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Общество22 сентября 2021 15:35

Это хочется развидеть: показываем чертову дюжину самых страшных многоэтажек Самары

Вместе с градозащитниками составили список самых неуместных и жутковатых высоток Самары
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Не все многоэтажки в Самаре радуют глаз

Не все многоэтажки в Самаре радуют глаз

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комфортный город – место, в котором должно быть прекрасно все: и дороги, и парки со скверами, и всевозможная инфраструктура, но прежде всего – дома. Причем желательно не только внутри, но и снаружи. К сожалению, в Самаре хватает домов, чей внешний облик вызывает немало вопросов, а некоторые и вовсе хочется поскорее развидеть. Причем речь не о типовых хрущевках или «панельках» - они-то как раз смотрятся достаточно гармонично, а микрорайоны вписаны в городской ландшафт. И тем более – не об исторической застройке. Кровь из глаз градозащитников вызывают высотки, появившиеся в Самаре за последние три десятка лет. Вместе с председателем Самарского регионального отделения ВООПИиК Ниной Казачковой, членом ВООПИиК Арменом Арутюновым, архитектором Дмитрием Орловым и ведущим программы «Городская среда» на радио «Комсомольская правда –Самара» Антоном Черепком собрали ТОП-13 самых страшных, на взгляд редакции «КП-Самара», многоэтажек города.

ЖК "На Вилоновской" - первый в антирейтинге многих градозащитников

ЖК "На Вилоновской" - первый в антирейтинге многих градозащитников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖК «На Вилоновской» (ул. Вилоновская/Садовая)

33-тажная высотка совершенно не вписывается в окружающий ландшафт исторического центра ни по этажности, ни по стилю и «ломает» городское пространство.

- Этот дом совершенно никакой с архитектурной точки зрения, да и расположен совершенно не к месту, - говорит Армен Арутюнов.

- Вкупе с гостиницей «Лоте» этот дом ломает ансамбль площади Куйбышева, как будто нависает над ней, - комментирует Нина Казачкова.

ЖК "Чемпион" на ул.Куйбышева еще не достроен, но уже портит вид исторического центра

ЖК "Чемпион" на ул.Куйбышева еще не достроен, но уже портит вид исторического центра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖК «Чемпион (ул. Куйбышева, 35)

Жилой комплекс «Чемпион» на ул. Куйбышева, между улицами Комсомольской и Пионерской, еще толком не достроен, но уже вызвал немало возмущения. Причем как со стороны будущих жильцов – дом включен в список проблемных долевок, так со стороны градозащитников. Многоэтажка посреди исторического квартала выглядит нелепо и откровенно портит внешний вид целого микрорайона.

Дом на Самарской, 171 возмущает экспертов своим цветом и выделяющимися элементами фасада.

Дом на Самарской, 171 возмущает экспертов своим цветом и выделяющимися элементами фасада.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ул. Самарская, 171

Этот дом мог бы кое-как вписаться в ландшафт перекрестка, если бы не крайне странные скаты кровли под самой крышей.

- Эти нелепые наросты вызывают кровавые слезы из глаз. И если красный кирпич можно было бы спрятать под штукатуркой, закрасив здание в какой-нибудь менее вырвиглазный цвет, то с этими нелепыми скатами ничего не придумать, только срезать, - считает Антон Черепок.

ЖК "Империал" на Самарской - монументальная застройка.

ЖК "Империал" на Самарской - монументальная застройка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖК «Империал» (ул. Самарская, 200А)

Монументальный, пафосный 16-этажный жилой комплекс на пересечении улиц Самарской и Маяковского буквально нависает над всем окрестным кварталом и совершенно не вписывается в его архитектуру.

- Много квадратных метров безвкусного жилья, - считают градозащитники.

черный мрачный "Парус" разрезал набережную пополам

черный мрачный "Парус" разрезал набережную пополам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖК «Парус»

Новый жилой комплекс около Волги, на бывшей заводской территории за четвертой очередью набережной не просто вырастает из «ниоткуда», но и «ломает» пространство.

- Эта высотка просто-напросто перерезает набережную напополам и ставит крест на возможности ее гармоничного продолжения, - сетует архитектор Дмитрий Орлов. – Мой минус скорее не архитектуре, а расположению этого дома.

"Каменный мешок" в Постниковом овраге - не самое комфортное место

"Каменный мешок" в Постниковом овраге - не самое комфортное место

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дома «Трансгруза» в Постниковом овраге

Настоящий каменный мешок из однотипных высоток совершенно недружелюбен к жителям. Здесь мало зелени и детских площадок, не хватает инфраструктуры, а налепленные слишком близко друг к другу дома создают впечатление гетто. Не говоря уж о том, что архитектурные достоинства самих зданий сомнительны.

Полевая, 59 - грязь и потеки на штукатурке.

Полевая, 59 - грязь и потеки на штукатурке.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ул. Полевая, 59 (пересечение с ул. Ленинской)

Дом мог бы даже быть если не красивым, то хотя бы нейтральным, но вид у него ужасный из-за грязи.

- Пыль забилась в штукатурку, черные потеки - впечатление, что дом побывал в каком-то измерении, где случилась экологическая катастрофа, хотя на самом деле он просто стоит на перекрестке Полевой и Ленинской, - говорит Антон Черепок. - Ужасно нелепый пристрой со стороны перекрестка, в котором находятся торговые площади.

ЖК "Центральный" рядом с автовокзалом "ломает" весь внешний облик микрорайона

ЖК "Центральный" рядом с автовокзалом "ломает" весь внешний облик микрорайона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖК «Центральный» на Московском шоссе

Высотки «Трансгруза» около Центрального автовокзала. Плотная застройка безликими каменными «свечками» - настоящий «человейник» - на главной городской магистрали нависает над окружающим пространством.

- Это очень, очень плохо с градостроительной точки зрения,- сокрушается Армен Арутюнов. – Особенно обидно за восприятие автовокзала и гостиницы, новые высотки совершенно ломают изначальный замысел.

Не все высотки украшают город

Не все высотки украшают город

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖК «Звезда» (Ново-Садовая, 139).

- Еще одно странное детище убеждения, что в центре города можно построить дорогое жилье, которое будет выглядеть как эконом,- говорит Антон Черепок. - Я помню, как на этапе строительства там прорубались окна на последнем этаже. Эдакая попытка обмануть прохожего, свернув в полукольцо кирпичную типовую коробку и обмазав ее крошащейся штукатуркой.

Дом на Пионерской /Алексея Толстого совершенно не вписывается в исторический ландшафт

Дом на Пионерской /Алексея Толстого совершенно не вписывается в исторический ландшафт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дом на ул. Алексея Толстого, 70

Дом переменной этажности на углу улиц Пионерской и Алексея Толстого сам по себе выглядит неплохо. Однако рядом с изящными дореволюционными особнячками смотрится настоящим троллем и совершенно не украшает квартал.

Голубые "свечки" на Ташкентской могли бы смотреться неплохо, если бы не ужасное состояние фасада

Голубые "свечки" на Ташкентской могли бы смотреться неплохо, если бы не ужасное состояние фасада

Фото: Ольга НОВИКОВА

«Свечки» на ул. Ташкентская, 137 и 139

Оригинальная нетиповая архитектура этих «свечек» выделяется среди банальных типовых «панелек». Издалека голубые высотки смотрятся привлекательно – но лишь до тех пор, пока не подойдешь ближе. Вблизи становится явственно видно ужасное обшарпанное состояние, в котором находятся стены этих домов – оно портит все впечатление. Контраст усугубляют чистенькие стены третьей бело-голубой свечкой, построенной рядом с этими двумя относительно недавно – правда, совсем в другом стиле.

Сплошная стена высотки на Революционной давит на улицу

Сплошная стена высотки на Революционной давит на улицу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ул. Революционная, 101Б

Монументальная жилая застройка в районе улиц Революционная и Дыбенко вызывает немало вопросов у горожан с художественным вкусом. Высотки нависают над улицей и как будто давят на нее и на людей.

-Огромная стена, если смотреть с Гаражной или Дыбенко. Плоская, огромная, широкая, безликая стена вплотную к вечно забитой машинами Революционной, - нелестно характеризует эту застройку Антон Черепок.

Девятиэтажные общаги нередко служат пристанищем маргинальных элементов

Девятиэтажные общаги нередко служат пристанищем маргинальных элементов

Фото: Ольга НОВИКОВА

Девятиэтажные общежития 80-х годов

В целом «панельки» 80-х при их общей невзрачности производят благоприятное впечатление – продуманная квартальная застройка, без излишней тесноты и со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Исключение – жуткие девятиэтажные общаги на два крыла, которых много в Промышленном и Кировском районах города. Например – на ул. Димитрова, 39. Огромные, неухоженные и обезличенные каменные коробки нередко становятся местом жительства маргинальных элементов общества и даже проходить мимо них жутковато.

КСТАТИ

В 2019 году известный блогер-урбанист Илья Варламов составил рейтинг из сотни самых уродливых зданий России. В него вошли и три здания из Самары. По версии Ильи Варламова на 44 месте оказалось здание ДЦУП Куйбышевской железной дороги на Комсомольской площади. 12-е место заняла застройка микрорайона «Крутые Ключи». А на втором месте оказался железнодорожный вокзал.

Справедливости ради стоит заметить, что с такой оценкой согласны не все самарские градозащитники и архитекторы, а в сотню самых уродливых зданий по версии Ильи Варламова вошли, например, корпус библиотеки МГУ и казанский «Дом земледельцев».

А у вас какие самарские многоэтажки вызывают оторопь?

Обсудим в комментариях!

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