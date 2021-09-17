Красота и мощь

Фото: АО «Самарская сетевая компания»

В Самаре близится к финалу реконструкция легендарного здания Фабрики-кухни архитектора Екатерины Максимовой. Здесь расположится самарский филиал Третьяковской галереи. Ближайшую выставку в обновленной Фабрике-кухне, которая в плане похожа на серп и молот, Третьяковская галерея сможет провести уже следующей осенью. Сейчас в здании проходят перфомансы, однако в полную мощь оно заработает весной следующего года. Пока работы в здании и вокруг продолжаются, но уже сейчас можно сказать, что Фабрика-кухня триумфально вернулась к жизни. Преобразилась и территория вокруг. Здесь совсем скоро появится уникальное общественное пространство «Сад баланса». Важную роль в этом сыграла и Самарская сетевая компания.

В 2018 году правительство Самарской области поручило АО «ССК» в рамках инвестпрограммы присоединить историческое здание Фабрики-кухни к электроснабжению. Энергокомпания разработала специальный проект - и рядом с объектом федерального значения появилась современная блочная комплектная трансформаторная подстанции закрытого типа. Ее главные преимущества - компактность, высокая степень надежности и экологическая безопасность. Причем подстанция способна питать не только будущую картинную галерею, но и социально значимые объекты Октябрьского района. Новый энергообъект гармонично вписался в обновленное пространство вокруг.

По инициативе Самарской сетевой компании Миша Most превратил подстанцию в яркий городской арт-объект. Он создал на здании мурал на тему места энергии в жизни человека и в развитии человечества.

- Эту идею предложила Самарская сетевая компания. За что им огромное спасибо. Миша Most - художник очень узнаваемый, его работы находятся в коллекции Третьяковской галереи, поэтому для нас это сотрудничество важное и логичное, - поделился директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко во время открытия мурала.

Оценить результаты творчества уже сейчас может каждый самарец. Подстанция находится прямо за сквером Борцов Революции.