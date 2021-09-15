«Воткнут прутик вместо вековых дубов и успокоятся»: эколог откровенно рассказал, пригодна ли Самара для проживания

Город -для людей. Но всем остальным живым организмам в нем приходится несладко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время у самарцев все чаще вызывает вопросы вольное обращение городских властей и коммунальщиков с зелеными насаждениями. Деревья вырубают ради перекладки коммуникаций и контрактов на благоустройство, у оставшихся – безжалостно обрезают ветки, а траву выкашивают под корень. Неладное творится и с рекой – в этом году самарцев неприятно поразил массовый замор рыбы в Волге. Пригодна ли Самара для проживания и что можно сделать, чтобы повысить комфорт жизни в городе, в эфире «Радио КП» рассказал эколог, председатель Центрального совета «Всероссийской Зеленой лиги» Сергей Симак.

«Деревья в городе живут вдвое меньше»

Эксперт подчеркнул: любой город – это экологическая система, и люди являются лишь одним из ее компонентов.

- От природных экосистем город отличается по нескольким параметрам. Во-первых, здесь разомкнут поток вещества и энергии. Если в природе они зациклены и возвращаются, то в городе мы видим огромный поток энергии и вещества на входе и огромный поток - на выходе, - отметил Сергей Симак. - На входе у нас электроэнергия, пища, стройматериалы, на выходе – разнообразные отходы, и частично они так и остаются на территории города, влияя на его экосистему. Второе отличие – в городе почти все организмы находятся в крайне угнетенном состоянии. Например, деревья в городе в среднем живут почти вдвое меньше, чем в лесу. Они выполняют свою экологическую функцию, создают микроклимат, поглощают углекислый газ, пыль, но им гораздо тяжелее, чем их лесным собратьям.

Эколог уверен, что для города, особенно с «плохой» застройкой, характерен специфический микроклимат с большой амплитудой колебания температур.

- Сильная жара летом, мороз зимой, перепад температур между днем и ночью, пониженная влажность из-за нарушения процессов испарения влаги с листьев деревьев, высокий уровень загрязнения воздуха – все это оказывает серьезное влияние на жизнь людей, - рассказал Сергей Симак журналисту «КП-Самара».

«Почти половина города должна быть зеленой»

В такой ситуации немудрено, что тревогу горожан вызывает каждый случай уничтожения зеленых насаждений в Самаре. Например, горожане часто жалуются в соцсетях, что рабочие обрезают у живых деревьев ветки, оставляя голую «культю». Но, как оказалось, ничего страшного в этом нет.

- Кронирование для ряда видов городских деревьев, например, для вязов, на самом деле не зло, - объяснил Сергей Симак. – Да, когда все обрезают, остается одна культя, это выглядит действительно страшно. Но для этих видов дерева это полезно. Когда проводится такая опиловка, из этой культи в течение месяца вырастает много молодых побегов вместо старых, и через пару месяцев вяз снова молодой, красивый, зеленый. Это искусственное омоложение, за счет этого деревья, которым на самом деле в городе плохо, живут в нем дольше.

А вот с вырубкой деревьев, пусть даже ради благих целей перекладки инженерных коммуникаций, ситуация гораздо сложнее. Чтобы успокоить горожан, власти нередко обещают – мол, тут вырубим, тут нельзя. Зато посадим в другом месте в полтора раза больше.

- Это лукавство, - говорит Сергей Симак. - Вроде как цифра больше, все довольны. Но считать нужно не в штуках, а в площади зеленых насаждений. Можно вырубить 10 дубов – фактически целый скверик, а потом посадить на площади в квадратный метр 15 прутиков. Эти прутики не вырастут, но формально договоренность выполнена, их посадили. Речь должна идти о площадях.

По словам Симака, несколько лет назад в России был отменен СНИП «Благоустройство и планировка территории», и сейчас озеленение не нормируется. В этих СНИПах были прописаны минимальные значения площади зеленых насаждений - не менее 40% от площади города и не менее 25% жилого района:

- И это должны быть места общего пользования, то есть Ботанический сад, например, к ним не относится. Дороги и дворы тоже считались отдельно. СНИП нормировал и доступность. Ведь в состав Самары входит поселок Прибрежный, где вокруг леса. Но разве жителю, например, «Волгаря», от этого легче? По СНИПам расстояние до крупного парка или сквера из любой точки города должно быть не более 15 минут на транспорте. То есть, нужно плановое озеленение.

«Принимают удар на себя»

Но в условиях зоны рискованного земледелия и изменения климата недостаточно просто сажать деревья. Нужно еще за ними ухаживать.

- Это очень важно. К сожалению, сегодня чиновники нацелены не на результат, а на то, чтобы отчитаться о выполнении – воткнули прутик и хорошо, - сетует Сергей Симак. –

А дальше они ничьи, хозяина нет. Особенно тяжело деревьям вдоль дорог. В парках, скверах деревья все же формируют микроклимат, помогают друг другу, там нет такого потока транспорта, пыли, загрязнения. А на любом бульваре, полосе озеленения вдоль дороги деревья стоят по одному и находятся на передовой по ветровому, шумовому воздействию, принимают на себя удар по загрязняющим веществам, на них отваливают снег с реагентами. Им там хуже всего. А за ними никто не ухаживает, не поливает. Как тут выжить? А еще и траву скашивают, которая удерживает влагу.

Впрочем, эксперт отметил: поскольку трава в Самаре сама по себе растет в основном сорная, косить ее все же надо, иначе страдают аллергики. Но лучше заняться грамотным планированием газонов и сажать специальную траву.

Еще одна угроза для травы и деревьев в городе – реагенты, которыми посыпают дороги зимой.

- В состав бионорда входят хлорид калия и карбамид. Оба вещества – удобрения, но если любую грядку завалить удобрением, то все живое на ней погибнет,- подчеркивает Сергей Симак. – Конечно, отказаться от реагентов нельзя, потому что город – все же для людей. Выход – соблюдать технологию. По технологии отваливать сугроб на газон недопустимо, снежную кучу надо сгребать и грузить погрузчиком в кузов машины и сразу вывозить.

Лучше уже не станет

Обилие удобрений негативно сказывается и на состоянии реки. В этом году горожан неприятно поразило раннее и обильное цветение Волги и массовый замор рыбы. Сергей Симак предупреждает – дальше будет только хуже.

- Источника проблемы два. Во-первых, Волги как реки давно не существует, с экологической точки зрения это пруды. До строительства каскада водохранилищ Волга доносила свои воды от Валдая до Каспия за две недели, сейчас – четыре месяца, - говорит Сергей Симак. - Разумеется, вода стоит, а когда жара – нагревается. При этом в нее сбрасываются азотистые вещества, удобрения с полей, фосфаты из стиральных порошков. На западе фосфатные стиральные порошки уже много лет запрещены, а у нас используются вовсю.

Эксперт делится, что в результате остается теплая вялотекущая вода, насыщенная азотистыми соединениями и фосфатами. И на выходе естественно получается бурное развитие растений. А быстрее всего растут одноклеточные сине-зеленые водоросли. Они почти несъедобны, но быстро растут, жизненный цикл у них короткий, пара недель, а потом они тоннами погибают и начинают гнить и забирают из воды кислород, которого в теплой воде и без того мало:

- Выход – только в уменьшении выбросов в Волгу, в том числе выше по течению. В Европе – полностью запретили производство и продажу фосфатных средств. Это просто и быстро. Строительство очистных – дороже, но это тоже нужно. И третий шаг – ужесточить требования к ведению сельского хозяйства. Если же оставить все как есть, то сама по себе ситуация к лучшему не изменится. Да, Волга большая, и полное заиливание займет больше сотни лет. Но этот момент все равно наступит, и довольно быстро, два-три-четыре поколения. А нам придется жить в таких условиях здесь и сейчас.

А как вы считаете – Самара пригодна для жизни?

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