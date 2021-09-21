«Знамя» — «Крылья Советов» 22 сентября 2021 года: прогноз на матч группового этапа Кубка России по футболу

"Крылья" могут прибегнуть к ротации состава в кубковой игре Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Знамя» — «Крылья Советов» — 0-2.

Финалисты прошлого Кубка России по футболу начинают свой путь в новом розыгрыше турнира. Матч «Знамя» — «Крылья Советов» пройдет 22 сентября 2021 года в Ногинске. Игра 2-го тура группы 9 начнется в 17:00 по самарскому времени.

«Крылья» считаются явным фаворитом поединка. 21 числа они провели тренировку на клубной базе и уже вылетели в Москву, где продолжат подготовку ко встрече. Вполне вероятно, что Игорь Осинькин прибегнет к ротации состава, ведь после кубковой встречи волжан ждет сложный выезд в Санкт-Петербург к «Зениту». Тем не менее, состав у «КС» не самый маленький и даже те, кто получает не так много времени в РПЛ, способны здорово показать себя в противостоянии с соперником из ФНЛ-2.

В своей лиге команда Анатолия Кертоакэ сейчас демонстрирует не лучший футбол. Коллектив идет в зоне вылета после девяти туров и пребывает явно не в лучшей форме. Впрочем, там есть знакомые имена. Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Роман Павлюченко — все эти опытные игроки прекрасно знакомы болельщикам. В кубке «Знамя» уже провел один поединок. Он закончился разгромным поражением от «Енисея» — 0-4.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу коэффициент — 1,28. На ничью — 5,50. На хозяев — 8,50.

Встреча пройдет на стадионе «Знамя». Главный судья — Инал Танашаев из Нальчика. Видео трансляция матча будет вестись на «Телеспорте».