Возьмите свет и одевайтесь ярче: рассказываем, как самарским грибникам не потеряться в лесу

К походу за грибами нужно основательно готовиться Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сентябрь традиционно считают самым насыщенным месяцем для тех, кто любит собирать грибы. Многие отправляются за урожаем, но не все подходят к этому делу ответственно, о чем потом сильно сожалеют.

Так, 14 сентября в Кинельском районе Самарской области в поселке Елшняги заблудились сразу три грибника. Их всю ночь искали ПСС региона, лесники и «ЛизаАлерт». К счастью, двух женщин, одной из которых 73 года, а другой 48 лет, отыскали к семи утра. Их 74-летнего спутника нашли еще через полтора часа.

Потерявшимся помощь не понадобилась, но бывает всякое. Журналисты «КП-Самара» обратились к опытному поисковику отряда «ЛизаАлерт» Виктору Сараеву, который рассказал пять важных правил, которые могут спасти жизнь заблудившемуся в лесу грибнику,

Правило 1: одевайся ярче.

Одно из самых главных правил: отправляясь в лес, не надевайте камуфляжный костюм. Лучше предпочесть что-то яркое и заметное. Очень часто грибники одевают в лес камуфляжный костюм. От кого прячутся — от грибов? В такой форме человека найти гораздо сложнее. В нашей практике были случаи, когда мы проходили буквально в нескольких метрах от лежащего человека в камуфляжном костюме. А если с момента начала поиска прошли три-четыре дня, то человек может быть уже в полуобморочном состоянии и даже не сумеет подать сигнал: «я тут».

При выезде на природу лучше одевать что-то яркое и сразу бросающееся в глаза. Так лучше видно друг друга и самим грибникам, и тем, кто их ищет. Стоит позаботиться и о хорошей обуви. Лучше всего ходить по лесу в трековых полуботинках.

Правило 2: позаботься о зарядке телефона.

Сегодня с помощью телефона можно дозвониться спасателям практически из любой точки леса. Также можно определить местоположение телефона и обозначить свое присутствие поисковикам с помощью телефонного фонарика. Чтобы все это осуществить, обязательно проверьте, чтобы телефон был заряжен на 100%, возьмите с собой дополнительный пауэрбанк или второй кнопочный телефон. Если на улице холодно или сыро, держите телефон ближе к телу, в сухом теплом месте, так он медленнее теряет зарядку. Интернет в лесу лучше временно отключить, чтобы беречь заряд.

Правило 3: возьмите воду, огонь и свет.

Мы советуем брать как минимум 1,5 литра воды на человека даже если на улице сыро и холодно. Когда тело охлаждается, человек чаще ходит в туалет, соответственно, из организма выводится жидкость. Нельзя забывать про воду. Также нужно взять с собой и спички в целлофановом пакете — чтобы не промокли. Еще возьмите фонарик, либо научитесь включать его на телефоне. При ночном поиске с вертолета именно этот свет может помочь. Но не забываем про то, что нужно экономить энергию и включать фонарик только по телефонной команде поисковиков.

Правило 4: предупреди близких.

Даже если вы идете в знакомый лес уже в сотый раз — предупредите об этом кого-то из родных, близких или просто соседей. Тогда в случае возникновения форс-мажора — например, внезапных проблем со здоровьем — у поисковиков будет хотя бы ваша точка входа в лес. Немного, но лучше, чем ничего.

Правило 5: не надейся на мох и сиди на месте.

Еще одно базовое правило: как только вы поняли, что заблудились — остановитесь. Не надо идти еще дальше. Позвоните 112 и действуйте по указаниям оператора — часто по координатам возможно определить местоположение звонящего и оператор подскажет как выйти обратно. Если это невозможно — оглядитесь вокруг, найдите поблизости максимально открытое место, где вы будете наиболее заметны, а ночью можно будет развести сигнальный костер. Посмотрите на ближайшие ориентиры — линии электропередач, просеки и т.д. Также можно сориентироваться с помощью «Яндекс.Карт», если вы хорошо в них разбираетесь. И не нужно вспоминать уроки природоведения из начальной школы и пытаться сориентироваться по мху, муравейникам и т.д. В нашей полосе это не работает, только в более северных широтах.

Несколько советов добавляют и спасатели:

— не забудьте взять с собой компас;

— изучите прогноз погоды и предусмотрите защиту от ветра и дождя;

— хорошо изучите по карте местность перед поездкой в лес;

— старайтесь двигаться в лесу по выбранному ориентиру прямолинейно;

— запоминайте выделяющиеся ориентиры: поваленное дерево, пенек, овраг, полянку, просеки, лесные дороги, линии электропередач, водоемы, канавы, возвышенности, вырубки;

— запомните направление, откуда раздаются сигналы и шум железнодорожного транспорта и автомашин, идущих по автомагистрали или дороге.

Главное — на паникуйте, и не бойтесь, если заблудились. Важно успокоиться и действовать логично и внимательно. Ну и, конечно, изучите, какие грибы собирать можно, а какие нет.