«Они говорили, что прострелят ему ноги»: в Самаре покончил с собой подросток, которого задержали с фальшивыми деньгами

Сейчас по факту происшествия проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах страшной истории разбираются самарские правоохранители. Утром 23 сентября в доме на улице Фадеева покончил с собой 17-летний подросток Илья П. (личные данные изменены). Он свел счеты с жизнью на балконе в своей квартире. Близкие подростка в социальных сетях уверяют, что довести ребенка до такого могли силовики.

— Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть примерно в 5:35. На место выехала оперативная группа. Помочь юноше медики уже ничем не могли, — сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказала «Комсомолке» родственница парня Светлана С. (личные данные изменены), учился он в 11 классе, играл в ансамбле на гитаре, проживал с матерью. За употреблением наркотиков и других запрещенных веществ Илья никогда замечен не был. Проблем с законом у вообще не было до недавнего времени.

22 сентября в отношении школьника в отделе полиции № 2 Промышленного района возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ — сбыт поддельных денег. Как оказалось, он незадолго до этого в интернете купил фальшивые 5 тысяч рублей и попался с ними. Стражи порядка задержали нарушителя.

— Мы думаем, что они его и довели. Говорили, что прострелят ему ноги и в камеру засунут, где с ним сделают нехорошие вещи. Ему стало плохо. Когда отец приехал за ним и предложил вызвать скорую, над ним только посмеялись и сказали, чтобы он сам звонил врачам, — делится Светлана.

По словам нашей собеседницы, никаких суицидных мыслей у погибшего никогда не было. Отец его увез к бабушке, но молодой человек ушел домой, а ночью совершил самоубийство. Перед этим он отправил прощальное письмо своей девушке.

Сейчас разбирательства по ситуации продолжаются. Проводится проверка всех и отрабатываются различные версии. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Близкие погибшего также бьют тревогу в социальных сетях и просят наказать виновных. «Комсомолка» следит за развитием событий.