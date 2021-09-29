В Самарской области стартовал VII Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

Приём заявок до 15 октября. Фото: ООО «РИТЭК»

В сентябре российская инновационная топливно-энергетическая компания (ООО «РИТЭК», научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ») и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» объявили о старте в Самарской области VII Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Очередные 15 млн рублей пойдут на реализацию лучших идей неравнодушных самарцев.

Плодотворное сотрудничество

Цель конкурса - повысить эффективность благотворительной деятельности, поддержать инициативы общественных организаций и населения в решении актуальных социальных проблем.

Несколько лет подряд в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО «ЛУКОЙЛ» Компания выделяет крупную сумму на гранты, которые идут на реализацию благих дел.

Пользу родному краю могут принести негосударственные некоммерческие организации, государственные муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления. Каждое предложение получит экспертную оценку жюри. В конкурсе не могут участвовать политические партии, физические лица, коммерческие организации, религиозные объединения и конфессии.

В этом году к основным номинациям - «Экология», «Духовность и культура» и «Спорт» добавлена еще одна - «Инновации», в связи с Годом науки и технологий и 30-летием Компании «ЛУКОЙЛ». Здесь есть, где развернуться пытливым умам: на гранты могут претендовать проекты, связанные с практическим внедрением интересных идей в областях экологии (переработка мусора, альтернативная энергетика), социального обеспечения (технологии для инвалидов), образования и культуры (программные продукты, развитие робототехники, образовательные технологии), в сфере растениеводства и животноводства (научные разработки и технологии, позволяющие улучшить показатели деятельности), рационализаторские инициативы.

Время действовать - сейчас

Конкурс социальных и культурных проектов уже давно стал доброй традицией. За историю проведения в нем успели принять участие все города и муниципальные районы Самарской области; было рассмотрено 2337 проектов - 429 из них были признаны победителями, а общая сумма грантов составила 90 млн рублей. По словам генерального директора ООО «РИТЭК» Рената Нургалиева, «найдена действительно хорошая форма взаимодействия власти, бизнеса и общества, в рамках которой реализуются актуальные и значимые проекты».

Отрадно, что проведению конкурса в Самарской области не помешало непростое время пандемии короновируса. В Компании не сомневаются, что в этом году проектов будет заявлено не меньше, чем в предыдущих. Прием заявок начался в сентябре и продлится до 15 октября, а уже в ноябре будут подведены итоги и определены победители. До конца года они получат гранты на реализацию своих идей.

Отреставрированные храмы, благоустроенные парки и скверы, оборудованные спортивные площадки - за историю конкурса совершено множество полезных дел. И эта традиция продолжится, пока у активистов и организаторов есть стремление менять мир вокруг к лучшему.

НАША СПРАВКА

Положение о конкурсе размещено на веб-сайте ООО «РИТЭК» в разделе «Ответственность» по адресу http://ritek.lukoil.ru/ru

Телефон: +7 (846) 339-48-48 доб. 1291

Контактное лицо: Наталья Константиновна Аринина.