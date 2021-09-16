«Друзья крутили пальцем у виска»: как семья дизайнера и юриста из Самары купила ферму в деревне, и что из этого вышло

Максим и Лена влюбились в заброшенную ферму и сумели подарить ей вторую жизнь Фото: Ольга НОВИКОВА

Шесть лет назад самарцы Максим и Елена Смирновы неожиданно для всех знакомых – и для самих себя – купили 12 гектаров земли с парой полуразрушенных коровников в деревне и решили заняться животноводством. Заядлые горожане, они даже не представляли, с чем им придется столкнуться на ферме.

«Стало неимоверно жаль, что место пустует»

К сельскому хозяйству семья Смирновых не имела никакого отношения. Максим – юрист, Лена – дизайнер, руководитель творческой студии для детей. Но однажды, шесть лет назад, молодая пара по традиции приехала в гости на дачу к родителям Максима в поселок Рига рядом с Новым Буяном под Самарой и отправилась на прогулку по окрестностям.

Шесть лет назад этот вид навсегда покорил сердца городской семьи Фото: Ольга НОВИКОВА

- Мы тогда впервые поднялись на возвышенность, где давным-давно, еще в советские времена, была колхозная ферма, - рассказала Лена журналисту «КП-Самара». – Нас поразил открывающийся отсюда прекрасный вид. А еще – развалины коровников. Местные жители рассказали нам, что раньше здесь стояли восемь коровников. Но на тот момент их оставалось только два, да и те были полуразрушены. И нам стало неимоверно жалко, что место, когда-то наполненное жизнью, теперь пустует.

Несмотря на непонимание со стороны родных и друзей Максим и Лена не сдались и сделали свою мечту явью Фото: Ольга НОВИКОВА

Максим и Лена вернулись в город, но образ заброшенной фермы все никак не шел у них из головы. Супруги все чаще возвращались к нему в своих разговорах, думали, что можно было бы сделать с этой землей, что на ней построить, как здорово было бы там обосноваться.

- Среди моих клиентов есть фермеры, я бывал у них - помогал оформлять землю, а заодно смотрел, как они хозяйствуют, и у меня подспудно зрело желание тоже попробовать себя в сельском хозяйстве, - признается Максим.

Первыми обитателями экофермы стали бараны Фото: Ольга НОВИКОВА

Супруги узнали, кому принадлежит земля бывшей фермы. Потом – позвонили четырем владельцам, между которыми оказался разделен участок. Услышали в ответ, что те совершенно не против продать землю. И сами не заметили, как стали обладателями 12 гектаров заброшенной земли.

«Чем-чем вы там занимаетесь?»

Осознав, что мечта неожиданно воплотилась в реальность, Максим и Лена задумались, как распорядиться своими земельными угодьями.

Экоферма стала семейным делом Фото: Ольга НОВИКОВА

- В сельском хозяйстве мы ничего не понимали, - признается Лена. – Но сейчас нет проблем с доступом к информации. Читали, изучали, сравнивали, советовались со специалистами. Выбирали животных, за которыми будет проще всего ухаживать новичкам.

В результате Смирновы остановились на баранах. Восстановили один коровник под овчарню, купили первых животных. Работы было невпроворот – на ферме пропадали днями и ночами. Родные и знакомые вначале отговаривали, потом только качали головой да недоверчиво переспрашивали, мол, чем-чем вы там занимаетесь?

Сейчас на ферме живут четыре лошади и ослик Фото: Ольга НОВИКОВА

- Друзья крутили пальцем у виска, - улыбается Лена. – Не понимали, что мы такого нашли в этой ферме, зачем это нам надо. Но постепенно начали приезжать в гости, отдыхать у нас. Потом стали приезжать друзья друзей. Потом – и вовсе незнакомые нам люди. И мы поняли, что сельский туризм у горожан очень востребован и стали развивать еще и это направление.

«Окупаться начала только на пятый год»

Вдобавок к баранам Максим и Лена купили одного коня, потом еще лошадей, ослицу, кур, гусей, им отдали маламута, знакомые попросили разрешения выделить на обширной территории место для содержания хаски.

Аляскинский маламут Янтарь любит обниматься Фото: Ольга НОВИКОВА

- Конечно, мы делали кучу ошибок – кажется, мы вообще совершили все ошибки, которые можно было совершить, - смеется Лена. – Многое стало для меня откровением – например, я и представить не могла, что баранов по весне надо купать, а еще абсолютно каждого, независимо от их количества - стричь!

Максим признается – работа на ферме научила его терпению.

- Я по характеру всегда был импульсивным, нетерпеливым, а здесь пришлось воспитывать в себе терпение, - рассказывает он. – Но не могу сказать, что было как-то особенно трудно – сейчас и помощь ветеринаров, и какие-то консультации знающих людей доступны. Для нас ферма скорее хобби, нежели бизнес-проект, в общей сложности вложил в нее около 20 миллионов, содержание в год обходится в полтора миллиона. И только на пятый год она начала окупаться. Но мы ни о чем не жалеем – в отличие от многих горожан мы наглядно видим результаты работы, и это приносит огромное удовлетворение. А когда у нашей лошади практически у меня на глазах родился жеребенок, для меня это стало настоящим откровением, чудом.

Дружелюбные хаски всегда рады посетителям Фото: Ольга НОВИКОВА

«Мечтаю о творческом кластере и инклюзивной площадке»

Сейчас эко-ферма «В моих лугах» - настоящее семейное дело. Кроме Максима и Лены в работе помогают сестра и родители Максима, а также дети Смирновых – 17-летний Ваня и 12-летняя Алиса.

- Дети уже не мыслят своей жизни без фермы, проводят здесь много времени, - рассказывает Лена. - Мы живем в городе, дети учатся, да и у нас с мужем есть городской бизнес, однако на ферме бываем по несколько раз в неделю.

Сейчас на ферме живет более трех сотен баранов Фото: Ольга НОВИКОВА

Стадо баранов на экоферме уже довольно внушительное – больше трех сотен голов, с ними соседствуют козы, лошади, собаки. Рады здесь и туристам: основной сезон приходится за зиму, когда гости катаются на квадроциклах и собачьих упряжках, однако летом развлечений тоже хватает.

На экоферме много локаций для фото Фото: Ольга НОВИКОВА

- Планов по-прежнему масса, - признается Максим. – Восстановить второй коровник, построить дополнительный гостевой домик. Еще мечтаю организовать на нашей территории творческий кластер, пространство с мастерскими, например, гончарными и т.д., где люди могли бы реализовать себя, приезжали бы, занимались ремеслами. А еще – построить у нас большую инклюзивную площадку, где детки с особенностями здоровья могли бы чувствовать себя комфортно, а их мамы – отдохнуть и расслабиться.

На экоферме рады гостям Фото: Ольга НОВИКОВА

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