Урожайная луна над Самарой взойдет ночью на 21 сентября 2021 года. Чего ждать?

Какая Луна взойдет над Самарой?

Над Самарой в ночь с 20 на 21 сентября взойдет огромная Урожайная луна. В этом месяце полнолуние произойдет 20 сентября, за два дня до Осеннего равноденствия, когда день равняется ночи. Урожайной называют полную луну, которая ближе всех находится к этой дате. И в этом году Полнолуние и равноденствие практически совпадают.

Есть у этого поверил и логическое объяснение. До 22 сентября дни все ещё длиннее, Луна восходит раньше, светит дольше. У фермеров есть больше времени, чтобы при свете убирать тот самый урожай и производить подготовку к зиме.

Если вы хотите понаблюдать за полной Луной, начинайте делать это уже сегодня. Она поднимается на небо уже через 30 минут после Заката, и будучи около горизонта выглядит ярким фонарем оранжевого оттенка. Все дело в том, что плотность воздуха у горизонта выше, соответственно, лучше до наших глаз доходят лучи жёлтого и красного спектра. А тому же в этом положении свет луны падает немного сбоку, и проходя через атмосферу лучи света становятся немного окрашенными.Правда, поднимаясь наверх, в яркости она теряет. Кстати, казаться полной она будет ещё пару дней.

Полнолуния всегда казались людям опасными, именно к смене фаз Луны привязывали обращения оборотней, проблемы с психикой. Но это полнолуние по мнению астрологов скорее станет временем добрых перемен.

- Это действительно время пожинать урожай, своих слов, поступков. Время вызовов и правильных решений. Не стоит остро реагировать на то, что происходит вокруг, при этом стоит воспринимать это время, как возможность добиться чего-то, реализовать давние желания, собрать багаж знаний и навыков, - говорит астролог Ирина Тардина.

В любом случае, стоит полюбоваться огромным оранжевым спутником, который взойдет этой ночью над нашей Землёй. А чуть выше несложно заметить две планеты: более яркий Юпитер и чуть более тусклый Сатурн. Она тоже находятся сейчас очень близко к Земле и поэтому очень хорошо видны на ночном небе.