Зенит – Крылья Советов 25 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура РПЛ

Матч начнется в 16:30 по московскому времени (17:30 по самарскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги «Зенит» примет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге «Крылья Советов». Матч начнется в 16:30 по московскому времени (17:30 по самарскому).

После восьми туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Отрыв от ближайших преследователей – четыре очка.

Более того, в этом сезоне Премьер-лиги подопечные Сергея Семака еще не знают поражений – у них шесть побед и две ничьи.

У «Крыльев» статистика поскромнее – четыре поражения, три победы и одна ничья. Самарцы расположились на 10 месте в турнирной таблице.

Статистика личных встреч Зенит – Крылья Советов

Цифры на стороне «Зенита»: в 106 матчах, которые команды играли друг с другом, в 54 побеждали петербуржцы. У самарцев только 29 побед.

Ничьи случались и того реже – их всего 23.

В последний раз команды встречались в июне 2020 года в Петербурге. Тогда хозяева победили благодаря дублю Артема Дзюбы, у «Крыльев» единственный гол забил Максим Глушенков. Не исключено, что оба футболиста появятся на поле и сегодня.

В последний раз «Крылья» отбирали очки у «Зенита» в 2015 году в Петербурге. Самарцы забили три (дубль Сергея Корниленко и гол Георгия Габулова), а пропустили только один.

Последняя ничья была в 2012 году – 2:2 на «Металлурге» в Самаре. На голы Корниленко и Кабальеро гости ответили точными выстрелами Халка и Широкова.

Прогнозы на матч Зенит – Крылья Советов 25 сентября 2021

Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение действующему чемпиону России, нежели команде, которая в этом сезоне вернулась в Премьер-лигу. Коэффициент на победу «Зенита» - в районе 1.38.

На победу «Крыльев» дают 5.3 – 5.6. На ничью – 8.3 – 8.7.

Прямая трансляция матча 9 тура РПЛ Зенит – Крылья Советов 25 сентября 2021

Трансляция матча Зенит – Крылья Советов состоится 25 сентября 2021 в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени (17:30 по самарскому).

Следите за трансляцией встречи на сайте samara.kp.ru.