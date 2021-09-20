В Самаре прошли выборы в Госдуму РФ и губдуму Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают подсчитывать голоса за партии и представителей партий на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года. Голосование на всех участках было остановлено уже в 20.00 19 сентября, затем избирательные комиссии подсчитали все голоса в бюллетенях, оформили протоколы и внесли их в систему ГАС-выборы. Теперь идет обработка всех данных и, конечно же, проверка. Тем не менее, на сайте избиркома уже опубликованы первые результаты по подсчетам на 4 утра. Данные достаточно интересные. На выборах в Госдуму большинство жителей региона поддержали партию "Единая Россия", однако по двум избирательным округам "ЕР" и "КПРФ" набрали практически одинаковое количество голосов, с отличием меньше, чем в 10%.

Также по предварительным данным по одномандатным округам проходят 4 единоросса и 1 коммунист. Леонид Калашников в Тольяттинском округе победил Ирину Долгополову. Молодая кандидат в депутаты набрала 5538 голосов - неплохой уровень поддержки для начинающего политика. За более опытного кандидата отдали 11300 голосов.

Еще в трех округах безоговорочно побеждают кандидаты от Единой России. Александр Хинштейн набрал в свою поддержку 16521 голос, Михаил Абдалкин, его ближайший конкурент - 4535. Он представляет партию КПРФ.

В Красноглинском районе коммунист Геннадий Говорков уступил Виктору Казакову. У победителя 29 909 голосов, у представителя КПРФ - 4964.

В Жигулевском округе Андрей Трифонов, генеральный директор АО "Тяжмаш" проходит в Госдуму с 17703 голосами, на втором месте коммунист Василий Воробьев 5875 голосов.

В Промышленном районе ситуация пока самая интересная. Здесь два депутат идут практически ноздря в ноздрю. Коммунист Михаил Матвеев по результатам подсчетов в первых бюллетенях набирает 10830 голосов, Игорь Станкевич - 9262 голоса. Он является действующим депутатом от округа. Матвеев набрал больше в Кинеле, Отрадном и Самаре. Пока что огромный перевес у Станкевича лишь в Борском районе.

Пока что точно новым лицом в Госдуме будет Андрей Трифонов, однако к нему может присоединиться и Михаил Матвеев, до этого представлявший интересы коммунистов в губдуме.

Что касается голосования по списку, то сразу два округа в Самарской области "покраснели". КПРФ набрала 28,45% в Промышленном округе, где сейчас за победу борется Михаил Матвеев, и 29,34% в Тольяттинском округе, где победил Леонид Калашников. У "ЕР" в этих округах соответственно 35,45 и 32,20% голосов.

Больше всего поддержка у Новых людей в Тольяттинском округе - 7,5%, в Жигулевском уважают ЛДПР - 7,43%, почти столько же у партии в Промышленном - 7,78%. Справедливая Россия в этом округе набрала 7,06%, а в Тольяттинском - 9,41%.

Самая большая поддержка у "Единой России" в Красноглинском округе - за партию здесь проголосовали 66,81% избирателей.

Подсчет голосов продолжается. По данным на 18:00 предыдущего дня явка избирателей на голосование составила более 42%.