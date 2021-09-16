Как открытие Фабрики-кухни изменит Самару и почему это круто

Здание Фабрики-кухни в Самаре вновь открылось. Фото самарского филиала Третьяковской галереи

13 сентября 2021 года состоялось техническое открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре, который расположился в здании бывшей Фабрики-кухни завода им. Масленникова. Пока еще в здании идут работы, но уже сейчас становится ясно - это событие имеет куда большее значение, чем просто реставрация одного из самых ярких памятников архитектуры XX века.

Объяснить масштаб события невозможно без истории самого здания, возведенного по проекту талантливой, но рано ушедшей из жизни Екатерины Максимовой. Это яркий образец конструктивизма, архитектурного стиля, который родился в Советском Союзе и единственное здание, выполненное в форме серпа и молота.

Единственное здание в мире в виде серпа и молота. Фото самарского филиала Третьяковской галереи

Первое открытие Фабрики кухни состоялось 1 января 1932 года и в такой последовательности двойных открытий, видимо, уже родилась традиция.

К сожалению, здание претерпело первую реконструкцию в 1944 году и по вполне прагматичным причинам - из-за огромных окон здание было сложно отапливать, особенно в условиях военного времени. Большие панорамные окна были заложены для снижения теплопотерь, здание потеряло парадный вход. Еще больнее для архитектурного сообщества была реконструкция 1999 года, когда здание обшили сайдингом, а внутри разместился торговый центр.

Виталий Стадников, главный архитектор проекта “Центр планирования и проектирования инфраструктуры и городской среды” Высшей школы экономики, советник губернатора Самарской области по градостроительной политике:

Открытие Фабрики-кухни значит, что есть вера и надежда. В 2008 году, когда мы проводили первые акции в защиту здания, мне кажется, происходило параллельно обескровливание архитектуры в городе. Оно заключалось в том, что Союз Архитекторов постепенно перестал быть организацией, которая воплощает профессиональные интересы, консолидирует профессиональные интересы архитекторов именно как социальной группы. И сама структура управления городом и областью, видя, что никакого консолидированного мнения социальная группа не высказывает, постепенно просто выжила ее мнение из повестки принятия решений в городе. Исходя из этого, мне кажется, что спасение Фабрики-кухни - это яркий пример консолидации общественности.

Мне кажется, это прецедент, который даёт возможность консолидации на новой основе профессионалов нового поколения, которые уже обладают совершенно новым пониманием профессии архитектора, строителя, градозащитника, урбаниста. Скажем так, они обладают социальной ответственностью, социальным чутьем. Сейчас самый главный момент, связанный с фабрикой-кухней, это то, что она даёт шанс поверить в лучшее, поставить точку на тупой апатии архитекторов Самары и начать “прибираться” в городе.

Здание построено в 1932 году по проекту Екатерины Максимовой

Закрытый сайдингом фасад Фабрики кухни был не самым страшным ударом.

В 2008 году Началась настоящая “тихая” война между столичными владельцами здания и местными общественниками. Пока бизнес пытался доказать бесполезность и нулевую историческую ценность Фабрики кухни, архитектор Виталий Стадников объявляет о создании общественного движения за сохранение фабрики-кухни. Его поддерживают не только жители города, но даже ЮНЕСКО. В Самару началось настоящее паломничество архитекторов и защитников культурного наследия со всего мира. В 2008 году у здания вновь сменился собственник.

Михаил Савченко, директор филиала Третьяковской галереи в Самаре:

В целом можно сказать, что это двойная победа! То, что здесь у нас и филиал Третьяковской галереи, и спасение, как теперь уже говорят, шедевра конструктивизма. Это два больших повода приехать в Самару, писать о Самаре. Мы за время работы филиала сделали целый ряд пресс-туров и мне кажется, что за последний год в федеральной прессе выходило столько позитивных новостей про наш город, что такого не было очень давно. Это и выставки, и участие в фестивале Волгафест, и сейчас это открытие, эта презентация здания.

Конечно, сегодня это событие архитектурное. Мы можем побывать внутри, увидеть ещё не музей, но уже прекрасное сооружение, когда-то задуманное Екатериной Максимовой. Очень красивое, без пока лишних вещей в виде книжных магазинов, кассы гардероба, который появится позднее.

Открытие самого музея Третьяковской галереи запланировано на следующий год и это, конечно, будет таким мощным туристическим и информационным всплеском. И мы будем работать с другими регионами, чтобы к нам приезжали.

Программа, которая сейчас обсуждается и согласовывается на ближайшие два года - абсолютно столичного уровня. Так у нас в Самаре пока никто не работал.

Борьба за сохранение Фабрики-кухни шла несколько лет, пока депутат Александр Хинштейн не присоединился к защитникам здания. Он направляет в столичную прокуратуру обращение о неисполнении собственником Фабрики-кухни ранее направленного представления прокуратуры по оформлению охранного обязательства на памятник. В 2013 году Фабрика-кухня получила охранный статус и тогда же появилось первое предложение о новом смысле здания - музей русского авангарда.

Изменилась территория и вокруг легендарного здания. Фото самарского филиала Третьяковской галереи

Армен Арутюнов - архитектурный обозреватель, редактор отдела “культура” издания “Волжская коммуна”:

Фабрика-кухня – редкий для Самары объект, который можно причислить к архитектурным шедеврам. Дело не только в форме серпа и молота, а в том, как Екатерина Максимова осмыслила это формалистское решение с точки зрения функции. Мы видим, как внешние архитектурные решения вытекают из назначения внутренних помещений. Кроме того, это здание – памятник инженерной мысли и строительства начала 1930-х. В эпоху тотального дефицита стройматериалов проектировщики и строители вынуждены были экспериментировать. Конструкции выдержали 90 лет эксплуатации и запустения. К счастью, большую часть бережно сохранили во время реставрации.

Сложно переоценить ту работу, которую проделали градозащитники, архитекторы, инженеры, музейщики, представители власти, чтобы вернуть шедевру его первоначальный облик. Самарскому филиалу Третьяковской галереи предстоит большая работа по приспособлению здания под музей, но уже сейчас этот уникальный для города объект на наших глазах становится едва ли не главной достопримечательностью, посмотреть на которую будут приезжать люди со всего мира.

Реставрация Фабрики-кухни – отличный пример, как когда-то недооцененный объект может стать магнитом, драйвером развития территории. В Самаре есть и другие объекты, обладающие не меньшим потенциалом. Один из них – уникальный бруталистский элеватор на берегу реки Самары, который нуждается в реставрации и грамотном приспособлении

Однако новая угроза пришла “откуда не ждали”. 10 декабря 2013 года было подписано соглашение по передаче объекта культурного наследия в собственность Самарской области. Но, поддержав идею реконструкции, Николай Меркушкин, занимавший тогда пост губернатора Самарской области, предложил идею “о полной замене железобетонного каркаса здания”. То есть, если говорить прямо - снести здание и построить на его месте новое, аргументируя тем, что так можно существенно снизить стоимость работ по реставрации. Мешал только охранный статус Фабрики-кухни, так что минстрой обратился к губернатору с просьбой об исключении здания из реестра объектов культурного наследия.

Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея:

Это здание, на котором мы учились, что такое конструктивизм, потому что я по образованию архитектор. И это очень хороший пример очень качественного восстановления и реставрации памятников, которых у нас ещё предостаточно в городе. И на примере фабрики-кухни видим, что это всё возможно сделать на самом высоком уровне.

То, что открывается Третьяковская галерея, как часто говорят, как бы конкурирующая история для нас! Конечно, это музей федерального значения, но в тоже время наши собственные фонды огромны, но нет возможности показывать роскошную коллекцию советского искусства и уже был запрос от Зельфиры Исмаиловны (директор Третьяковской галереи) представить наше собрание. Я думаю, что это ещё и возможность показывать наши коллекции. Я вижу здесь впереди только сотрудничество.

Кстати, в следующем году 125 лет нашей коллекции и 90 лет зданию фабрики-кухни и, возможно, должны случиться переплетения в этих событиях!

Директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко на открытии. Фото самарского филиала Третьяковской галереи

Александр Хинштейн отвечает на идею сноса резкими постами в социальных сетях и борьба за сохранение здания разворачивается с новой силой. “Спасает” от сноса, пожалуй, отставка Николая Меркушкина.

А дальше история развивается, как в хороших мелодрамах с обязательным счастливым финалом. В 2019 году начинается реконструкция здания, а министр культуры России В. Мединский подписывает указ об официальном создании филиала Третьяковской галереи в Самаре.

Таня Симакова, главный редактор The Village (Москва):

В последнее время зачастила в родной город по работе. Но сегодня день абсолютно великий. Фабрику Кухню открыли. Она сейчас как на рендерах, красивая — невозможно. Внутри так грандиозно много света и воздуха, что всем телом переживаешь этот опыт. Опыт надежды на лучшее будущее и справедливое общество.

Очень хочется верить, что советский авангард начнут реставрировать повсеместно и с такой же любовью. Нам всем нужен Виталий Стадников!

Фабрика-кухня - удивительное здание с столь же поразительной судьбой. Оно пережило все самые сложные периоды истории вместе с городом и его жителями. Оно менялось в тяжелые времена, но устояло и возродилось благодаря неравнодушию жителей Самары. Будем надеяться, что после возрождения Фабрики-кухни, мы увидим реставрацию и других, не менее заметных и важных для Самары объектов культурного наследия.