Жительница Самары нашла школьную анкету из прошлого. И вот что в ней было

Заполнение школьной анкеты - ответственная задача, ведь поправить потом не получится. Фото: Shutterstock

Помните школьные анкеты? Те самые, где девочки выведывали у мальчиков, кто им нравится, придумывали себе друзей, сочиняли стихи, учились дизайну, чтобы сделать свою страничку ответов самой красивой? Анкеты, полные самой важной информации о друзьях и подругах, школьных сплетен, фотографий кумиров и текстов хитов того времени. Недавно читательница «КП» из Самары отыскала такой раритет в своих семейных архивах. А пролистали мы найденную анкету вместе с клиническим психологом Екатериной Калининой и современной семиклассницей – сравнили прежних школьников с нынешними, поговорили, как они дружат и заигрывают. Выводы оказались весьма неожиданными.

Грозное предупреждение выделено красным цветом. Фото: предоставлено "КП"

«Я НЕ ПУШКИН, Я НЕ ГОГОЛЬ»

Общая тетрадка, ничем не примечательная обложка – чтобы учителя и родители не «спалили» в общей стопке школьных принадлежностей. И только открыв тетрадь, понимаешь, что в руках – анкета.

Старательно выведенные разноцветными чернилами буквы, цветочки и сердечки – такие ручки, особенно в провинции, в лихие 90-е были не у всех, а если чернила с блесками – это и вовсе предел мечтаний. Их берегли, экономили и давали только близким друзьям.

Переворачиваем страницу – и сразу натыкаемся на предупреждение:

«Я не Пушкин, я не Гоголь,

Я с ошибками пишу

Если вдруг найдешь ошибку

Исправлять я не прошу».

И еще правила – «Не бери вырезки» и «Анкету возвращать на следуюшей день» (здесь и далее сохранена авторская орфография. – Прим. ред.).

Вырезки из журнала Cool и молодые "Руки вверх". Фото: предоставлено "КП"

Комментарий семиклассницы:

- О, я тоже контент всегда украшаю! Ролики для «Тик-тока» монтирую со спецэффектами, «маски» всякие используем, смайлики – это сегодня вместо цветных чернил. Вот недавно маски с ушками как у котиков были популярны, но сегодня это уже все безнадежно устарело. Мои одноклассницы больше всего любят «примерять» маски с вариантами взрослого макияжа. Очень удобно – можно сразу понять, какой вариант тебе больше пойдет. Некоторые на каждой прогулке ролики записывают. Мы с подружкой чаще всего снимаем коротенькие танцы и песенки, как Диана Астер. Главное – отследить, какие песни сейчас популярны, чтобы угодить в «реки». А на день рождения нашей первой учительницы, которая нас в начальной школе учила, мы в прошлом году всем классом такой ролик сняли. Собрали фотографии, у кого какие были, записали поздравление хором, а потом три дня монтировали, украшали. Учительнице понравилось!

"Нарисуй, кто тебе нравится". Фото: предоставлено "КП"

«КТО ТЕБЕ НРАВИТСЯ?»

Далее следует список вопросов - 31 пункт: ФИО, адрес, телефон, знак зодиака, цвет глаз, цвет волос, любимое животное, блюдо, цвет, любимый мультик, сериал, передача, фильм, предмет в школе… А еще - какие имена тебе нравятся – этот вопрос явно с подвохом, ведь ответ можно «примерить» на одноклассников и ребят в компании. И, наконец, «Кто из класса тебе нравится?» и «Кто из школы тебе нравится?».

Ответы - то трогательно-серьезны и наивны, то очень откровенны или, напротив, нарочито скрытны. Встречаются целые ребусы: «На А моя подруга, на О меня зовут». Мелькают имена и названия сериалов и передач из 1990-х - «Бригада», «Зачарованные», ток-шоу «Окна», Сергей Безруков, Лео ДиКаприо. Листаешь страницу за страницей, и будто возвращаешься в детство, в бурление школьной жизни, где уроки отступали на второй план, а самым важным было обсудить новую серию сериала или посплетничать об одноклассниках.

Школьная анкета - просто кладезь информации. Фото: предоставлено "КП"

Комментарий семиклассницы:

- Это похоже на то, как заполняешь профиль анкеты в соцсети, только на бумаге. Так же отмечаешь родственников, пишешь любимые сериалы, актеров и певцов. Точно так же можно зайти и почитать, что пишут другие, порадоваться совпадениям, найти «своих». А еще все эти бумажные переписки очень похожи на наш групповой чатик класса в «Вайбере».

Узнаете кумиров детства? Фото: предоставлено "КП"

«ТЯЖЕЛО ВАМ БЫЛО БЕЗ ИНСТАГРАМА»

Перелистываем страничку, и в глазах начинает пестрить от ослепительных улыбок кумиров 20-30-летней давности. Помните, как мы следили за их жизнью в доинтернетную эпоху? Специально покупали журналы, чтобы узнать, кто с кем встречается, а кто с кем разошелся… Вот совсем молодые «Иванушки», вот не менее юные «Руки вверх!», вот красотка Наталия Орейро, вот самая первая «Фабрика звезд» и Smash.

В 90-е такие наклейки и подростковые журналы с успехом заменяли инстаграм. Фото: предоставлено "КП"

Комментарий семиклассницы:

- Да, тяжело вам было без «Инстаграма». Сейчас на любимых артистов подписался – и сиди себе листай ленту, где каждый день куча новых фоток! Я вот например слежу за своими любимыми корейцами BTS, за Аленой Швец, за Настей Ивлеевой, Монгерштерном, за сплетнями вокруг отношений Рахима Абрамова и Дины Саевой. А вот одноклассницы западают на Элджея, но у меня другие вкусы, и я за ними не слежу. Тем более, что он с Ивлеевой развелся и, как мне кажется, без уже не будет таким популярным. Настя точно не пропадет - у нее и видосы прикольные, и проекты. Чего стоит недавнее шоу на Youtube, где они ездили по самым забытым уголкам России. А еще Настя часто проводит прямые эфиры с другими звездами в Инстаграме, это всегда весело. Она отвечает на вопросы подписчиков и иногда даже радует нас подаркам.

Вместо ютуба и тик-тока - вот такие песенники. Фото: предоставлено "КП"

«ТВОЯ НЕВЕСТА, ЧЕСТНО, ЧЕСТНОЕ Ё»

Листаем дальше. Святая святых девочек-подростков всех времен - песенник. Старательно записанные «на слух» тексты, где мы безжалостно перевирали слова и потом спорили друг с другом, как же на самом деле правильно. Трогательно оформленные многочисленными сердечками странички, как будто так мы могли передать кумирам частичку обуревавшей нас любви. «Я буду вместо, вместо, вместо неё, твоя невеста, честно, честное ё» Глюкозы. «А я все летала» группы «Блестящие». «Все, что тебя касается» Ромы Зверя. Когда-то крепко-накрепко засевшие в подростковой памяти слова всплывают раньше, чем успеваешь разобрать неровный почерк. Так и тянет подпевать!

Комментарий семиклассницы:

- Я песни Клавы Коки наизусть знаю. «Покинула чат», «Мурашки», «Ты мой краш», ее дуэты с Егором Кридом и Монгерштерном, Нилетто, с Сергеем Жуковым. Клава - красотка, всегда ярко одевается. Мне кажется, что это хороший пример для молодежи. Алену Швец обожаю, даже на концерте ее была – «Пока ты листаешь книжки, я листаю мемы», «Последняя песня про школу» и вот это все. Билли Айлиш еще нравится, BTS И в любой момент могу просто включить их и послушать, а текст всегда можно нагуглить.

Знакомые слова - так и тянет подпевать. Фото: предоставлено "КП"

КОМПЕТЕНТНО

«У подростков поменялись только инструменты — суть та же»

Екатерина Калинина, клинический психолог

- Подростковость – это про создание образа себя. Взрослея, ребенок хочет, во-первых, определиться, кто он есть, а во-вторых, произвести впечатление на окружающих. Все это психологически удобнее и безопаснее делать именно через создаваемый образ. Анкета помогала создать такой образ, причем показать себя с положительной стороны, ведь даже в графе «недостатки» можно было указать только те, в которых не стыдно признаться. А если нечем было похвастаться в графе увлечений и достижений, можно было проявить себя в красивом оформлении странички.

Сейчас эту функцию берут на себя социальные сети – у всех подростков сейчас есть странички в соцсетях, где они точно так же создают образ себя, учатся себя презентовать, сравнивают интересы и увлечения, ищут единомышленников и одобрения с помощью лайков. И возможностей у современных подростков гораздо больше. Вместо вопросов хозяйке анкеты – комментарии на страничке, вместо имен певцов – целый плейлист. Но суть осталась прежней, только инструменты поменялись и стали более совершенными.