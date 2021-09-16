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Общество16 сентября 2021 10:00

«Друзья крутили пальцем у виска»: как семья дизайнера и юриста из Самары купила ферму в деревне, и что из этого вышло

Жизнь Максима и Елены круто изменилась, но они об этом ни капли не жалеют
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Максим и Лена влюбились в заброшенную ферму и сумели подарить ей вторую жизнь

Максим и Лена влюбились в заброшенную ферму и сумели подарить ей вторую жизнь

Фото: Ольга НОВИКОВА

Шесть лет назад самарцы Максим и Елена Смирновы неожиданно для всех знакомых – и для самих себя – купили 12 гектаров земли с парой полуразрушенных коровников в деревне и решили заняться животноводством. Заядлые горожане, они даже не представляли, с чем им придется столкнуться на ферме.

«Стало неимоверно жаль, что место пустует»

К сельскому хозяйству семья Смирновых не имела никакого отношения. Максим – юрист, Лена – дизайнер, руководитель творческой студии для детей. Но однажды, шесть лет назад, молодая пара по традиции приехала в гости на дачу к родителям Максима в поселок Рига рядом с Новым Буяном под Самарой и отправилась на прогулку по окрестностям.

Шесть лет назад этот вид навсегда покорил сердца городской семьи

Шесть лет назад этот вид навсегда покорил сердца городской семьи

Фото: Ольга НОВИКОВА

- Мы тогда впервые поднялись на возвышенность, где давным-давно, еще в советские времена, была колхозная ферма, - рассказала Лена журналисту «КП-Самара». – Нас поразил открывающийся отсюда прекрасный вид. А еще – развалины коровников. Местные жители рассказали нам, что раньше здесь стояли восемь коровников. Но на тот момент их оставалось только два, да и те были полуразрушены. И нам стало неимоверно жалко, что место, когда-то наполненное жизнью, теперь пустует.

Несмотря на непонимание со стороны родных и друзей Максим и Лена не сдались и сделали свою мечту явью

Несмотря на непонимание со стороны родных и друзей Максим и Лена не сдались и сделали свою мечту явью

Фото: Ольга НОВИКОВА

Максим и Лена вернулись в город, но образ заброшенной фермы все никак не шел у них из головы. Супруги все чаще возвращались к нему в своих разговорах, думали, что можно было бы сделать с этой землей, что на ней построить, как здорово было бы там обосноваться.

- Среди моих клиентов есть фермеры, я бывал у них - помогал оформлять землю, а заодно смотрел, как они хозяйствуют, и у меня подспудно зрело желание тоже попробовать себя в сельском хозяйстве, - признается Максим.

Первыми обитателями экофермы стали бараны

Первыми обитателями экофермы стали бараны

Фото: Ольга НОВИКОВА

Супруги узнали, кому принадлежит земля бывшей фермы. Потом – позвонили четырем владельцам, между которыми оказался разделен участок. Услышали в ответ, что те совершенно не против продать землю. И сами не заметили, как стали обладателями 12 гектаров заброшенной земли.

«Чем-чем вы там занимаетесь?»

Осознав, что мечта неожиданно воплотилась в реальность, Максим и Лена задумались, как распорядиться своими земельными угодьями.

Экоферма стала семейным делом

Экоферма стала семейным делом

Фото: Ольга НОВИКОВА

- В сельском хозяйстве мы ничего не понимали, - признается Лена. – Но сейчас нет проблем с доступом к информации. Читали, изучали, сравнивали, советовались со специалистами. Выбирали животных, за которыми будет проще всего ухаживать новичкам.

В результате Смирновы остановились на баранах. Восстановили один коровник под овчарню, купили первых животных. Работы было невпроворот – на ферме пропадали днями и ночами. Родные и знакомые вначале отговаривали, потом только качали головой да недоверчиво переспрашивали, мол, чем-чем вы там занимаетесь?

Сейчас на ферме живут четыре лошади и ослик

Сейчас на ферме живут четыре лошади и ослик

Фото: Ольга НОВИКОВА

- Друзья крутили пальцем у виска, - улыбается Лена. – Не понимали, что мы такого нашли в этой ферме, зачем это нам надо. Но постепенно начали приезжать в гости, отдыхать у нас. Потом стали приезжать друзья друзей. Потом – и вовсе незнакомые нам люди. И мы поняли, что сельский туризм у горожан очень востребован и стали развивать еще и это направление.

«Окупаться начала только на пятый год»

Вдобавок к баранам Максим и Лена купили одного коня, потом еще лошадей, ослицу, кур, гусей, им отдали маламута, знакомые попросили разрешения выделить на обширной территории место для содержания хаски.

Аляскинский маламут Янтарь любит обниматься

Аляскинский маламут Янтарь любит обниматься

Фото: Ольга НОВИКОВА

- Конечно, мы делали кучу ошибок – кажется, мы вообще совершили все ошибки, которые можно было совершить, - смеется Лена. – Многое стало для меня откровением – например, я и представить не могла, что баранов по весне надо купать, а еще абсолютно каждого, независимо от их количества - стричь!

Максим признается – работа на ферме научила его терпению.

- Я по характеру всегда был импульсивным, нетерпеливым, а здесь пришлось воспитывать в себе терпение, - рассказывает он. – Но не могу сказать, что было как-то особенно трудно – сейчас и помощь ветеринаров, и какие-то консультации знающих людей доступны. Для нас ферма скорее хобби, нежели бизнес-проект, в общей сложности вложил в нее около 20 миллионов, содержание в год обходится в полтора миллиона. И только на пятый год она начала окупаться. Но мы ни о чем не жалеем – в отличие от многих горожан мы наглядно видим результаты работы, и это приносит огромное удовлетворение. А когда у нашей лошади практически у меня на глазах родился жеребенок, для меня это стало настоящим откровением, чудом.

Дружелюбные хаски всегда рады посетителям

Дружелюбные хаски всегда рады посетителям

Фото: Ольга НОВИКОВА

«Мечтаю о творческом кластере и инклюзивной площадке»

Сейчас эко-ферма «В моих лугах» - настоящее семейное дело. Кроме Максима и Лены в работе помогают сестра и родители Максима, а также дети Смирновых – 17-летний Ваня и 12-летняя Алиса.

- Дети уже не мыслят своей жизни без фермы, проводят здесь много времени, - рассказывает Лена. - Мы живем в городе, дети учатся, да и у нас с мужем есть городской бизнес, однако на ферме бываем по несколько раз в неделю.

Сейчас на ферме живет более трех сотен баранов

Сейчас на ферме живет более трех сотен баранов

Фото: Ольга НОВИКОВА

Стадо баранов на экоферме уже довольно внушительное – больше трех сотен голов, с ними соседствуют козы, лошади, собаки. Рады здесь и туристам: основной сезон приходится за зиму, когда гости катаются на квадроциклах и собачьих упряжках, однако летом развлечений тоже хватает.

На экоферме много локаций для фото

На экоферме много локаций для фото

Фото: Ольга НОВИКОВА

- Планов по-прежнему масса, - признается Максим. – Восстановить второй коровник, построить дополнительный гостевой домик. Еще мечтаю организовать на нашей территории творческий кластер, пространство с мастерскими, например, гончарными и т.д., где люди могли бы реализовать себя, приезжали бы, занимались ремеслами. А еще – построить у нас большую инклюзивную площадку, где детки с особенностями здоровья могли бы чувствовать себя комфортно, а их мамы – отдохнуть и расслабиться.

На экоферме рады гостям

На экоферме рады гостям

Фото: Ольга НОВИКОВА

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