Радуют только макарошки: показываем, как сильно в магазинах Самары за несколько лет выросли цены на продукты

Цены на макароны выросли меньше, чем на другие продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Официальные темпы инфляции не так уж высоки – подумаешь, единицы процентов. Но когда они накапливаются из месяца в месяц, то за несколько лет разница может достигнуть огромных размеров. Журналист «КП-Самара» нашла несколько чеков из самарского супермаркета 2013-2014 годов, сходила с ними в тот же самый магазин и выяснила, что подорожало сильнее всего за восемь лет.

Первый чек датирован началом 2013-го года Фото: Ольга НОВИКОВА

Рост в полтора раза и уменьшение объема

Первый чек из «Перекрестка» датирован 23 января 2013 года. Всего четыре позиции в чеке, одна из которых – пакет. Сразу обращает на себя внимание сахар-песок. 28 рублей за килограмм. Сейчас он в том же самом «Перекрестке» обойдется уже в 45.90 рублей за кило. Рост в полтора раза.

Сахар подорожал практически вдвое Фото: Ольга НОВИКОВА

Сухой кошачий корм PERFEKT FIT весом 190 грамм в начале 2013 стоил 57.99. Через полтора года, в июле 2014-го такая же пачка обошлась уже в 60.95. А в сентябре 2021-го за такую же пачку придется выложить уже 75.90.

Сухой кошачий корм вырос в цене не так сильно Фото: Ольга НОВИКОВА

Пиво «Золотая бочка» объемом в 0,5 литра в начале 2013-го стоило 46 рублей. Сейчас за то же наименование придется отдать не намного больше – 47.90 рублей. Правда, объем с той поры уменьшился до 0,45 л.

Четвертая позиция в чеке – пакет-майка. Тогда он стоил три рубля, сейчас – почти шесть.

Итого вместо 134 рублей за тот же набор сегодня пришлось бы отдать 175 рублей 70 копеек.

Чек из самарского супермаркета, декабрь 2013 года Фото: Ольга НОВИКОВА

Сырки по 11.90 и городская булка за 9.90

Следующий по хронологии чек из «Перекрестка» – 15 декабря 2013 года. Первая позиция – овсяные хлопья «Селяночка» №3, 450-граммовая пачка стоила 20.95. Сейчас в «Перекрестке» овсянка этого производителя не обнаружилась, однако самые дешевые хлопья №3 (собственная торговая марка супермаркета) того же веса стоят более чем в два раза дороже - 47.90 рублей.

Самые дешевые овсяные хлопья выросли в цене почти вдвое Фото: Ольга НОВИКОВА

Двухсотграммовая «Городская» булочка стоила всего 9.90. Сейчас на прилавках такой попросту нет. Сахар-песок за год подорожал и стоит уже 28.90.

Пицца «Красная цена» 300 грамм – 33.70 рублей. Сейчас пицца «Просто» (та же самая дешевая СТМ супермаркета) того же веса обойдется гораздо дороже – в 51.90.

Две позиции печенья «Юбилейное» - 126-граммовая пачка за 15.40 и 130-граммовая за 27.90. Сейчас пачка простого печенья в 112 грамм без глазури и прочих наворотов обойдется в 33 рубля 90 копеек.

Такие творожные сырки в 2013 году можно было купить по 11.90 Фото: Ольга НОВИКОВА

Но сильнее всего поражает ценник на творожный сырок «Простоквашино». 11 рублей 90 копеек! Тогда, в 2013-м, три сырка обошлись в 35.70. А сейчас за один придется выложить 37.90. Как говорится – no comments.

Зато радует шоколадка Nesquik. В чеке ее цена – 41 рубль. Сейчас она стоит 97.80, однако по акции можно купить вдвое дешевле – за 49.90.

Последняя позиция в чеке – ветчина «Кротовские колбасы» 400 грамм за 76 (!) рублей. Сейчас такого производителя на прилавке «Перекрестка» отыскать не удалось. Пришлось ограничиться аналогами. Например, 500 г ветчины «Фамильные колбасы» из мяса птицы обойдется в 319 рублей, ветчина «Альми» «Фабрики качества» - 53.90 за 100 грамм (400 грамм – 215.60 рублей). Нахожу самый дешевый вариант – ветчина «Черкизово» - 289 рублей за полкило.

Итого вместо 321 рубля за тот же набор продуктов придется заплатить 666.10 рубль без учета хлеба (аналогов не нашлось, но дешевле 20 рублей хлеб вряд ли получится найти).

Чек из самарского супермаркета. Январь 2014-го. Фото: Ольга НОВИКОВА

Яйца и вермишель сохранили позиции

Третий чек из «Перекрестка» датирован 30 января 2014 года. Список довольно длинный и показательный. Начинается с пачки зеленого чая Greenfild из 25 пакетиков за 59 рублей. Сейчас такая стоит 114.90. Почти двукратный рост.

Ценник на зеленый чай "кусается" Фото: Ольга НОВИКОВА

Дальше идет 400-граммовая пачка вермишели «Ладные» за 26 рублей 20 копеек. Такой же марки в супермаркете сейчас обнаружить не удалось, однако нашлись аналоги. 400-граммовая пачка вермишели «Маркет» стоит 45.90. Самый дешевый вариант – марка «Просто», пачка вермишели обойдется в 15.90. Ну хоть макарошки радуют.

На удивление несильно подорожали яйца. В чеке десяток яиц СО стоит 47.90, а сейчас в супермаркете десяток яиц, правда, помельче, С1, обойдется в 49.90. Хотя есть варианты и по 95.90 за десяток яиц.

Зато макароны радуют Фото: Ольга НОВИКОВА

Пряники «Прохлада» (400 грамм), купленные в начале 2014-го за 41 рубль, на прилавке также обнаружить не удалось. Самые дешевые пряники на прилавке супермаркета сегодня нашлись за 51.90 рублей.

410-граммовая пачка майонеза «Провансаль» марки «Сдобри» в начале 2014-го обошлась в 37 рублей. Сейчас пачка майонеза в 233 (!) грамма обойдется в 57.90 р.

А в 2014 году килограмм сыра стоил всего 300 рублей Фото: Ольга НОВИКОВА

Кило сыра за 300 рублей

Почти не верится, но килограмм сыра «Гауда» стоил 303 рубля 20 копеек. Сейчас в супермаркете тот же сыр предлагают купить за 529 рублей за кило – и по сравнению с другими сортами сыра это еще недорого.

Батон «Горчичный» особый, 400 грамм - 22.90 рублей в чеке. Сегодня такой обойдется уже в 39.90. А вы успели заметить, как это хлеб подорожал почти вдвое?

400-граммовый сервелат сызранского мясокомбината в начале 2014-го был куплен за 115 рублей. Сейчас за самый дешевый сервелат на прилавке – ТМ «Гарибальди» - придется выложить вдвое больше – 229 рублей.

Хлеб подорожал почти вдвое Фото: Ольга НОВИКОВА

Сильно подорожали приправы. Например, пачка сушеного орегано весом 7 грамм в 2014 году стоила 18.90. Сейчас 8-граммовая пачка той же ароматной травки обойдется в 51.90.

Килограмм томатов зимой 2014-го стоит 69.80. Сейчас на прилавках супермаркета лежит два варианта помидор – по 59.90 и 99.90. Но сейчас на дворе сентябрь – самый сезон.

Сезонные яблоки зимой 2014-го продавались по 37 рублей за килограмм, сейчас самый дешевый вариант в том же магазине – 49.90.

Трудно поверить, но кило мандаринов в 2014-м мы покупали по 46.80. А сейчас за них придется отдать 159.90. Правда, стоит учитывать, что для этих фруктов еще не сезон.

Но самое большое впечатление производит гречка. 900-граммовая пачка крупы в 2014-м стоила всего 24.50. Сейчас на прилавках обнаружились только пачки того же веса за 114.90. Правда, есть еще ценник, который предлагает 900 грамм гречки за 64.90, однако самой такой крупы в наличии на полке не оказалось.

В 2014 году килограмм гречки можно было купить за 24,5 рубля Фото: Ольга НОВИКОВА

Вместо послесловия

По официальным данным Самарастата с начала 2013 года до начала 2020-го уровень цен на продукты питания в целом по региону вырос в полтора раза - на 52,13%. При этом самый сильный рост цен отмечался по итогам 2014 и 2015 годов. А по итогам 2017-го их уровень даже снизился на 0,8% (кто-нибудь это заметил?).

Но это, как говорится, средняя температура по больнице. Сравнив чеки 2013-2014 годов с сегодняшними ценами, мы наглядно увидели, что цены выросли очень неравномерно. Понятно, что в список для сравнения попали не все продукты, а лишь те, которые волей случая оказались в найденных нами чеках. Однако некоторые выводы сделать все же можно.

Итак, в нашем рейтинге сильнее всего подорожала ветчина – почти в четыре раза, с 76 до 289 рублей. На втором месте творожные сырки – они выросли в цене в три раза, с 11.90 до 37.90 рублей. В 2,5 раза подорожали орегано, майонез, и гречка, в два раза – хлеб, чай, сыр, сахар, сервелат и овсяные хлопья. А вот пиво, вермишель и яйца сохранили свои позиции.

А на какие продукты вы сильнее всего ощутили рост цен?

Обсудим в комментариях.