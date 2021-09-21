Облизбирком назвал депутатов, которые займут кресла в госдуме и Самарской губернской думе

Выборы длились три дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Избирательная комиссия Самарской области озвучила итоги прошедших в регионе выборов. На середину дня 21 сентября точно известны данные по победителям выборов депутатов Госдумы на четырех из пяти одномандатных округах. Также озвучены предварительные итоги выборов в Самарскую губернскую думу.

Четверо из пяти

По предварительным данным явка на выборах в Самарской области составила 46,47% - из 2,4 миллиона избирателей региона проголосовали 1,1 млн.

По выборам с Государственную думу голоса между партиями распределились следующим образом: 44,3% получила «Единая Россия», 23,29% - КПРФ, 7,45% - ЛДПР, 6,32% - «Справедливая Россия» и 5,62% - «Новые люди».

По одномандатным избирательным округам уже известны четверо из пяти обладателей депутатских мандатов в Государственную думу. Ими стали Александр Хинштейн (51,1% голосов в 158-м избирательном округе), Леонид Калашников (38,71% в 159-м округе), Виктор Казаков (56,68 % в 160-м округе) и Андрей Трифонов (45,13 % в 161 округе.

А вот итоги по 162 одномандатному избирательному округу пока не подведены. По предварительным данным там лидировал Михаил Матвеев, однако минувшей ночью в облизбирком поступили три жалобы от другого кандидата. Теперь избирком будет до пяти дней рассматривать эти обращения, и лишь после этого озвучит окончательный вердикт.

Пять партий, девять новых лиц

Также названы предварительные итоги выборов в Самарскую губернскую думу. Пятипроцентный барьер также преодолело пять партий – они представят своих депутатов в областной парламент. «Единая Россия» получила 44,26% голосов (16 мандатов в Губдуме), КПРФ – 20,44% (6 мандатов), ЛДПР – 7,65% (1 мандат), «Справедливая Россия» - 6,32% (1 мандат), «Новые люди» - 5,72% (1 мандат). Еще две партии – «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России» преодолели трехпроцентный барьер, и хоть в Губдуму не попадут, но на следующих выборах будут избавлены от необходимости собирать подписи для выдвижения.

Известны и предварительные данные по депутатам-одномандатникам, которые займут кресла в Губдуме.

В этом списке появилось несколько новых лиц – единоросс Роман Балтер победил во втором округе, набрав 36,67% голосов, его соратница по партии Елена Сазонова – в 10м округе (31,39%), единоросс Вячеслав Дормидонтов набрал 37,11% голосов в 11-м округе, Анна Дубасова из «Единой России» - 44,73% голосов в 13-м округе, Алексей Иванов («ЕР») 41,25% голосов в 17 округе, его однопартиец Сергей Гринько – 37, 26% в 18 округе. В областном парламенте появилось два новых депутата от КПРФ – Максим Федоров (39,38% в третьем округе) и Михаил Усов (36,85% в 22 округе), а также Максим Гусейнов из «Справедливой России» (30,8% в 6 округе).

Также в Самарской губдуме займут Светлана Бескоровайная, Николай Панченко, Алексей Лескин, Денис Волков, Екатерина Кузьмичева, Геннадий Говорков, Александр Милев, Александр Кислов, Владимир Субботин, Владимир Дуцев, Марина Сидухина, Виктор Воропаев, Вера Попова, Александр Живайкин и Николай Сомов.

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