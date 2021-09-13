Школьников из Самары на обед кормили супом с пауками

Школьники пошли на уроки голодными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарской школе №116 грядут проверки из-за пауков в супе, которые нашли дети во время обеда и рассказали родителям. Сообщения о супе с пауками появились в соцсетях в понедельник, 13 сентября.

Родители пожаловались, что их дети на прошлой неделе оставались без обеда - они обнаружили пауков в супе, после чего есть уже совершенно не хотелось. Об этом дети рассказали родителям, которые пожаловались в социальных сетях.

- В школе 116 на прошлой неделе несколько раз вылавливали из супа на обед пауков. В итоге ребенок оставался голодный, - жаловались родители в одном из постов и требовали разобраться в ситуации.

В Самаре в соцсетях рассказали, что школьников кормили супом с пауками

До начала учебного года в Самаре заявляли, что родители могут сами влиять на меню с школах, обратившись к классному руководителю или директору. Также отмечалось, что можно самим придумывать рецепты новых блюд, а меню должно быть "цикличным и разнообразным".

В случае с пауками получилось и вправду разнообразно, да и к руководству школы с просьбой изменить меню, надо думать, обращений теперь будет много.

Сейчас школу ожидают проверки. На ситуацию отреагировали в городском департаменте образования. Там сообщили, что вопрос организации питания в школе взяли на контроль. Специалисты проведут в школе выездную проверку.

- Руководитель комбината школьного питания поставлен в известность о данной ситуации. С директора школы запрошена объяснительная записка, - сказано в сообщении департамента в соцсетях на просьбы родителей разобраться.

Специалистам предстоит выяснить, почему в меню самарской школы появился суп с пауками.

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