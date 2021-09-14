Погода в Самаре на 10 дней с 14 по 24 сентября 2021 года: синоптики отменили бабье лето

В Самару приходит настоящая осень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ко дню города в Самаре выглянуло солнышко и жители города обрадовались: наконец-то пришло бабье лето. Впрочем, вскоре выяснилось, что особых поводов для торжества нет - тепло вернулось ненадолго и уже совсем скоро на нашу землю вновь вернется настоящая осень, с дождями, прохладой, слякотью и сожалениями о несбывшихся летних мечтах. Выяснили, какой будет погода в Самаре на 10 дней с 14 по 24 сентября 2021 года, немного расстроились. Но хотим напомнить: впереди весна и лето, нужно только немножко подождать.

Как рассказали в Гидрометцентре России, самарцам нужно быть готовыми к похолоданию. Температура во второй декаде сентября ожидается ниже нормы на градус. 14 сентября будет еще тепло, до 18 градусов, а потом над регионом начнет перемещаться атлантический циклон. Он откроет доступ арктическому воздуху.

- Юго-западный ветер сменится северо-западным, прохождение холодного фронта откроет доступ дождям разной интенсивности. Во второй половине недели Среднее Поволжье шагнет из лета в осень, начнется период длительного похолодания, - рассказали в Приволжском УГМС.

В прогнозе погоды в Самаре на 10 дней с 14 сентября 2021 года специалисты Гидрометцентра отмечают, что в ближайшие дни будет холодно, температура днем опустится до 11 - 16 градусов уже в четверг, дальше будет холодать еще сильнее. Днем будет 10-11 градусов тепла, ночью столбики термометров и вовсе опустятся до 2 градусов. При этом ожидаются небольшие затяжные дожди, а в понедельник 20 сентября хоть и выглянет солнце, температура не поднимется.

Возможно, стандартное бабье лето наступит в октябре, хочется верить, что к этому времени еще не облетят до конца все листья, и леса предстанут золотыми и багряными в сухую погоду, чтобы дать возможность самарцам провести стандартные фотосессии, дабы набраться позитивного настроения на всю грядущую зиму.