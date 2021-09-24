Запуск четвертого агрегата по производству карбамида к 2025 году позволит Тольяттиазоту достичь углеродной нейтральности

Без свалок мусора дышится легче — и природе, и людям. Фото ПАО «Тольяттиазот».

Прошлый год был непростым во всех отношениях, но тольяттинские химики не привыкли пенять на обстоятельства. На фоне общего экономического кризиса достижения Тольяттиазота особо заметны: в 2020 году коллектив предприятия поставил абсолютный рекорд за всю свою историю, произведя 3,041 млн тонн аммиака. Выпуск карбамида составил 839 тысяч тонн, что также является наилучшим показателем ТОАЗа с 1991 года.

Показатели выросли не только в производственной сфере. На защиту и оздоровление окружающей среды в 2020 году предприятие направило около полумиллиарда рублей, а за последние три - более 1,5 млрд. И это не считая инвестиций в модернизацию производственных мощностей, которые с 2012 года превысили 55 млрд рублей. А ведь именно обновление парка оборудования позволит помочь тольяттинскому небу оставаться чистым и голубым.

Пыль - на вторсырье

Один из ключевых объектов производства, строительство которого существенно снизит нагрузку на экологию - третий агрегат по производству карбамида. Результат обеспечит инновационное очистное устройство, которое весной водрузили на грануляционную башню. Операция по установке устройства вошла в летопись предприятия как одна из самых масштабных. На самый верх стометровой башни поместили и смонтировали устройство, сопоставимое с весом железнодорожного состава - 860 тонн! Для одномоментного поднятия конструкции на гранбашне установили шесть тросовых гидравлических домкратов, которые параллельно и постепенно, со скоростью всего 10 метров в час, подтягивали вверх очистное устройство, соблюдая баланс нагрузки. На вершине башни работали промышленные альпинисты и 20 сварщиков, которые при финальном монтаже наложили более двух километров сварных швов.

Прошитая с солидным запасом прочности конструкция предназначена для улавливания производственной пыли, не допуская ее попадание в воздух. Благодаря современной технологии более 93%выбросов гранбашни теперь будет оседать в «фильтре». Запуск на ТОАЗе четвертого агрегата по производству карбамида до 2025 года позволит предприятию достичь углеродной нейтральности. Кстати, то, что вредно для атмосферы, пригодится в производстве - фильтрационная система вернет ценные «отходы» в технологическую цепочку для их повторного использования. Более того, благодаря строительству третьего агрегата ТОАЗ сможет до минимума сократить выбросы парниковых газов - ведь углекислый газ является сырьем для производства карбамида.

Башня третьего агрегата отправляет выбросы не в небо, а обратно в производство. Фото ПАО «Тольяттиазот».

СО2 - в дело

Задачу сокращения воздействия на окружающую среду предприятие решает не точечными проектами, а комплексно - на каждой установке, в каждом технологическом процессе.

Только за прошлый год ТОАЗ сократил вредные выбросы на 18%. Сегодня предприятие утилизирует 41% углекислого газа, получаемого при производстве аммиака. После ввода в эксплуатацию третьего агрегата показатель утилизации СО2 поднимется еще примерно на 35%, а общее снижение выбросов составит 26,64 млн кубометров в месяц.

- Один из безусловных приоритетов предприятия - забота об экологии Тольятти, - говорит врио генерального директора АО Корпорация «Тольяттиазот» Сергей Шишов. - Мы активно обновляем производственные мощности и очистные сооружения, и это позволяет нам оставаться на лидирующих позициях не только по выработке, но и по сокращению воздействия на окружающую среду. ПАО «ТОАЗ» регулярно участвует в экологических мероприятиях - мы сажаем лес, ликвидируем мусорные свалки, собираем макулатуру и батарейки на переработку. Отмечу, что при поддержке компании уже восстановлено 45 га леса в Тольятти, который серьезно пострадал от масштабных пожаров 2010 года. Поскольку весь коллектив и руководство ТОАЗа живут в Тольятти, мы заинтересованы в благоприятной экологической обстановке в Самарской области.

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