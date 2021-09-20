Борьба на 162-м продолжается: последние новости о результатах выборов в Самарской области в 2021 году

По всем округам борьба за мандаты шла в основном между коммунистами и единороссами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Результаты выборов окончательно на момент публикации статьи еще не были подведены. Но тенденции вырисовывались отчетливо. В двух округах из пяти на победу претендуют коммунисты, причем Леонид Калашников, действующий депутат от Тольятти лидирует уверенно, а в Промышленном округе за победу борется Михаил Матвеев, который пока опережает Игоря Станкевича, представителя правящей партии и действующего депутата, лишь на пару тысяч голосов. Из других интересных итогов – соответственное же покраснение двух округов, где КПРФ набирает почти столько же, сколько «ЕР». Подавляющее большинство у правящей партии в Красноглинском районе. Интересно также, что по всем округам борьба за мандаты шла между коммунистами и единороссами, представители остальных партий набрали намного меньше голосов, чем соперники. Явка на выборах составила более 43%. Самый отличившийся – Хворостянский район, здесь пришли на участки более 97% жителей. Тольяттинский избирательный округ: Здесь уже опытный коммунист-депутат госдумы бился с молодой активисткой, волонтером Ириной Долгополовой. Он набрал почти в два раза больше голосов, чем соперница, однако девушка тоже может похвастаться громадной поддержкой. Она получила более 44 тыс. голосов. Эксперты допускают, что ее мы увидим в Губернской Думе уже в этом созыве. Уже традиционно в Тольятти поддержали коммунистов, чье лобби также сильно в гордуме автограда. КПРФ получили здесь 28, 34 % голосов, «ЕР» - 32,65% голосов. Промышленный избирательный округ: В этом округе два лидера. Михаил Матвеев из КПРФ и действующий депутат Игорь Станкевич идут практически вровень. К вечеру 20 сентября у них было 68 601 и 65 583 голоса соответственно. ЗА коммуниста голосовали в Самаре, Отрадном и Кинеле. В большинстве сельских районов предпочтение отдавали кандидату «Единой России». По спискам «ЕР» набрала 37,8%, КПРФ – 27,34%. 5,94% досталось «Новым людям», «ЛДПР» - 7,93%. Жигулевский избирательный округ: Здесь более 102 тысяч голосов набирает гендиректор «Тяжмаша» Андрей Трифонов. У его ближайшей соперницы – 15 890 голосов. У «Единой России» здесь 46,5 процентов, у КПРФ - 21,40, больше всего тут получили ЛДПР – 8,08%. Красноглинский избирательный округ: Единая Россия получила здесь 57,24%, коммунисты всего 17, 29%, «Новых людей» и вовсе почти не поддержали, 3,96% голосов всего. Этот округ оказался самым традиционным. Более 146 тысяч голосов здесь набрал действующий депутат Виктор Казаков. У ближайшего соперника Геннадия Говоркова всего 37 тысяч голосов. Самарский избирательный округ: Здесь все без сюрпризов. Действующий депутат Александр Хинштейн набрал почти в три раза больше соперника от коммунистов. У «Единой России» здесь 43,57% голосов, у коммунистов 23,89%, 7,66% забрали ЛДПР, у Новых людей 5,91%, 5,52 у Справедливой России.