Узнали, при каких условиях самарцы могут рассчитывать на комфорт в квартирах в отопительный сезон

Каждый теплоузел проверяют более чем по 20 параметрам. Фото: Денис Егоров

В этом году отопительный сезон в Самарской области начинается значительно раньше, чем обычно, не дожидаясь нормативных показателей температуры воздуха. С 16 сентября 2021 года по распоряжению губернатора батареи начали теплеть в социальных учреждениях. А вот жилые дома начнут подключать с 20 сентября, но все ли готовы его принять? Готовность жилого фонда к зиме сейчас проверяют специалисты тепловой инспекции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Зима – дело ответственное

С внеплановой проверкой в теплоузел дома №4 на ул. Карла Маркса накануне заглянул ведущий инженер теплоинспекции Николай Майоров. Местный слесарь гостей не ждал и даже немного растерялся. Оказалось, что переживания были напрасны. Дом полностью готов к отопительному сезону.

- Мы проверяем теплоузел более чем по 20 параметрам. Например, в обязанностях УК и ТСЖ - выполнить промывку и опрессовку оборудования многоквартирных домов. Все данные здесь же, на месте заносятся в специализированную программу, чтобы ничего не упустить, - рассказывает Николай Майоров. – Подготовка дома к зиме – это зона ответственности управляющей компании, ТСЖ или ответственных лиц, если это, к примеру, частный теплоузел. Однако жители тоже могут проконтролировать подготовку, поинтересовавшись, получил ли их дом акт готовности. На основании этого акта в дальнейшем решается вопрос о подключении дома к отоплению.

Если инспектор заметит серьезные нарушения, то дом получит не акт о готовности, а предписание и время на устранение этих замечаний. В домах с наличием таких недоработок сложно гарантировать качественное и надежное прохождение отопительного сезона.

- Если управляющая компания или ТСЖ добросовестно подготовит дом к зиме, лучше будет всем, в первую очередь, жителям. Если дом не готов, высока вероятность нештатных ситуаций, - предупреждает Николай Майоров.

Ранее жителям раздали памятки, в которых подробно написано, как проверить готовность дома к зиме. Фото: Денис Егоров

Готовь трубы летом

Жители домов №4а, 4б и 4е на ул. Карла Маркса могут быть спокойны: отопительный сезон для них начнется вовремя. Их теплоузлы были подготовлены к зиме задолго до холодов.

- Наша управляющая компания обеспечивает три дома, это 1500 квартир. К отопительному сезону мы провели все необходимые мероприятия и сейчас полностью готовы к тому, чтобы в ближайшие дни запустить тепло в данные дома. Опрессовка, промывка оборудования. Мы подписали все акты готовности, выполнили все предписания теплоинспекции и готовы к зиме, - отметила Юлия Садыгова, представитель управляющей компании.

А вы уверены, что ваш дом готов к отопительному сезону?