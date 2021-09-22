Это хочется развидеть: показываем чертову дюжину самых страшных многоэтажек Самары

Не все многоэтажки в Самаре радуют глаз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комфортный город – место, в котором должно быть прекрасно все: и дороги, и парки со скверами, и всевозможная инфраструктура, но прежде всего – дома. Причем желательно не только внутри, но и снаружи. К сожалению, в Самаре хватает домов, чей внешний облик вызывает немало вопросов, а некоторые и вовсе хочется поскорее развидеть. Причем речь не о типовых хрущевках или «панельках» - они-то как раз смотрятся достаточно гармонично, а микрорайоны вписаны в городской ландшафт. И тем более – не об исторической застройке. Кровь из глаз градозащитников вызывают высотки, появившиеся в Самаре за последние три десятка лет. Вместе с председателем Самарского регионального отделения ВООПИиК Ниной Казачковой, членом ВООПИиК Арменом Арутюновым, архитектором Дмитрием Орловым и ведущим программы «Городская среда» на радио «Комсомольская правда –Самара» Антоном Черепком собрали ТОП-13 самых страшных, на взгляд редакции «КП-Самара», многоэтажек города.

ЖК "На Вилоновской" - первый в антирейтинге многих градозащитников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖК «На Вилоновской» (ул. Вилоновская/Садовая)

33-тажная высотка совершенно не вписывается в окружающий ландшафт исторического центра ни по этажности, ни по стилю и «ломает» городское пространство.

- Этот дом совершенно никакой с архитектурной точки зрения, да и расположен совершенно не к месту, - говорит Армен Арутюнов.

- Вкупе с гостиницей «Лоте» этот дом ломает ансамбль площади Куйбышева, как будто нависает над ней, - комментирует Нина Казачкова.

ЖК "Чемпион" на ул.Куйбышева еще не достроен, но уже портит вид исторического центра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖК «Чемпион (ул. Куйбышева, 35)

Жилой комплекс «Чемпион» на ул. Куйбышева, между улицами Комсомольской и Пионерской, еще толком не достроен, но уже вызвал немало возмущения. Причем как со стороны будущих жильцов – дом включен в список проблемных долевок, так со стороны градозащитников. Многоэтажка посреди исторического квартала выглядит нелепо и откровенно портит внешний вид целого микрорайона.

Дом на Самарской, 171 возмущает экспертов своим цветом и выделяющимися элементами фасада. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ул. Самарская, 171

Этот дом мог бы кое-как вписаться в ландшафт перекрестка, если бы не крайне странные скаты кровли под самой крышей.

- Эти нелепые наросты вызывают кровавые слезы из глаз. И если красный кирпич можно было бы спрятать под штукатуркой, закрасив здание в какой-нибудь менее вырвиглазный цвет, то с этими нелепыми скатами ничего не придумать, только срезать, - считает Антон Черепок.

ЖК "Империал" на Самарской - монументальная застройка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖК «Империал» (ул. Самарская, 200А)

Монументальный, пафосный 16-этажный жилой комплекс на пересечении улиц Самарской и Маяковского буквально нависает над всем окрестным кварталом и совершенно не вписывается в его архитектуру.

- Много квадратных метров безвкусного жилья, - считают градозащитники.

черный мрачный "Парус" разрезал набережную пополам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖК «Парус»

Новый жилой комплекс около Волги, на бывшей заводской территории за четвертой очередью набережной не просто вырастает из «ниоткуда», но и «ломает» пространство.

- Эта высотка просто-напросто перерезает набережную напополам и ставит крест на возможности ее гармоничного продолжения, - сетует архитектор Дмитрий Орлов. – Мой минус скорее не архитектуре, а расположению этого дома.

"Каменный мешок" в Постниковом овраге - не самое комфортное место Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дома «Трансгруза» в Постниковом овраге

Настоящий каменный мешок из однотипных высоток совершенно недружелюбен к жителям. Здесь мало зелени и детских площадок, не хватает инфраструктуры, а налепленные слишком близко друг к другу дома создают впечатление гетто. Не говоря уж о том, что архитектурные достоинства самих зданий сомнительны.

Полевая, 59 - грязь и потеки на штукатурке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ул. Полевая, 59 (пересечение с ул. Ленинской)

Дом мог бы даже быть если не красивым, то хотя бы нейтральным, но вид у него ужасный из-за грязи.

- Пыль забилась в штукатурку, черные потеки - впечатление, что дом побывал в каком-то измерении, где случилась экологическая катастрофа, хотя на самом деле он просто стоит на перекрестке Полевой и Ленинской, - говорит Антон Черепок. - Ужасно нелепый пристрой со стороны перекрестка, в котором находятся торговые площади.

ЖК "Центральный" рядом с автовокзалом "ломает" весь внешний облик микрорайона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖК «Центральный» на Московском шоссе

Высотки «Трансгруза» около Центрального автовокзала. Плотная застройка безликими каменными «свечками» - настоящий «человейник» - на главной городской магистрали нависает над окружающим пространством.

- Это очень, очень плохо с градостроительной точки зрения,- сокрушается Армен Арутюнов. – Особенно обидно за восприятие автовокзала и гостиницы, новые высотки совершенно ломают изначальный замысел.

Не все высотки украшают город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖК «Звезда» (Ново-Садовая, 139).

- Еще одно странное детище убеждения, что в центре города можно построить дорогое жилье, которое будет выглядеть как эконом,- говорит Антон Черепок. - Я помню, как на этапе строительства там прорубались окна на последнем этаже. Эдакая попытка обмануть прохожего, свернув в полукольцо кирпичную типовую коробку и обмазав ее крошащейся штукатуркой.

Дом на Пионерской /Алексея Толстого совершенно не вписывается в исторический ландшафт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дом на ул. Алексея Толстого, 70

Дом переменной этажности на углу улиц Пионерской и Алексея Толстого сам по себе выглядит неплохо. Однако рядом с изящными дореволюционными особнячками смотрится настоящим троллем и совершенно не украшает квартал.

Голубые "свечки" на Ташкентской могли бы смотреться неплохо, если бы не ужасное состояние фасада Фото: Ольга НОВИКОВА

«Свечки» на ул. Ташкентская, 137 и 139

Оригинальная нетиповая архитектура этих «свечек» выделяется среди банальных типовых «панелек». Издалека голубые высотки смотрятся привлекательно – но лишь до тех пор, пока не подойдешь ближе. Вблизи становится явственно видно ужасное обшарпанное состояние, в котором находятся стены этих домов – оно портит все впечатление. Контраст усугубляют чистенькие стены третьей бело-голубой свечкой, построенной рядом с этими двумя относительно недавно – правда, совсем в другом стиле.

Сплошная стена высотки на Революционной давит на улицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ул. Революционная, 101Б

Монументальная жилая застройка в районе улиц Революционная и Дыбенко вызывает немало вопросов у горожан с художественным вкусом. Высотки нависают над улицей и как будто давят на нее и на людей.

-Огромная стена, если смотреть с Гаражной или Дыбенко. Плоская, огромная, широкая, безликая стена вплотную к вечно забитой машинами Революционной, - нелестно характеризует эту застройку Антон Черепок.

Девятиэтажные общаги нередко служат пристанищем маргинальных элементов Фото: Ольга НОВИКОВА

Девятиэтажные общежития 80-х годов

В целом «панельки» 80-х при их общей невзрачности производят благоприятное впечатление – продуманная квартальная застройка, без излишней тесноты и со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Исключение – жуткие девятиэтажные общаги на два крыла, которых много в Промышленном и Кировском районах города. Например – на ул. Димитрова, 39. Огромные, неухоженные и обезличенные каменные коробки нередко становятся местом жительства маргинальных элементов общества и даже проходить мимо них жутковато.

КСТАТИ

В 2019 году известный блогер-урбанист Илья Варламов составил рейтинг из сотни самых уродливых зданий России. В него вошли и три здания из Самары. По версии Ильи Варламова на 44 месте оказалось здание ДЦУП Куйбышевской железной дороги на Комсомольской площади. 12-е место заняла застройка микрорайона «Крутые Ключи». А на втором месте оказался железнодорожный вокзал.

Справедливости ради стоит заметить, что с такой оценкой согласны не все самарские градозащитники и архитекторы, а в сотню самых уродливых зданий по версии Ильи Варламова вошли, например, корпус библиотеки МГУ и казанский «Дом земледельцев».

А у вас какие самарские многоэтажки вызывают оторопь?

Обсудим в комментариях!