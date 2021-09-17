Как в Тольятти развивают культуру и спорт

С тольяттинской филармонией химики реализовали несколько общественно значимых проектов. Фото: ПАО «Тольяттиазот»

На днях у главного входа в Тольяттинскую филармонию состоялся концерт Русского оркестра под управлением заслуженного артиста Самарской области Василия Кормишина. Так, вместе с горожанами, музыканты отпраздновали конец реконструкции крыльца этого храма культуры. Присмотревшись, можно заметить, что плитки главного входа напоминают клавиатуру рояля. Знатоки нотной грамоты в чередовании «клавиш» могут разгадать цитату из «Болеро» Равеля. А вот в финансировании такого обновления обошлось без загадок – средства получены по областной программе «СОдействие» и от химических предприятий города, в том числе, Тольяттиазота - давнего друга учреждения.

Губернаторский проект «СОдействие» открыл для жителей Самарской области много возможностей для улучшения жизненного пространства. Оказалось, для того, чтобы организовать фестиваль и оснастить спортивную площадку, оборудовать фонтан и благоустроить сквер, построить новую дорогу или установить памятник, не обязательно ждать решения властей. Нужна лишь добрая воля людей и решительность самим участвовать в переменах к лучшему. Но мало принять коллективное решение о необходимости того или иного объекта – согласно программе, нужно поддержать свою инициативу рублем, добавив к выделенным из областного бюджета средствам свои собственные.

Тольяттинцам в этом помогает одно из градообразующий предприятий – промышленный гигант «Тольяттиазот». Завод вместе с жителями ранее реализовал в рамках губернаторской программы «СОдействие» несколько важных проектов: в Комсомольском районе появилось три новых детских площадки, а на территории ДК «Тольяттиазот» прошли бесплатные концерты для горожан.

На зарядку становись!

Сегодня потребность заниматься спортом становится для людей одной из основных. Но что, если стремление вести здоровый образ жизни есть, а технических возможностей не хватает? Выход - построить площадку для всех желающих прямо под открытым небом. Благо, достаточно лишь большого желания общественности. В рамках губернаторской программы «СОдействие» при поддержке химиков в Комсомольском районе открылась новая площадка для уличной гимнастики – с современными тренажерами для воркаута и полимерным покрытием. Идею предложила спортивная школа олимпийского резерва № 11 по боксу, которая выиграла в конкурсе социальных инициатив Тольяттиазота «Химия добра». Площадка во дворе дома №21 по улице Лизы Чайкиной стала шестой, появившейся в районе благодаря ТОАЗу. Турники, брусья и другие тренажеры для развития силы, гибкости и ловкости сразу нашли применение у местных жителей всех возрастов. Основную часть средств на строительство и оснащение площадки выделило областное правительство, остальное – Тольяттиазот.

Благодаря поддержке Тольяттиазота в городе открыты несколько спортивных площадок. Фото: ПАО «Тольяттиазот»

Искусство для всех

Еще одна потребность жителей Тольятти – духовная – тоже была удовлетворена благодаря участию в губернском проекте «СОдействие». Прошлая осень прошла для горожан под любимые хиты советских лет, русские и украинские народные песни, инструментальную музыку. Тольяттинская филармония в сотрудничестве с Тольяттиазотом подарила жителям города настоящий музыкальный марафон. В течение всего сентября в городе проходили концерты проекта «Звезды площади искусств» - русского, симфонического, джазового оркестров филармонии. Предприятие оказало не только финансовую помощь, но и предоставило свою площадку для проведения бесплатных концертов и артакций оркестров и ансамблей филармонии.

Горожане могли послушать концерты, а также рассказы о музыке и музыкальных инструментах на улице Победы, площади искусств и на площади у Дворца культуры «Тольяттиазот». Предприятие с удовольствием откликнулось на инициативу. Промышленный гигант уже многие годы активно сотрудничает с филармонией: он помогал восстанавливать рояль Steinway, благодаря ему в Русском оркестре появились концертные гусли, регулярно проводится фестиваль «Классика OPEN Фест». И, конечно, ТОАЗ всегда готов поддержать новые проекты, направленные на развитие культуры и искусства в Тольятти.