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Общество14 сентября 2021 9:00

Самарцев напугали планы строительства опасного предприятия рядом с жилыми домами на Мехзаводе. Вот что там будет

Администрация района назначила публичные слушания, чем немало обеспокоила горожан
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Стало известно, что хотят построить на Мехзаводе

Стало известно, что хотят построить на Мехзаводе

Самарцев обеспокоили планы по строительству на Мехзаводе предприятия 4-5 класса опасности. Об этом напуганные горожане сообщили в социальных сетях.

- Администрация Красноглинского района объявила публичные слушания, чтобы согласовать строительство опасного объекта прямо рядом с жилыми домами, - пишут горожане в соцсетях.

Жители предположили, что чиновники запланировали построить на этой территории станцию по сортировке мусора или вообще мусоросжигательный завод. Журналист «КП-Самара» выяснила, что здесь будет.

«Прилегает к 10 кварталу»

На сайте мэрии действительно размещено оповещение о назначении публичных слушаний в Красноглинском районе. На суд общественности вынесут проект планировки территории и проект межевания территории в границах зоны предприятий и складов V-IV классов вредности, прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод.

Однако в мэрии на запрос журналиста «КП-Самара» пояснили: строить мусоросжигательный цех на этом месте не планируют.

- Речь идет о складе для хранения инвентаря для обслуживания коммунального хозяйства, - пояснили в мэрии.

Два склада, стоянка и офис

Согласно опубликованной документации, речь идет об участке земли, на котором сейчас расположены гаражи.

- Цель проекта – создать на неиспользуемой территории предприятия, обеспечивающего население и инфраструктуры городского округа, создание рабочих мест, - говорится в документации проекта. -Проектом предполагается образование земельный участок в 6378 кв.метров из земель, собственность на которые не разграничена.

Основными видами разрешенного использования этих земельных участков должны стать хранение автотранспорта, предоставление коммунальных услуг, деловое управление, склады, автомобильный и трубопроводный транспорт.

Здесь планируют разместить коммунально-производственный комплекс. Для этого предполагается построить нескольких одноэтажных производственных зданий: ремонтный цех для выполнения подсборки деталей и изделий, два складских корпуса для хранения железобетонных сборных элементов колодцев и камер, стальных и полимерных трубопроводов, запорной арматуры, кабелей, электротехники и т.д.

Также здесь появится административное здание, в котором разместится персонал предприятия.

- Общая площадь застройки планируется в пределах 875 квадратных метров, - говорится в документах. - Остальная площадь участка будет использована под открытую складскую площадку (1605 квадратных метров), стоянку служебного транспорта (885 кв.м), а также проезды и озеленение.

Санитарно-защитная зона нового предприятия должна составить до 100 метров.

КОНКРЕТНО

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 сентября в 16.00 часов в здании администрации Красноглинского района по адресу: ул. Сергея Лазо, 11.

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