«Комсомолка» отпраздновала день города в Самаре. Показываем, как это было

Гостям праздника не пришлось скучать. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

День рождения - лучший праздник в году. А уж когда день рождения случается не у одного человека, а у целого города - это по-настоящему отличный повод для веселья. В минувшие выходные Самара отметила 435 лет со дня основания. В честь значимой даты в субботу и воскресенье по всему городу проходили торжественные и развлекательные мероприятия для больших и маленьких самарцев, а достойным завершением праздника по традиции стал яркий красочный салют на набережной. Не осталась в стороне от празднования Дня города и «Комсомольская правда» - Самара». Весь день в воскресенье 12 сентября праздничная площадка «Комсомолки» на Первомайском спуске не давала гостям скучать. Веселые конкурсы и выступления ярких самарских артистов, многочисленные мастер-классы и развлечения, угощения и подарки - каждый посетитель площадки нашел себе занятие по душе и мог по полной насладиться праздником.

Душа поет!

Концертная программа на главной сцене получилась насыщенной и зажигательной. Открыли праздник обладатели Гран-при открытого проекта «Таланты России», призеры фестиваля, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса, «Ударная волна» - детский музыкальный театр «Ale&Drums».

Шоу барабанщиков произвело настоящий фурор Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Продолжили музыкальную программу юные участники детского музыкального вокально-хореографического театра «Искорки». Юные артисты в течение всего праздника неоднократно выходили на сцену и своими выступлениями дарили всем гостям улыбки и хорошее настроение. Равнодушных не осталось - танцевали и подпевали все!

Неподдельный интерес гостей праздника вызвал мастеркласс по зумбе, который провела тренер фитнес-центра «Грация», лицензированный инструктор Елена Осинова и группа детского эксклюзивного фитнеса Zumba Kids. А выступление детского музыкального театра «Ale&Drums» с барабанами под руководством Елены Ананьевой оставило у зрителей яркие и незабываемые впечатления.

Несколько раз на сцену «комсомольского» Дня города поднимались участница проекта «Голос. Дети», финалистка Детского Евровидения, победительница проекта «Во весь голос» Анна Че и лауреаты всероссийских и международных конкурсов, артисты ансамбля популярной песни «ПеРеЗвОнЫ». Их песни откликались в каждом сердце - ими заслушивались не только гости праздника, но и те, кто просто проходил мимо.

- Так душевно поют - ну просто невозможно остаться равнодушным! Ноги так сами и несут в пляс, - признался самарец Петр Севостьянов. - Я сюда внучку привел на прогулку, а оказалось, что и мне здесь есть чему порадоваться!

А хэдлайнером стала финалистка «Голос. Дети-8», участница всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», полуфиналист Детского Евровидения и детской «Но- вой волны», обладательница 27 Гран-при международного уровня, в том числе «Золотой голос России», Юлия Гаврилова.

Хэдлайнером праздника стала талантливая самарская певица Юлия Гаврилова Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Опыты, эстафета и поедание булочек

Кроме выступлений артистов на центральной площадке праздника проходили многочисленные конкурсы, в которых с удовольствием принимали участие и юные самарцы, и их родители. Азартное перетягивание каната подарило и победителям, и проигравшим не только массу эмоций, но и подарки от Самарского БКК. Настоящий фурор среди участников и болельщиков произвел еще один конкурс с подарка- ми. Участники должны были соревноваться в скорости поедания слоек от булочно-кондитерского комбината. Борьба вышла напряженной, но все успешно справились с задачей. Тройка лидеров получила сертификат на торт производства Самарского БКК.

За снимок в фотозоне Самарского БКК можно было получить вкуснейшую сдобу и яркий шарик Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Я приехал с семьей в Самару на выходные из Ульяновска и даже не предполагал, что окажусь в самом центре событий. Но едва мы заглянули на площадку «Комсомолки», как поняли - здесь хочется задержаться, послушать выступления и поучаствовать в конкурсах, - признался один из участников конкурса Олег. - И это оказалось верным решением!

Участники познавательных викторин о Самаре, автомобилях и интернете получили не только возможность потренировать мозговые извилины, но и подарки от «Русской нивы», автоцентра «Град Авто» и компании «Ростелеком». А эстафета от «Ростелекома» настолько понравилась участникам, что ее даже повторили дважды!

Все желающие ребятишки могли сделать аквагрим от коллектива гримеров GRIMARTE. Но настоящим «гвоздем про- граммы» стало научное шоу от парка чудес «Галилео». Химические опыты Профессора, облака пара, волшебное изменение цвета жидкости и другие удивительные превращения буквально зачаровали и взрослых, и детей.

Безопасность превыше всего

Не менее интересные активности ожидали гостей праздника и на отдельных локациях от партнеров. Совсем рядом с центральной сценой расположился длинный стенд от «Куйбышев- ской железной дороги», разрисованный веселыми картинками, посвященными безопасности движения на железной дороге. В самом начале праздника он был монохромным - черные линии на белом фоне. Однако к концу праздничной программы стенд оказался раскрашен яркими красками - в этом ему помогли большие и маленькие гости площадки, которые охотно брали в руки маркеры и добавляли картинкам цвета.

Дети с удовольствием раскрашивали стенд, посвященный безопасности на железной дороге. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Рядом расположился весьма необычный предмет - фотозеркало. Все желающие могли сфотографироваться и получить моментальное фото. А рядом на стойке были разложены детские раскраски, блокнотики и книжки с картинка- ми. Но, чтобы получить их, маленьким самарцам нужно было ответить на несколько вопросов на всего одну, зато очень важную тему: правила поведения на железной дороге.

- Эта тема исключительно важна, потому что, к сожалению, несмотря на все предпринимаемые меры, случаи травматизма на железной дороге продолжают происходить, - объяснил сотрудник службы охраны труда и промышленной безопасности «Куйбышевской железной дороги» Павел Власов. - И в ста процентах случаев эти ЧП происходят из-за несоблюдения правил поведения на объектах железной дороги. Мы уверены, что такая игровая форма может быть очень эффективной. Ведь культуру безопасности нужно воспитывать с самого раннего детства, это как с переходом дороги только на зеленый сигнал светофора. Мы на «Куйбышевской железной дороге» уделяем безопасности огромное внимание и хотим привить культуру безопасности максимально возможному количеству людей. Маленькие дети вырастут, станут взрослыми, у них появятся свои дети, которых они в свою очередь будут воспитывать своим примером. Поэтому так важно заложить основы правильного поведения на железной дороге именно сейчас.

Любимые слойки и пирожки

На площадке Самарского булочно-кондитерского комбината непрестанно царило оживление. И неудивительно - ведь здесь можно было получить вкуснейший пирожок или слойку от любимого горожанами производителя вкусностей. Правда, чтобы стать обладателем сдобы и нарядного шарика, нужно было выполнить важное условие - сфотографироваться в фотозоне Самарского БКК. И стар, и млад выполняли это условие с удовольствием - запечатлеть себя с красочным тортом или аппетитными кексиками хотели все. Тем более что после этого их ожидала заслуженная награда.

- Самарский булочно-кондитерский комбинат - это всегда вкусная, ароматная выпечка, большое разнообразие тортов и пирожных. Продукция, которая всегда с самарцами - каждый день и по особым праздникам. День города - семейный праздник, поэтому мы привезли сюда три вида изделий, особенно любимых маленькими горожанами, - рассказали представители комбината. - Это пирожок с малиной и два вида слоек - с клубничной и абрикосовой начинками.

Уже на протяжении нескольких лет эта выпечка остается настоящим хитом и пользуется огромной популярностью у самарцев.

- Мы каждый год участвуем в Дне города с «Комсомольской правдой», - признались на предприятии. - На площадке всегда активная, насыщенная программа, много партнеров с интересными локациями. Нам нравится, что здесь можно угостить максимальное количество людей - ведь все, что мы делаем, мы делаем для родного города и его жителей.

«Территория возможностей»

Угоститься сладостями можно было и на площадке «Ростелекома» - здесь гостям праздника бесплатно раздавали сладкую вату, так что поток желающих не иссякал весь день. Впрочем, любимое детворой и взрослыми угощение было далеко не единственной причиной, привлекающей посетителей поближе к флагам «Ростелекома». Для маленьких самарцев здесь проходил увлекательный мастер-класс по робототехнике. Мальчишки и девчонки под руководством опытных наставников с удовольствием собирали из деталей конструктора машинки, снабжали их мотором и любо вались тем, как они движутся. А еще большие и маленькие посетители охотно играли в гигантскую дженгу. Победители получали в подарок комнатный аналог игры.

На площадке «Ростелекома» можно было угоститься сладкой ватой, попробовать себя в робототехнике и поиграть с гигантскую дженгу. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Все желающие могли узнать подробности и детали популярного тарифного плана «Конструктор» от «Ростелекома».

- Этот тарифный план позволяет самостоятельно сконструировать пакет услуг в том виде и объеме, который интересен каждому конкретному абоненту, - объяснили в «Ростелекоме». - Таким образом, каждый может выбрать то, что нужно ему, и не переплачивать. Не случайно наш слоган - «Территория возможностей». Мы действительно даем людям много возможностей. Благодаря нашим услугам доступа к сети интернет, интерактивного телевидения, онлайнкинотеатра, интеллектуальным сервисам и сотовой связи человек всегда включен в активную жизнь и остается в зоне доступа.

«Ростелеком» дает каждому возможность создать свой мир, сложить именно то пространство, которое ему интересно, подобрать пакет каналов по своим потребностям - например, это может быть детский пакет, спортивный, познавательный. А онлайн-кинотеатр позволяет не только выбирать из тысяч фильмов, но и бесплатно обменивать не подошедший фильм на любой другой.

Сохранить планету

Гости праздника могли не только приятно и с пользой провести время, но и внести свой вклад в дело заботы об окружающей среде.

Напротив главной сцены «комсомольского» Дня города расположился вместительный «Экомобиль» от регионального оператора Самарской области по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс». Рядом выстроились в ряд разноцветные баки с условными обозначениями. Ветошь, бумага, картон, стекло, разные виды металла и пластика - разобраться во всем этом многообразии, научиться читать маркировку и правильно сортировать вторсырье посетителям праздника помогали сотрудники компании.

- Компания «ЭкоСтройРесурс» уделяет большое внимание экологическому просвещению, в том числе и пропаганде раздельного сбора отходов, - пояснила специалист экологического управления регоператора ООО «ЭкоСтройРесурс» Наталья Бажуткина. - С марта этого года мы запустили в Самаре проект «Экомобиль». Дважды в неделю он едет по спланированному маршруту, узнать его заранее можно на сайте регоператора. Принимает те же девять фракций, что и сегодня. И мы видим, что люди активно включаются, приносят вторсырье, хотят разделять отходы.

Регоператор обеспечил возможность раздельного сбора отходов на празднике и провел мастер-класс по росписи экосумок. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Кроме того, на площадке регоператора самарцев ждал приятный и полезный мастер-класс. Здесь можно было расписать себе экосумку.

- Сейчас остро стоит вопрос использования полиэтиленовых пакетов. И чтобы уменьшить их количество в нашей жизни, мы предложили самарцам сделать многоразовые сумки, с которыми потом можно ходить за продуктами - ведь это долговечно и экологично, - объяснила Наталья Бажуткина.

На радость детворе

Еще три площадки на дне города предлагали по-настоящему увлекательные занятия для ребятишек разных возрастов. Самые маленькие могли прокатиться на электромашинках по автогородку на площадке автоцентра «Град Авто» - официального дилера SKODA. А пока малыши учились рулить, их мамы и папы могли познакомиться с двумя флагманскими семейными моделями SKODA - «Кодиак» и «Корак» - и записаться на тестдрайв.

Самые маленькие могли прокатиться на электромашинках по автогородку на площадке Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- SKODA - семейное авто, поэтому и активности у нас на площадке семейные, - объяснил руководитель отдела продаж «Град Авто» Богдан Кузьменко.

Ребятишки постарше буквально облепили познавательные площадки. Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) Самарского медицинского университета предлагал всем желающим попробовать себя в роли настоящего доктора. Здесь можно было попробовать накладывать бинты и хирургические швы, проводить сердечно-легочную реанимацию на манекене, а еще разобрать и собрать макеты глаза, черепа и других органов человеческо- го тела, чтобы познакомиться с их строением.

- Мы на станции проводим занятия с детьми от 5 до 18 лет по разным медицинским на- правлениям, химии, биологии, анатомии, травматологии, - рассказала сотрудник ЦМИТ СамГМУ Алина Котылевская.

На площадке СамГМУ можно было научиться накладывать хирургические швы и делать массаж сердца. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Не меньший интерес вызвала площадка парка чудес «Галилео».

- У нас в парке представлены выставка интерактивных экспонатов, с которыми можно взаимодействовать, перевернутая комната, где можно ходить по потолку и по стенам, зеркальный лабиринт. Также у нас есть лаборатория, научная шоу-программа, где дети вместе с профессором проводят эксперименты и с юных лет познают науку, - рассказал экскурсовод парка «Галилео» Дмитрий Попов. - А на день города мы привезли экспонаты, которые дают возможность посоревноваться на скорость - «Сырный лабиринт», интерактивный тетрис и магнитный лабиринт.

Яркое шоу химических опытов от парка чудес «Галилео» никого не оставило равнодушным. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Несколько часов подряд на площадке «Комсомолки» на набережной звучала музыка, светились улыбки и звенел детский смех. А значит, праздник однозначно удался!