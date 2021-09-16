Сортируй отходы - получай подарки: ТРК МЕГА презентовала ежегодный «Экомарафон»

Автор фото - Дмитрий Птицын

15 сентября, в ТРК "МЕГА" Самара прошла презентация социально-экологического проекта "Экомарафон". Марафон проходит с 2018 года, его главным партнером выступает группа компаний "Эковоз". На презентации рассказали о проблемах экологии и пользе вторичной переработки отходов.

Главным событием марафона станет «Экогонка». Задача ее участников - сдать как можно больше отходов и помочь очистить окружающую среду. В гонке могут принять участие жители Самары и Самарской области, учебные заведения и сотрудники "МЕГИ". Победители получат посудомоечные машины.

Условия участия в «Экогонке»:

1. С 11 сентября по 11 октября приноси отсортированные отходы на сортировочную станцию в «МЕГУ» или в один из мобильных промо-пунктов в городе;

2. Получай баллы;

3. Обменивай баллы на подарки;

4. Выиграй главный приз - одну из трёх посудомоечных машин.

Автор фото - Дмитрий Птицын

Сдать можно бумагу, картон, пластик, стрейч-плёнку, стекло, металл и алюминиевую тару. Мобильные промо-пункты можно найти в Парке Гагарина 13-17 сентября, около фонтана на ул. Осипенко 20-24 сентября, на площади Революции с 27 сентября по 1 октября и на площади Кирова 4-8 октября. Время приёма с 17:00 до 19:00.

За сдаваемые отходы жители Самары и Самарской области получат баллы,

которые можно обменять на подарки в магазине "ИКЕА". Участники, которые принесут более 100 кг отходов, примут участие в розыгрыше главных призов трех посудомоечных машин.

Для учебных заведений «Экомарафон» продлится до 11 ноября. Среди организаций сдавших наибольшее количество отходов по весу, разыграются комплекты

спортивного оборудования на сумму 100 000, 50 000 и 30 000.