Тольяттинское предприятие «Стальсервис-ТЛ» первым получило льготный заем федерального и регионального Фондов развития промышленности

Тольяттинская компания «Стальсервис-ТЛ» в июне этого года усовершенствовала производственные процессы благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда», а в сентябре первой получила льготный заем по федерально-региональной программе Фондов развития промышленности. На расширение деятельности заводу выделят более 43 млн. рублей по льготной ставке.

13 сентября экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 15 займов общей суммой более 5,5 млрд. рублей для реализации проектов в разных регионах России. «Стальсервис-ТЛ» стало первым предприятием Самарской области, получившим поддержку по федерально-региональной программе.

Модернизация внутренними ресурсами

ООО «СтальСервис-ТЛ» в декабре 2020 года включилось в национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом Владимиром Путиным. На предприятии была создана рабочая группа, которая прошла обучение в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда по десяти темам. В их числе «Основы бережливого производства», «Картирование и производственный анализ», «Система 5С», «Стандартизированная работа».

- В январе проведена диагностика предприятия для выявления приоритетов развития. В качестве пилотного потока для оптимизации выбран процесс изготовления трубы 50х43х1,6, - рассказывает руководитель РЦК Константин Серов. - Процесс был детально проанализирован с применением инструментов бережливого производства. Составлены детальные карты потока создания ценности в текущем, идеальном и целевом состоянии. С применением полученных знаний, проектной командой предприятия совместно с консультантом выработаны 36 решений, которые позволили исключить выявленные проблемы и потери. Проведена работа по стандартизации потока «изготовления трубы». Результаты проведенной работы не заставили себя ждать. На предприятии на 55% снизился уровень неиспользуемых запасов, на 64% увеличилась выработка на одного человека за смену, на 39% сократилось время протекания процесса.

Причем добиться таких результатов удалось, используя лишь внутренние ресурсы предприятия. Успехи вдохновили предприятие на дальнейшие развитие и повышение производительности.

Федерально-региональная поддержка

ООО «СтальСервис-ТЛ» подало заявку на получение льготного займа и получило положительный ответ Фонда развития промышленности. За счет заемных и собственных средств предприятие намерено расширить действующее производство трубных заготовок для штанги стабилизатора поперечной устойчивости и задней подвески и поперечин для автомобилей альянса Автоваз-Renault-Nissan-Mitsubishi. Также в рамках проекта по развитию «СтальСервис-ТЛ» внедрит современную технологию с использованием лазерного оборудования. Это позволит повысить точность изготовления и увеличить объемы производства на 23%. Общий бюджет реализации проекта модернизации - 64 млн. рублей. Улучшения позволят открыть шесть дополнительных рабочих мест.

С 2015 года 16 предприятий Самарской области получили льготные целевые займы из ФРП. Общая сумма, выделенных средств - 3,4 млрд. рублей.

Для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» Фонд развития промышленности предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств и пр. Займы предоставляются по 10 основным программам финансирования, на срок от 2 до 7 лет. Максимальная сумма займа - до 500 млн руб., по ряду программ до 2 млрд руб. Действует льготная ставка от 1 % до 3 % годовых. О том, как получить льготный целевой заем из федерального Фонда развития промышленности предприятиям Самарской области подробно консультирует региональное министерство промышленности и торговли.

- Если необходимая предприятию сумма займа не превышает 100 миллионов рублей, получение поддержки возможно через региональный ФРП, созданный по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Заем из самарского фонда в сумме от 5 до 100 миллионов рублей можно использовать для стимулирования инновационной деятельности промпредприятий и внедрения наилучших доступных технологий в сфере промышленности, - пояснил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Напомним, что в нашем регионе уже 162 предприятия разных отраслей подали заявки на участие в национальном проекте «Производительность труда».