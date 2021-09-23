Свежие новости о «Крыльях Советов» на 23 сентября 2021: самая крупная победа в Кубке и сборная

Уже в эту субботу «Крылья» сыграют с «Зенитом». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» очень громко стартовали в Кубке России, не оставив камня на камне от ногинского «Знамени». Но рано радоваться, впереди серьезное испытание – чемпион России последних лет. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 23 сентября 2021.

Сплошь рекорды

«Крылья» разнесли «Знамя» 10:0. Такого счета в истории Кубка России никогда не было. Это крупнейшая победа в турнире.

- Мы поставили футболистов в стартовый состав, которые имели немного меньше игровой практики в последнее время. А дальше получилось то, как получилось. Быстрые голы в начале первого тайма смогли раскрыть игру. Наше преимущество в скорости, наше умение чуть лучше проводить быстрые атаки преобразовалось в такой крупный счет. Надо сказать, что в любом случае, когда в конце матча мы освежили игру несколькими заменами, отсюда и пришел такой крупный счет, - прокомментировал игру наставник «КС» Игорь Осинькин.

Хет-трик оформил Дмитрий Цыпченко, дубль на счету Ивана Сергеева, по голу забили Данил Липовой, Денис Якуба и Гленн Бейл. Еще два мяча в активе Сергея Пиняева. Это его дебютные голы за «Крылья».

Кроме того, 16-летний вундеркинд стал самым молодым игроком, отметившимся дублем в Кубке России.

«Зенит» уже в субботу

Радоваться крупной победе в Кубке «Крыльям» некогда – уже в эту субботу, 25 сентября, самарцы сыграют в Санкт-Петербурге с чемпионом страны последних лет «Зенитом».

Подопечные Сергея Семака после восьми туров возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Самарцы – на 10 месте.

Тренеры команд уже успели обменяться комплиментами.

- «Зенит» [в матче] с «Рубином» показал очень качественный футбол. Может, самый качественный за этот отрезок чемпионата среди всех команд. Мы это видели, мы готовимся, мы четко представляем, что игра будет совершенно другой, чем сейчас. С завтрашнего дня, даже с сегодняшнего – уже ребятам кое-что сказали, начинаем подготовку. К сожалению, хотелось бы, чтобы к таким важным матчам у нас был недельный цикл. Потому что очень много таких деталей, которые надо не упустить, готовясь к такому серьезному сопернику, как «Зенит», - приводит слова Игоря Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

А вот что сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, его цитирует пресс-служба петербургского клуба:

- Команда [«Крылья Советов»] очень организованно играет, хороший подбор футболистов, многие достаточно молоды, но при этом уже имеют опыт выступления в РПЛ. Поражения в начале чемпионата? Возможно, еще не вкатились в сезон, возможно, не хватило одного-двух игроков на позициях, которые нужно было усилить. У команды сбалансированный состав, сыгранный, они показывают результативный и качественный футбол. Будем ждать интересной игры: и они хотят победить, и мы хотим победить дома. Поэтому всё будет решаться на футбольном поле.

Матч между «Зенитом и «Крыльями» начнется в 17:30 по самарскому времени.

Антон Зиньковский в сборной

Новость, которую, кажется, успели обсудить все. Антон Зиньковский попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.

Однако это еще ничего не значит. Окончательный состав обещают объявить в конце сентября, а до этого времени всем кандидатам, в том числе Зиньковскому, надо будет доказывать, что они достойны вызова в национальную команду.

Билеты на «Нижний Новгород» в продаже

«Крылья» начали продавать билеты на ближайшую домашнюю игру. 17 октября на «Солидарность Самара Арене» подопечные Игоря Осинькина примут «Нижний Новгород».

Цены начинаются от 400 рублей.

Попасть на матч можно будет только с QR-кодом. Его нужно будет показать на входе. Это значит, что если вы не привились или не переболели, вас на игру не пустят.