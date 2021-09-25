В Самарской области прошел дождь из грязи. Показываем фото и объясняем, откуда он взялся

Такие осадки выпали не только в Самарской области, но и в соседних регионах. Фото: Юлия Шадрина / facebook.com

Жители Самарской области субботним утром 25 сентября обнаружили на машинах, деревьях и стеклах окон странный слой грязи. Тонкая пленка не то пыли, не то песка покрывала все поверхности.

Фото тут же полетели в социальные сети. А вслед за ними и предположения, откуда эта грязь взялась. Порой очень неожиданные.

- Люди, не пугайтесь, это пепел от вулкана в Испании, - пишет один из самарцев.

Вулкан в Испании действительно извергается. На острове Пальма, у берегов Африки. Как ни крути, далековато.

Другие горожане также уверяют, что это пепел от извержения вулкана, только не испанский, а с Камчатки.

Не самая приятная картина для автовладельцев. Фото: twitter.com/dims_son

Самарцы, впрочем, теорию с пеплом из Испании и Камчатки восприняли с иронией:

- Это песок из фильма «Дюна» просочился сквозь киноэкраны, - иронизирует самарцев Александр Кулаков.

Ну а что, черви самарские есть, они то и дело портят нам дороги, вот и песок появился.

Самая же распространенная версия произошедшего – буря в Казахстане. Тем более, что такое уже бывало. И эта теория оказалась верной. Ее подтвердили и синоптики, и руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Все оказалось прозаично – это пыль из Казахстана. Фото: Андрей Дербенев, facebook.com

- В районах Самарской области и соседних областях выпали необычные осадки. По предварительным данным в верхних слоях атмосферы встретились два фронта - дождевой и пылевая буря, перемещались осадки из Казахстана, а выпали в виде «грязного» налета на машинах, деревьях, - написал Андрей Дербенев на своей странице в Facebook.

Синоптики обещают, что ветер поменяется и таких осадков больше не будет. Юлия Шадрина / facebook.com

Объяснение синоптика Заримы Аношиной более подробное:

- Метеорологические данные, получаемые от наблюдательной сети Республики Казахстан, показывают что на данной территории отмечаются пыльные бури. С юго-восточным ветром в Самарскую область поступают воздушные массы, содержащие измельченные частички пыли. Капельки воды абсорбируют на себе частички пыли и, высыхая на поверхности, образуют мутную пленку. В ближайшие сутки направление ветра в Самарской области сменится на западное и юго-западное, что улучшит состояние воздуха в нашем регионе, - отметила синоптик.

Но нашлись и те, кто выиграл от грязных разводов на машинах самарцев. Это, конечно, владельцы автомоек. Сегодня у них горячий день.