Вы сможете танцевать под эти слова? Почему новый памятник вальсу в Самаре выглядит странно

Скульптура "Вальс "На сопках Манчжурии". Фото: Администрация города Самара.

Скажите, вы сможете танцевать под такие строки?

Страшно вокруг,

И ветер на сопках рыдает

Порой из-за туч выплывает луна,

Могилы солдат освещает.

Лично мне кажется, что великий вальс "На сопках Маньчжурии" вообще не про кружение в платьях. Русско-японская война стала первым смертельным ударом, после которого уже нельзя было ничего изменить. Солдаты гибли на чужой земле не за Родину, а за интересы кучки совершенно охреневших чиновников и дворян, решивших нажиться в Корее. И, конечно, Николай II тут отличился во всей красе, став, на мой взгляд, главным виновником трагедии.

Можно ли приглашать на танец под музыку в память о том, как после отчаянного приказа "Знамя и оркестр — вперёд!" оркестр вышел на бруствер с боевым маршем и пошел в бой?

И ту войну Россия проиграла, оставив на чужой земле десятки тысяч солдатских могил.

И теперь в Самаре установили скульптурную композицию этому вальсу. Где кавалер с улыбкой приглашает даму на танец. Она кокетливо подает руку.

Господа увековечиватели. Прежде чем взяться за что-то, прочтите историю. Не думаю, что сейчас кто-то в здравом уме пригласит на медленный танец, например, под "Черный тюльпан" Розенбаума.

Но не удивлюсь, что в Струковском саду, где вальс был исполнен первый раз, устроят бал и в роскошных нарядах люди будут кружиться в так словам:

Плачет отец,

Плачет жена молодая,

Плачет вся Русь, как один человек,

Злой рок судьбы проклиная.