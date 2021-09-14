12 гектаров, 20 подворий и одна история на всех: чем уникален «Парк дружбы народов», открытый в Самаре

Фото правительства Самарской области.

Минувшие выходные выдались богатыми на праздники и яркие открытия. 12 сентября в Самаре отметили не только 435-летие города, но и День дружбы народов региона. К этому событию приурочили торжественное открытие этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов».

В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, зам руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, депутаты Государственной думы. Приветствие в адрес всех участников, организаторов и гостей направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Считаю этот масштабный, познавательный, просветительский проект, реализованный при активном участии региональной организации «Союз народов Самарской области», важной и востребованной инициативой. Объединив на обширной территории подворья, обустроенные по древним самобытным традициям народов, издавна населявших Самарскую область, оригинальные национальные костюмы, предметы быта и творчества, этнокультурный комплекс в наглядной увлекательной форме демонстрирует уникальное многообразие языков, обычаев, религий, которые по праву являются бесценным достоянием нашего Отечества, - зачитал приветствие от президента страны Владимира Путина Магомедсалам Магомедов.

Один на всю страну

С важным, по-настоящему знаменательным событием для Самарской области и всей нашей страны событием земляков поздравил Дмитрий Азаров.

- Парк символизирует братское многовековое проживание на нашей самарской земле людей разных национальностей, разных вероисповеданий в мире и дружбе, взаимовыручке, - подчеркнул глава региона.

Символизм открытия этнокультурного комплекса в День дружбы народов Самарской области и в День рождения Самары отметил и Магомедсалам Магомедов, который обратил внимание на то, что в регионе уделяется особое внимание развитию гармоничных отношений между народами: «В Самарской области делается многое для того, чтобы межнациональные отношения были гармоничными, чтобы люди разных национальностей, живущие на этой благодатной земле, были в мире и согласии друг с другом.

- Новый этнокультурный комплекс - итог большой работы людей, искренне любящих родной край, - отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в видеообращении к самарцам и гостям города.

Слова благодарности за столь масштабный, действительно уникальный проект произнес почетный гость региона президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов: «Огромное спасибо всем национальностям, всем народностям, которые сделали это великолепие. На самом деле, в России я еще не видел такого парка, такого единения.

И это на самом деле не просто региональный уровень, это всероссийский масштаб. Уверен, такие проекты будут реализовываться и в других субъектах РФ, и за рубежом, допустим, в Республике Южная Осетия. Я думаю, что это будет великолепно».

Сила в единстве

Сергей Меняйло напомнил, что по поручению президента в стране реализуют программу укрепления российской нации и развития единого этнокультурного пространства: «Все, кто живет в Самарской области, за ее пределами, в других регионах - это российская нация. Мы сильны своим единством, мы индивидуальны своей многонациональностью, своей многовековой национальной культурой».

Возведение этнографического парка стартовало в 2016 году. Чтобы воссоздать точные копии национальных жилищ, были приглашены ученые, архитекторы, к работе были привлечены представители общественных организаций. Была проведена большая научно-историческая работа по сбору информации о традициях, обычаях, укладе жизни людей разных национальностей. Экспонаты привозили со всей России. Руководитель «Союза народов Самарской области» идеолог проекта Ростислав Хугаев отметил уникальность нового этнокультурного объекта. По его словам, аналогов Парку дружбы народов нет.