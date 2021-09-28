Три ребенка погибли при пожаре в квартире многодетной семьи в Самарской области

Ночной пожар в селе Ольгино унес жизни троих малышей Фото: СУ СК России

Ночью во вторник, 28 сентября, в Безенчукском районе Самарской области произошел пожар. В селе Ольгино на улице Ленина, 1 вспыхнула квартира многодетной семьи. Не обошлось без жертв. Погибли трое малышей.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 00:16. По прибытию установлено, что в квартире на первом этаже загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 47 кв. м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В квартире многодетной семьи горели домашние вещи Фото: СУ СК России

На месте работали 40 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 сотрудников и 4 спецмашин. Они эвакуировали из дома 24 человека. Пожар локализовали в 1:01, а полностью потушили — в 1:18.

Погибли трое детей. Одному было 7 лет, другому 3 года, а самому младшему — всего несколько месяцев. Еще троих детей удалось спасти. Их из горящей квартиры вывели отец и очевидцы ЧП. Членам семейства оказали необходимую помощь. Госпитализация им не понадобилась.

Троих детей удалось спасти, еще трое скончались Фото: СУ СК России

- Начата доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия. Будут назначены все необходимые медицинские и пожарно-технические исследования, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Пожарные потушили возгорание в течение часа Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Выяснением обстоятельств и причин гибели троих детей занялась также прокуратура Безенчукского района. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение пожарной безопасности в доме, в том числе работу УК. Кроме того, они оценят действия должностных лиц.