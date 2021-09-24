«Будет две печи»: для строительства крематория под Самарой выбрали село Хорошенькое

Вопрос строительство крематория в Самаре давно назрел. Но с выбором участка возникла проблемы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские власти определились с местом, где может быть построен крематорий. В министерстве строительства региона подтвердили, что в качестве потенциальной площадки для возведения этого объекта в документах фигурирует сельское поселение Хорошенькое Красноярского района.

«Разрешение на строительство не выдавалось»

Как пояснили в минстрое, пока окончательного решения о начале строительства крематория в Самарской области еще не принято. Однако перспективная территория для этого объекта уже определена. Правда, речь пока идет только о проекте Генплана.

- В настоящее время проектом Генплана сельского поселения Хорошенькое предусмотрено размещение кладбища на территории в 40 гектаров с возможностью строительства крематория на две печи, - рассказали в минстрое. – Земельный участок находится рядом с поселком Кривое озеро.

В ведомстве также подчеркнули, что при строительстве объекта будут соблюдены все СанПиНы. В частности, санитарно-защитная зона крематория составит не менее положенных по закону тысячи метров. Кстати, именно эти требования не позволили определить участок под строительство крематория в черте Самары – найти там подходящую территорию оказалось просто невозможно.

Тем не менее, как подчеркнули в минстрое, пока возведение крематория в Красноярском районе – не более чем проект. Ни разрешения на строительство, ни конкретного проекта этого сооружения, ни реального инвестора пока нет.

Прокуратура дошла до суда

Но местные жители уже вовсю бьют тревогу. Они опасаются, что строительство кладбища и крематория в километре от села негативно скажется на экологической обстановке в районе.

- У нас грунтовые воды залегают очень высоко, каждый год по весне – настоящий потоп, - рассказывают люди. – Так что все это потечет в наши колодцы. Кроме того, у нас плодородная земля, чернозем. Неужели нельзя использовать под крематорий менее плодородные участки?

Жители написали петицию с обращением к властям с просьбой отменить строительство крематория рядом с их домами. Кроме того, они уверены, что общественные слушания, позволившие изменить зонирование земельного участка и определить его под крематорий, власти поселения и района провели с нарушениями. Сейчас в ситуацию вмешалась прокуратура Самарской области. Протест районной прокуратуры власти Красноярского района отклонили. Но сейчас прокуратура Самарской области вынесла этот вопрос в суд.

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