В России стартовал уникальный проект, посвященный истории музыки

Каждую среду и пятницу с 17 сентября по 27 октября эксперты в самых разных областях истории музыки приглашают на уникальные онлайн-лекции. Присоединиться может каждый желающий независимо от места проживания, ведь лекции и живое общение после них проходят в программе zoom.

Цикл из 11 онлайн-лекций «Музыкальные сокровища Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства», создан в рамках просветительского спецпроекта «Пианокультура». Идейный вдохновитель проекта - фабрика роялей и пианино «АККОРД». Это крупнейший российский производитель фортепиано с более чем 70-ти летней историей. Исторически производство располагается на территории Калуги. Здесь создают инструменты популярной серии «Николай Рубинштейн».

Ведущие эксперты

Первая часть каждой лекции - 20-30 минутная видео-экскурсия по избранной теме, в которой вместе с экспонатами музеев представлен обширный звучащий и изобразительный материал. В Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства хранятся все редкостные инструменты – от скрипки М. И. Глинки до японского сямисэна. И каждый можно будет увидеть и услышать, узнать все биографические подробности из жизни известных музыкантов, прочувствовать. Вторая часть лекции – сеанс вопросов и ответов в прямом эфире.

Своими знаниями с участниками просветительского курса поделятся истинные эксперты - научные сотрудники Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, заслуженные работники культуры и музыковеды. В их числе Наталья Вайнберг, заслуженный работник культуры России, старший научный сотрудник СПбГМТиМИ; Мария Солодкова, ведущий экскурсовод Шереметевского Дворца-Музея Музыки, искусствовед, востоковед; Екатерина Сидорова, заведующая экскурсионным и научно-просветительским отделом Шереметевского Дворца -Музея Музыки, культуролог; Ольга Великанова, заслуженный работник культуры России, заведующая филиалом СПбГМТиМИ «Шереметевский дворец – Музей музыки», музыковед; Нина Костенко, заведующая филиалом СПбГМТиМИ «Мемориальный музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова» и другие.

Количество мест ограничено

На первой лекции «Музыка под микроскопом» участники проекта узнали, что мы потребляем ежедневно в качестве звуковой начинки и что может сделать композитор с новыми звучаниями, полученными в процессе расщепления звука. С участниками проекта знаниями поделилась Лидия Адэр, старший научный сотрудник Мемориального музея-квартиры Н.А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения. Особое место во время онлайн встречи уделили имени великого классика Римского-Корсакова, ведь именно его внук Георгий Римский-Корсаков слыл музыкальным революционером и дробил звуки, перенастраивал рояли и подпиливал колки.

Лекции стартуют в 16 часов по средам и пятницам. Количество мест ограничено, поэтому поспешите записаться заранее. Узнать подробную программу и записаться можно на сайте проекта pianokultura.akkordpiano.ru.

СПРАВКА КП

Фабрика роялей и пианино «АККОРД» была основана в 1947 году и успешно выпускала пианино, которые экспортировались по всему миру. В 2017 году фабрика возобновила производство и предложила поклонникам музыкального искусства пианино «Николай Рубинштейн НР 122». Проект инструмента разработан под руководством специалистов немецкой фортепианной фабрики «Ed.Seiler». В качестве прототипа был взят музыкальный инструмент SEILER серии JOHANNES. В итоге пианино «Николай Рубинштейн НР 122» стало примером гармоничного сочетания современных технологий и немецкой скрупулезности в выборе материалов.