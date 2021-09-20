Кто такой Антон Зиньковский, которого вызвали в сборную России

Зиньковский выступает за «Крылья» четвертый сезон. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал игроков, которые попали в расширенный состав национальной команды на октябрьские игры отбора на чемпионат мира 2022 года против Словакии и Словении. Там, в этом составе, есть несколько любопытных новичков. Один из них – полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.

Зиньковскому 25 лет. Он вместе с «Крыльями» вернулся в Премьер-лигу. И сразу дал понять, что он с РПЛ отлично знаком. Голами полузащитник в этом сезоне (наверняка, пока еще) не отметился, но и без них он – самый заметный футболист «Крыльев» на старте чемпионата. Не зря болельщики выбрали его лучшим игроком команды в июле.

Зиньковский делал все, что нужно было от крайнего атакующего полузащитника: прорывался по флангу, раскачивал оборону соперника, выводил на ударные позиции партнеров и бил сам, делал голевые передачи. В том числе очень эффектные, например, пяткой на Ивана Сергеева в матче с «Рубином».

С первого тура РПЛ про Антона то и дело говорили, что он – кандидат в сборную. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин тоже заметил игру полузащитника «Крыльев».

«Чертановская» школа

Зиньковский первым из (потом уже) многочисленной «чертановской» диаспоры перешел в «Крылья Советов». Случилось это зимой 2019 года.

В футбольную академию «Чертаново» он перебрался из родного Новороссийска, с московской командой дебютировал в профессиональном уровне и прошел путь от ПФЛ до ФНЛ.

Антон был одним из лидеров того «Чертаново», так что его трансфер в клуб Премьер-лиги был делом времени. Раньше всех подсуетились «Крылья Советов».

Остался в «Крыльях» даже после вылета в ФНЛ

За самарцев Антон дебютировал в марте 2019 года, в игре против «Локомотива». Сыграл совсем немного – вышел на замену на 87 минуте вместо Александра Самедова.

Через пару туров попал в основной состав, а через пять игр после дебюта забил свой первый гол – ударом метров с 25 прямо в девятку ворот «Рубина». Тот мяч принес самарцам победу в Волжском дерби.

За «Крылья» полузащитник играет уже четвертый сезон. Не ушел Антон и когда команда вылетела в ФНЛ. Причем предложения были. Ходили слухи, что на Зиньковского имеет виды «Краснодар», но активнее всего футболиста сватали в «Химки».

Остается загадкой, как именно «Крыльям» удалось уговорить Антона остаться. Эксперты сходятся во мнении – это была серьезная победа менеджеров самарского клуба. Говорят, главную роль сыграл спортивный директор «КС» Сергей Корниленко. Он лично беседовал с Зиньковским и уговорил его остаться в команде.

Так Антон прошел с «Крыльями» испытание ФНЛ и вернулся еще сильнее. Доказательство – попадание, пусть и в расширенный, но в состав сборной России.

Окончательный состав должны озвучить 27 сентября. До этого времени тренеры сборной будут решать, кого возьмут, а кого открепят. У Зиньковского, как и у всех остальных, есть шансы доказать, что он достоин выступать за национальную команду.