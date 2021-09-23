Серой в Волгаре будет пахнуть меньше: в Самарской области обсудили вопросы экологии

К 2024 году дышать в Волгаре станет легче.

Глубоко вздохнуть, не дышать. Судя по сообщениям в интернете, в последнее время в некоторых районах Самары и Тольятти люди руководствуются именно этим правилом. Соцсети то и дело гремят от негодования по поводу неприятного запаха в том или ином районе или из-за дымки над городом.

Так каким же воздухом дышат жители Самарской области? Что делают власти, чтобы исправить ситуацию? Важную для современного мира проблему экологии обсудили с экспертами и представителями власти в пресс-центре «Комсомольской правды».

За состоянием воздуха следят

- Каждый год производится отбор и анализ около 200 тысяч проб атмосферного воздуха на содержание в них более 30 вредных веществ. В 2020 году в воздухе Самары отмечено семь случаев экстремально высокого загрязнения сероводородов, в этом году – шесть случаев, - рассказала заместитель начальника Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды «Приволжского УГМС» Наталья Евсеева.

Превышений предельно-допустимой концентрации веществ в этом году регистрировали 1 163 раза по области. И Самара – безусловный лидер этого антирейтинга, 1 019 случаев превышения ПДК. Причем 99% превышений зафиксировали в Куйбышевском районе.

Однако рано бить в колокола, тут есть свой нюанс.

В Куйбышевском районе в 2019 году поставили новый автоматический пост наблюдений за загрязнением воздуха. С июля 2020 года он работает постоянно.

- Автоматический пост в Куйбышевском районе фиксирует качество воздуха каждые 20 минут. Остальные посты – всего четыре раза в сутки, поэтому одно превышение в Куйбышевском районе покажут больше раз, чем в другом районе. Отсюда и такие цифры, - объясняет главный консультант управления экологического надзора минлесхоза региона Денис Шилов.

По его словам, количество нарушений не всегда говорит о плохой обстановке в районе. Тем более, что пост совсем новый, он улавливает даже малейшие примеси.

Проблемы экологии обсудили в пресс-центре «КП-Самара». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода тоже виновата

Еще один нюанс – погода. Обычно превышение ПДК фиксируют во время штиля. То есть тогда, когда ветер не выдувает вредные вещества, и они скапливаются в одном месте.

Такая ситуация, например, в Тольятти. По подсчетам экспертов, там большую часть года стоит именно такая погода. Отсюда и большее число превышений ПДК.

В такую погоду все предприятия должны снижать количество выбросов.

- Роспотребнадзор обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову из-за превышения ПДК по сероводороду в штиль. Нужно определить квоту выбросов в такую погоду на каждом предприятии, вплоть до остановки работы, - отметила начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора региона Ирина Матюнина.

Она отмечает, что предприятия могут ничего не нарушать, а на посту все равно может быть зафиксировано превышение нормы. Например, потому что воздух скопился в низине.

С проблемой борются и власти Самары.

- Мы очень обеспокоены выбросами в безветренную погоду, в том числе и поэтому рассылаем всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предостережения о том, что изменилось законодательство. Они должны сделать расчеты и определить, при какой погоде должны снизить или вовсе остановить производство. Нарушителей ждут штрафы, но обычно предприятия прислушиваются, - заверила начальник отдела профилактики и планирования эконадзора департамента городского хозяйства и экологии Самары Ольга Горюнова.

С неприятным запахом борются

Еще один нюанс связан с сероводородом. Он неприятно пахнет.

- Даже если показатели не превышены, человек все равно будет чувствовать неприятный запах. Скажу точно, что законодательство будет меняться в эту сторону, чтобы учитывать и этот нюанс, - отметил Денис Шилов.

Один из источников сероводорода – очистные сооружения. Коммунальщиков даже привлекали к ответственности. Однако эти сооружения никуда не денутся, но с неприятным запахом можно бороться. Что власти уже делают.

На очистных сооружениях уже началась реконструкция, в ближайшие годы часть источников выбросов накроют, чтобы запах не распространялся. К 2024 году ситуация в Куйбышевском районе станет заметно лучше.