Инновационные проекты и производственные успехи

Электрощит Самара - высокотехнологичная компания с 78-летней историей. Фото: Электрощит Самара

Всесторонняя поддержка региональных властей помогает предприятиям Самарской области активно развиваться даже в непростых экономических условиях. Масштабные проекты успешно реализует одна из крупнейших компаний региона Электрощит Самара. В последние годы компания вывела на рынок целый ряд новых продуктов. При этом объем отгруженной продукции предприятия составил 12.4 млрд рублей, что на 14 % больше, чем в 2019 году. По итогам года Электрощит Самара зафиксировал рост заказов на 48%.

Расширение возможностей

В числе новинок, которые выпускает предприятие - цифровая ячейка подстанции КРУ-СЭЩ-80 на 6(10) кВ, предназначенная для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока с частотой 50 Гц с номинальным значением напряжения 6(10) кВ на номинальный ток до 4000 А. Еще одна ключевая разработка - низковольтное комплектное устройство BlokSet-СЭЩ. Высокие характеристики изделия подтверждены испытаниями на стойкость к токам короткого замыкания, а также на нагрев электрическим током в самых жестких условиях. Кроме того, в этом году завод запустил в производство новую линейку выключателей 0,4 кВ - ВА-СЭЩ, обладающих отличными эксплуатационными характеристиками, обширным функционалом и высокой отключающей способностью.

Флагманские разработки и цифровые решения предприятия представлены в многофункциональном выставочном и обучающем комплексе, который был запущен в июле 2021 года.

В рамках сотрудничества Электрощит Самара и завода «Потенциал» (Республика Марий Эл) организовано новое производство и линии по сборке низковольтной продукции. На новом участке сборки будет выпускаться свыше 2,5 млн изделий в месяц. Там же запущено совместное производство по изготовлению пластиковых деталей литьевым методом.

Электрощит Самара разработал уникальные подстанции для Бондаревской ветроэлектростанции в Ставропольском крае, которая в текущем году была введена в эксплуатацию АО «НоваВинд» - дивизионом Госкорпорации «Росатом».

В этом же году Электрощит Самара и ПАО «Фортум» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики. Стороны обсудили возможности использования зеленой энергии, производимой «Фортум» и его совместными предприятиями, для энергоснабжения производственных мощностей Электрощит Самара.

Первые в России

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Электрощит Самара, правительство Самарской области и Минпромторг РФ заключили трехстороннее соглашение, направленное на создание лаборатории для испытаний и сертификации электротехнической продукции по стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК) на базе Электрощит Самара. Подписанное соглашение благотворно отразится на экспортном потенциале оте-чественной электротехнической продукции и повысит устойчивость работы российских предприятий в отрасли.

Еще один важный проект предприятия - индустриальный парк Электрощит Самара. Он реализуется при поддержке правительства региона и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. В индустриальном парке компании-резиденты могут получить производственные площади и воспользоваться инфраструктурными и технологическими возможностями предприятия. Уже есть первые резиденты.

Поддержка образовательных инициатив

Уже более 10 лет Электрощит Самара системно поддерживает образовательные учреждения и проекты в различных городах России, предоставляет инновационные модели оборудования, создает учебные лаборатории и полигоны. Компания организует обучающие программы для студентов на базе своего оборудования, проводит конкурс «Энергия вашего будущего» для студентов технических вузов, а также поддерживает открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Еще один аспект образовательной деятельности предприятия - открытие учебных классов и лабораторий, передача профильным образовательным учреждениям оборудования и методических материалов. В последние годы были реализованы крупные проекты для Самарского Энергетического Колледжа и Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС).