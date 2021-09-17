Граффити на стенах и разноцветные кресла: в Самаре работает самая молодая избирательная комиссия в России

Оформление самого молодого УИК непривычно для многих избирателей. Фото: предоставлено КП

В Самаре работает самая молодая участковая избирательная комиссия в России. Средний возраст членов участкового избиркома – 25 лет, самому молодому его участнику – 19, а самому старшему, председателю – всего 30 лет!

Большая часть - студенты

УИК №3045 находится на территории Самарского университета на ул.Павлова, 1. Поэтому ничего удивительного, что большинство членов УИК – студенты.

У голосующих сразу повышается настроение. Фото: предоставлено КП

- В основном у нас в составе студенты-юристы Самарского университета, которые изучают в том числе избирательное право, - рассказал журналисту «КП-Самара» председатель УИК №3045 Валентин Сульянов. – Но есть среди нас и учащиеся других учебных заведений – например, будущий психотерапевт из Самарского государственного медицинского университета. Я сам работаю слесарем-сборщиком на ПАО «Кузнецов». Самый молодой УИК – это проект Самарского облизбиркома, он действует уже не первый год. Все участники комиссии высказывали желание участвовать в организации и проведении выборов, прошли школу молодого члена избиркома, попали в резерв, а потом – и в состав УИК. Для нас это возможность своим примером показать молодежи, что выборы- это важно, нужно и интересно. А еще – получить новые впечатления, новый опыт, научиться разрешать самые разнообразные ситуации и общаться с самыми разными людьми. Для нас это отличная школа!

УИК украсили банеры с яркими граффити. Фото: предоставлено КП

Все очень быстро

Территория избирательного участка мало похожа на привычные нам строгие и однообразные школьные холлы. Обстановка здесь полностью соответствует статусу самого молодого и креативного избирательного участка. Стены украшены ярким граффити с текстом «Твой выбор – в твоих руках». Вместо школьных стульев голосующие могут присесть отдохнуть на мягкие разноцветные кресла-мешки. Играет современная музыка, а выдача голосующим бюллетеней и заполнение документов происходит очень быстро!

- Люди, конечно, не ожидают такого, - улыбается Валентин Сульянов. – У них сразу повышается настроение, они улыбаются – а мы и рады.

В прошлом году во время проведения выборов члены самой молодой УИК России даже устроили флешмоб – станцевали на ступенях своего избирательного участка. В этом году в Самарской области проходят двойные выборы- в Губдуму и в Госдуму, поэтому работы у ребят прибавилось. Но они не исключают, что найдут время порадовать избирателей еще каким-нибудь креативным флешмобом.