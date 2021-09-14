«Не знаю, что было бы, если бы не они»: в Самаре полицейские помогли дочери футболиста Дмитрия Ефремова

Дмитрий Ефремов в матче за «Акрон». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

«Никому такого не пожелаю. Если бы не они, даже не хочу представлять, что было бы». Так известный футболист Дмитрий Ефремов, который поиграл за ЦСКА, «Урал» и «Крылья Советов», а сейчас выступает за тольяттинский «Акрон» говорит об инспекторах ДПС, которые дежурили около ТЦ «МегаСити» на улице Ново-Садовой в Самаре.

Полицейские помогли его дочери.

Все случилось в понедельник 13 сентября. Семья была дома, когда малышке стало очень плохо. Девочку начало сильно тошнить. Отец перепугался и бросился звонить в скорую. На всякий случай уточнил, куда, если вдруг медики не смогут быстро приехать, надо обратиться самостоятельно.

Когда стало ясно, что ждать нельзя, Дмитрий схватил ребенка и рванул в машину, чтобы как можно быстрее добраться до больницы на улице Карла Маркса.

- На Ново-Садовой около «МегаСити» рядом с заправкой стоял пост ДПС. Мы остановились и попросили ребят о помощи, - вспоминает футболист.

Полицейские включили мигалки и рванули к больнице.

- Мы быстро добрались. Слава богу, с ребенком все хорошо. Спасибо большое этим сотрудникам полиции. В суматохе я не спросил, как зовут ребят, - рассказывает Дмитрий Ефремов.

Футболист запомнил, что полицейские были на «Ладе Гранте» с номером 3539. Теперь Дмитрий ищет их, чтобы лично сказать спасибо и пожать им руку за то.

- Побольше бы таких людей, подытожил футболист, - неважно, спортсменов, медиков, полицейских или кого-то еще.