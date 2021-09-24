Встретила юбилей в горах, но не вернулась: мать двоих детей из Тольятти погибла на Эльбрусе

Анастасия отправилась на Эльбрус с такими же туристами Фото: СОЦСЕТИ

Туристка из Тольятти оказалась в составе группы, которая потерялась в непогоду на Эльбрусе. По данным МЧС, группа выдвинулась "на грозу" - гиды были осведомлены о плохом прогнозе погоды, но не приняли правильных решений. Восхождение началось в два часа ночи, группа была полна энтузиазма. Но к полудню стало понятно, что погода портится. Ветер поднялся до 75 метров в секунду, мороз был 20 градусов. Уже днем случилось первое ЧП - плохо стало одной из туристок, она начала спускаться вместе с гидом, но умерла по дороге. Остальные продолжали двигаться, но затем начался снежный шторм. Гиды вызвали подмогу, пока туристов нашли, пока спустили вниз... На данный момент в МЧС сообщили о пяти погибших - среди них по предварительным данным и Анастасия Жегулина из Тольятти. Остальные в больницах, с обморожениями, травмами.

Анастасии 23 сентября, в день трагедии исполнилось 40 лет. Мать двоих детей мечтала встретить свой юбилей именно так - на высоте. Говорят же, что 40 не отмечают. А тут вроде и не праздник, а приключение в компании таких же любителей экстрима. Никаких тортов, упаковок с подарками, само приключение станет лучшим презентом. Тем более женщина проходила альпинистскую подготовку, обожала горы. В подписках на ее страничке - группы по покорению пяти вершин. В прошлом году в октябре на Кавказе Анастасия была с семьей - с мужем и дочками и влюбилась. В мае фотографии из такого же активного отпуска и подпись: "Ну что ж, теперь до осени".

В прошлом году Анастасия с семьей уже была на Северном Кавказе Фото: СОЦСЕТИ

Знакомые рассказали, что Анастасия мечтала побывать на Эльбрусе. Мечта сбылась. В то, что из этого похода женщина не вернется, не верят ни ее друзья, ни коллеги.

- Она была онлайн два часа назад. Я хочу думать, что с ней все хорошо! Не могла она погибнуть. У нее дочки, школьницы. Не может этого быть, - не скрывает волнения знакомая Анастасии Наталья.

Коллег уже тоже поставили в известность о трагедии. На работу позвонил муж Анастасии. Они не скрывают слез: чудесный человек, активистка, всегда с улыбкой на рабочем месте, поможет, поговорит.

- Действительно очень хороший человек. Мама двоих детей, отличная жена, работник золотой. Очень ответственная, неравнодушная. Хороший товарищ. Мы всем офисом скорбим. Собираем сейчас в компании средства для помощи семье, - рассказал руководитель "Азотремстроя", компании, где работала Анастасия.

Тольяттинка была влюблена в горы Фото: СОЦСЕТИ

Все знакомые надеются, что новость о смерти - лишь ошибка, и Настя обязательно вернется домой. По сообщениям МЧС сейчас три тела туристов остаются на горе, речь идет о двух мужчинах и одной женщине. Еще двоих погибших спустили. Состояние остальных туристов - разной степени тяжести.

Редакция КП-Самара приносит искренние соболезнования родным и коллегам Анастасии Жегулиной.

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