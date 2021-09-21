Благоустроенные дворы – довольные жители

Старшие по домам получили подарки от управляющей компании. Фото: Лариса СТЕПАНОВА

«Это сплачивает людей»

16 сентября на Школьной аллее – в излюбленном месте прогулок жителей 14-го микрорайона Самары- было оживленно и весело. Громкая задорная музыка, артисты в нарядных ярких костюмах, разноцветные флажки, мастерицы-рукодельницы с мягкими игрушками и украшениями – атмосфера настоящего праздника дарила обитателям окрестных домов приподнятое настроение, а на площадку с радостью стекались жители всего микрорайона. И немудрено – ведь поводом для встречи стало награждение председателей домов, отличившихся благоустройством придомовой территории.

В управляющей компании отметили жильцов, благоустроивших дворы. Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Председатель территориального общественного самоуправления Кировского района Лариса Казаченко уверена – такие праздники, н которые жители собираются всем двором, исключительно важны.

- Во-первых, это знакомство жителей друг с другом, - рассказала Лариса Казаченко журналисту «КП-Самара». - Во-вторых, это людей очень сплачивает, они друг у друга перенимают опыт, делятся впечатлениями, знакомятся семьями, начинают дружить домами. Ну и самое главное - налаживается контакт жителей, старших по домам с управляющими компаниями. Например, я отослала приглашения на этот праздник всем пяти управляющим компаниям, которые обслуживают жилые дома в нашем микрорайоне. А откликнулись они по-разному. Кто-то – с трудом. А кто-то – сразу, с готовностью, как ООО «Коммунресурс». Мы с ним работаем уже второй год, и второй год большое количество домов получает от них важные, нужные, актуальные подарки.

ООО "Коммунресурс" уделяет большое внимание работе с жителями. Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Всегда готовы поддержать жителей

Вот и на этот раз старшие по домам получили от управляющей компании символичные и очень нужные подарки. Яркие нарядные лейки, новенькие секаторы и другой инвентарь поможет жителям и дальше наводить красоту и создавать уют рядом со своими домами. Директор ООО «Коммунресурс» Леонид Пугачев подчеркнул – в управляющей компании всегда готовы поддержать инициативы жителей домов, которые они обслуживают. Тем более, когда речь идет о таком важном и нужном деле как благоустройство придомовой территории.

- Мы всегда стараемся поощрить всех, наша управляющая компания с удовольствием принимает участие в таких праздниках, мы постоянно находимся на связи с руководителями и активистами микрорайона, - рассказал Леонид Пугачев. – И надеемся, что наши подарки им еще не раз пригодятся.

Садовый инвентарь - подарок, который всегда пригодится. Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Подарки получили Лидия Казакова (МКД Димитрова, 3), Елена Скотынянская (Димитрова, 5), Светлана Чекалова (Димитрова, 9), Татьяна Мачихина (Димитрова, 11), Павел Алексеев (Димитрова, 23), Татьяна Яковлева (Димитрова, 31), Наталья Бочкарева (Димитрова, 41), Евгения Золотухина (Димитрова, 49), Ольга Шумакова (Димитрова, 55), Елена Бирюкова (Димитрова, 65), Лариса Сысуева (Стара-Загора, 200), Любовь Бодрикова (Стара-Загора, 208), Валентина Проскурякова (Ташкентская, 118) и Ольга Вдовина (Ташкентская, 120).

Нарядные лейки помогут в благоустройстве. Фото: Лариса СТЕПАНОВА

- Очень полезный подарок! – поделилась впечатлениями Светлана Чекалова. - Мы в этом году получили немного придомовой территории, и жильцы нашего дома очень красиво ее оформили устроили прекрасные клумбы. Такой вид досуга оказался очень востребован среди жильцов, особенно среди наших пенсионерок. Так что лейка нам будет очень кстати. Да и вообще нам очень приятно работать с управляющей компанией «Коммунресурс». Мы всегда чувствуем внимание от них, нас дружелюбно встречают, а нужды и потребности нашего дома находят понимание и поддержку. Например, мы с их помощью уже перекрыли в доме крышу, а сейчас занялись заменой инженерных коммуникаций.