Новички в Губдуме: Алексей Иванов, Анна Дубасова, Роман Балтер, Максим Гусейнов (слева направо)

В Самарской области объявили результаты выборов в губернскую думу в сентябре 2021 года. Пока что названы имена тех, кто получил кресла депутатов по итогам голосования в одномандатных округах. Всего это 25 человек, из них 20 - единороссы, четверо - коммунисты и один депутат от "Справедливой России". Для партии власти это скорее ухудшение позици, ведь в 2016 году по одномандатным округам она забрала все 25 позиций.

Девять человек - новички, причем некоторые из них депутатами губдумы не были еще никогда. Предлагаем познакомиться поближе с теми, кто прошел в Думу седьмого созыва в этом году и будет представлять интересы избирателей своих округов.

Максим Гусейнов еще недавно был коммунистом, помогал Леониду Калашникову. Но недавно партийную принадлежность он поменял. И сразу же прошел в губернскую Думу. В Центральном округе он соревновался с Алексеем Степановым из Единой России и обошел его на 788 голосов. Партбилет Максим Гусейнов сдал в июне 2021 года, до этого он был секретарем Центрального комитета коммунистической партии. Опыт "думствования" у него есть: с 2013 года Гусейнов избирался в городскую думу Тольятти.

От коммунистов в Думу прошли два новичка. Это Максим Федоров, помощник Михаила Матвеева и его креатура, и Михаил Усов, бывший ЛДПР-овец. Первый прошел по Железнодорожному району, набрав 14 740 голосов. Его противоборцем был Константин Доладов, на его счету 11705 голосов. А в Промышленном округе Михаил Усов набрал почти на 2500 тысячи больше голосов, чем руководительница добровольцев и волонтер серебряного возраста Татьяна Санникова.

Есть новички и среди представителей "Единой России". Так, в губернскую Думу прошла Анна Дубасова, главврач больницы №7. Она стала победительницей внутрипартийного голосования. В Красноглинском районе ее оппонентом был Роман Синельников, координатор ЛДПР. Он набрал почти на 8 тысяч голосов меньше. Кстати, именно в этом районе "Единая Россия" набрала больше всего голосов в Госдуму по партийным спискам.

В Автозаводском районе в качестве представителя в губдуму выбрали Елену Сазонову. Она работает в первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ". До этого она уже была депутатом Думы шестого созыва в Тольятти - на непостоянной основе. Является председателем союза женщин автозаводского района. Замужем, любит вязать и походы. Вся рабочая деятельность связана с АвтоВАЗОМ. На выборах обошла справороса Михаила Маряхина.

Заместитель директора ООО "Каскад" (это производственно строительный холдинг) Роман Балтер в политике не новичок. В Единой России он являлся координатором партийного проекта "Детский спорт". Не слишком уверенно обошел на выборах Алексея Белкина - разница в голосах около двух тысяч. Балтера считают креатурой Хинштейна.

Еще один новичок - 43-летний руководитель завода "Электротехмаш" Алексей Иванов. В губдуме он будет отвечать за лоббирование интересов промышленного сектора региона. В политике он действительно новичок. Прошел в Думу он по Жигулевскому округу. Здесь он набрал более 20 тысяч голосов, в два раза больше ближайшего конкурента Сергея Цюпко, представителя "Боевого братства" ветеранов.

По Сызранскому округу ожидаемо большинство голосов набрал Сергей Гринько, директор ЗАО Ремстрой, дочерней организации Тяжмаша. Кстати, его коллега Андрей Трифонов, гендиректор Тяжмаша, выиграл выборы в Госдуму. Его оппоненткой была Марина Ерина из КПРФ, разница в количестве голосов - чуть больше 2000. До этого политический опыт Сергея ограничивался представлением интересов горожан в гордуме Сызрани.

И последний новичок Вячеслав Дормидонтов, 47-летний политик уже успел побывать и депутатом гордумы, и депутатом губдумы. Ранее он также являлся заместителем руководителя Экостройресурса.

Есть и еще один интересный проигрыш: По Татищевскому округу в Думу прошел коммунист Геннадий Говорков, который на 649 голосов обошел представителя партии власти, главврача больницы №5 Николая Каравашкина.