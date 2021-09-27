И никакого рабства: что такое зарплатная карта, как ее получить и какую выгоду можно приобрести

Зарплатную карту выдадут клиенту, который ежемесячно будет получать на нее доход. Фото: Shutterstock

Можно быть уверенными, что, устроившись на работу в любую из крупных компаний, вы непременно получите подкупающее новизной предложение на оформление банковской карты в избранном финансовом учреждении – чаще всего выбор сводится к 2-3 наименованиям. Но сегодня доверять этот важнейший выбор именно работодателю не обязательно. Зарплатная карта – это не только счет, куда деньги приходят и откуда их нужно скорее снять. Совершенствуя работу с клиентами, банки предлагают им все новые возможности: это и повышенный кешбэк, и скидки на товары или услуги в различных категориях. И сегодня уже только сам человек выбирает, с кем ему выгоднее дружить и у кого хранить свои доходы. На примере Росбанка, выпустившего индивидуальную зарплатную карту с выгодными условиями обслуживания, разбираемся, что это за продукт, подходит ли он самозанятым и сложно ли его оформить?

Кто может получить зарплатную карту? А если я самозанятый?

Зарплатную карту выдадут клиенту, который ежемесячно будет получать на нее доход. Скачать заявление на перечисление зарплаты на карту для своей бухгалтерии можно на сайте банка. При этом, если речь идет о перечислениях от юрлица или ИП достаточно зарплаты от 15 тысяч рублей в месяц. Если же вы работаете на себя, то все равно можете воспользоваться продуктом. Для этого достаточно каждый месяц получать на карту с карт сторонних банков или с других своих счетов от 25 тысяч рублей.

Дорого обойдется зарплатная карта?

Часто у работников компаний появляется мысль: если воспользоваться картой предложенного работодателем банка, платить за нее не придется. А тут обязательно возьмут деньги за обслуживание… Это не так. Зарплатная карта Росбанка при регулярных поступлениях на счет обслуживается бесплатно. При тратах от 5000 рублей за месяц также бесплатно подключается СМС-информирование, в ином случае за эту услугу придется заплатить 89 рублей. Это условие действует для самозанятых клиентов или тех, кто просто отчисляет себе определенную сумму денег ежемесячно. Для тех, кто получает зарплату от юрлиц или ИП СМС о состоянии счета всегда бесплатны.

Более того, если вы захотите выпустить дополнительные карты для родственников к своему счету, это также обойдется бесплатно.

Нужно выбирать банк, у которого больше банкоматов?

Владельцы зарплатной карты Росбанка могут не думать о том, где найти банкомат для снятия денег, если такая необходимость все же возникнет. Для этого они могут воспользоваться как банкоматами Росбанка, так и банкоматом любого банка-партнера – это бесплатно.

В чем выгода зарплатной карты?

Ваши доходы продолжат работать и после получения:переводите деньги на сберегательный счет, и вам будет начисляться повышенный процент на остаток.Выбирайте категорию товаров, где планируете больше всего трат, и получайте кешбэк 3%. За все остальные покупки вам вернется 1%.

Есть еще одно преимущество для тех, кто собирается взять кредит. Для владельцев индивидуальной зарплатной карты ставка будет снижена.

Переводы на карты других банков по номеру телефона, а также СМС-уведомления также не обойдутся ни в одну лишнюю копейку.

А какие бонусы есть для путешествий?

За каждые потраченные 100 рублей с карты начисляются travel-бонусы. Количество зависит от размеров трат: до 40 тыс. рублей - это 1 бонус за 100 рублей, до 100 тыс. рублей – 2 бонуса, 5 бонусов – за покупки от 100 тыс. рублей в месяц. Затем накопленные бонусы можно потратить на отель, билет на поезд или самолет по курсу 1 к 1.

Сложно получить такую карту?

Вовсе нет. Если вы хотите получать на карту Росбанка зарплату от своего работодателя, нужно:

- заполнить на сайте Росбанка заявку на доставку индивидуальной зарплатной карты,

- получить карту от курьера,

- активировать ее с помощью СМС,

-скачать заявление о перечислении зарплаты с сайта Росбанка, заполнить его и передать в бухгалтерию.

Еще проще сделать это, если зарплату вы хотите переводить сами. Например, у вас уже есть зарплатная карта другого банка, но условия не нравятся. Или вы работаете, как самозанятый.

- заполните на сайте заявку на доставку карты,

- получите карту от курьера,

- активируйте карту и установите пин-код,

- начинайте ежемесячно делать переводы на карту от 25 тыс. рублей. Этого достаточно, чтобы быть индивидуальным зарплатным клиентом.

Пусть ваша зарплата будет там, где вам выгодно и удобно.