Показываем, что происходило на техническом открытии филиала Третьяковки в Самаре

Филиал Третьяковской галереи в Самаре — единственный стопроцентно созданный с нуля Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Три года назад Фабрику-кухни, находившуюся в плачевном состоянии, начали реставрировать, было решено открыть в ней филиал знаменитой Третьяковской галереи в Самаре. Здание восстановлено, остается проработать музейную составляющую. 13 сентября 2021 года состоялось техническое открытие филиала и прошел подготовленный специально к этому дню театральный перформанс «Утопия на ужин».

Место, где прошлое сливается с настоящим

При входе в здание до слуха доносится: «Мясо!» – это произнес в громкоговоритель перформер. Три стола, на каждом из которых старые синие чертежи Фабрики-кухни в год создания, и пирожные с надписями «мясо», «кладовая солений», «хлеб» и другими историческими назначениями помещений. Перформеры по очереди сообщают в громкоговоритель названия пространств и съедают кондитерские аналоги.

— Я как художник, работаю с темой прошлого, мне кажется, одна из важнейших проблем России – это не усвоение истории. Мы всё время ходим по кругу, потому что забываем ее. Произнесенное в громкоговоритель прошлое сливается с настоящим, а именно, старые помещения с новыми. Съедая пирожные, перформеры усваивают историю, — объясняет идею автор перформанса Ксения Перетухина.

В громкоговоритель произносят названия помещений первой фабрики Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

На пирожных указаны исторические назначения помещений Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

После масштабного обновления здания, мы видим архитектуру, которая задумывалась в 1932 году Екатериной Максимовой – первой русской женщиной-архитектором. Филиал Третьяковки в самарской Фабрике-кухне - первый за пределами Москвы. Он будет специализироваться на русском искусстве XX-XXI веков. Помимо выставок здесь будут проходить лектории, дискуссионные площадки, мастерские и другие культурные мероприятия.

— Это эпохальное событие для всех нас. Музей мирового имени, открывающий здесь филиал, создает новый импульс развития культурной жизни региона. С открытием филиала, которое произойдет через полгода, место станет магнитом для творческих и устремленных в будущее людей, ценящих свою историю, культурное наследие, — уверен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Здание могли снести и на его месте построить высотки Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Первое событие в обновленных стенах – серия театральных перформансов Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Первое событие за много лет

10 лет назад Фабрику-кухни хотели снести и построить на его месте высотки. В 2009 году началось движение за сохранение здания. Накануне людям, которые его спасли, вручили благодарности и знаки отличия за заслуги перед областью.

— Много филиалов Эрмитажа, Русского музея, но стопроцентно созданный с нуля это филиал Третьяковской галереи в Самаре. Я надеюсь, что он и его события в сфере современного искусства будут мирового уровня, — сказал на встрече помощник президента РФ Владимир Мединский.

Архитектура выполнена по задумке Екатерины Максимовой Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

В самарском филиале Третьяковки будут проходить выставки, лектории, мастерские Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Первое за много лет событие в стенах Фабрики-кухни – перформанс «Утопия на ужин», проходило в просторных залах на втором этаже и состояло из трех частей. Длинный зал, по центру которого выстроены белые столы и стулья, специально записанная музыка и живой вокал. Столовая. Участники перфоманса - работники кухни в белых халатах и косынках в спланированной последовательности расстилают скатерти и кладут перед каждым три тарелки. На каждой из них надписи: цитаты любви и восхищения Фабрикой-кухней сменяются критикой качества еды и отказом от первоначальных идей.

На каждой тарелке цитата, относящаяся к началу развития производства или к краху Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

После того, как собрали тарелки, каждый участник перформанса вынес цветок в горшке Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Рядом слышится диалог двух мужчин:

— Я не понимаю, зачем это и кому может понадобиться.

— Мы можем переместиться в то время, понять идеи и их крах.

— Ага, а потом оттуда выбираться устанешь.

Зрители переходят во второй зал. Перформеры сидят за рабочими столами, показан труд на конвейере. Под звуки музыки и игру света они передают движениями монотонную работу, крах идеи. В один момент участники поднимаются на стулья и начинают разбивать тарелки.

— Первая часть вызвала непонимание у меня и людей, с которыми я сидела, второму же действию удалось передать, как люди устали и не видят смысла в своей работе. Хоть они и бунтуют – бьют тарелки, но убирают за собой, ведь такое время было, делится впечатлениями зрительница Светлана Куликова.

Перформеры передают трудовой процесс на производстве Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Новый переход в другое пространство. Линия вокалистов протянулась во весь зал, они поют биографию Екатерины Максимовой. Помимо этого, двигаются танцоры, изменяясь в количестве: от одной девушки в начале действия разрастается до группы людей в конце.

— Третья часть смотрит в будущее, она оптимистична. Весь перфоманс не про Третьяковскую галерею, он про здание Фабрики-кухни, которое уже не руины, как было долгое время, но еще и не музей. Предстоит работа, – поделился директор филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко.

Биография Екатерины Максимовой исполнялась вокалистами вживую Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Театральные перфомансы «Утопия на ужин» пройдут с 13 по 17 сентября 2021 года бесплатно, по регистрации на сайте Государственной Третьяковской галереи, но регистрация на данный момент закрыта.

Отреставрировали не только здание Фабрики-кухни, но и сквер борцов Революции, также вокруг Фабрики создали индустриальный парк «Сад Баланса».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Здание Фабрики-кухни в Самаре, где сделали филиал Третьяковки, предложили включить в список ЮНЕСКО

Уникальное здание выполнено в виде серпа и молота (подробности)