Технологии для экологии: отечественная разработка поможет «вылечить» российские реки и озера

Полезные микроорганизмы справляются с любыми загрязнениями, в том числе и техногенными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В «меню» – тяжелые металлы и нефтепродукты

Сегодня все понимают, что озера и реки России нуждаются в скорой помощи. Даже те, кто готов это отрицать, не станут пить воду из пруда без предварительной обработки. Экологические акции добровольцев по очищению берегов от мусора даже вкупе с модернизацией очистных сооружений бытовых и промышленных стоков не дадут 100-процентного эффекта, ведь факторов загрязнения гораздо больше. Это и судоходство, и бешеный рост числа автотранспорта, и глобальное потепление, предоставляющее отличную среду для размножения в воде нежелательной флоры. Однако прогресс не всегда вреден для экологии: биотехнология «Микрозим» способна запустить процесс естественного самоочищения водоемов. Можно сказать, что это тот самый способ, который природа использует для очищения сама, но концентрированный: живые микроорганизмы, которых в водоемах недостаточно, вносятся туда в виде порошковой субстанции. Эти маленькие «санитары» питаются разнообразной органикой, успешно перерабатывая даже такие сложные соединения как нефтепродукты и тяжелые металлы.

- Мы уже 20 лет производим препарат для восстановления биобаланса водоемов, - рассказал технический директор Российской компании ООО "РСЭ-трейдинг МИКРОЗИМ" Виктор Ларченко. – Только на территории Москвы наша технология помогла восстановить состав более 300 прудов и озер. Все ливневые стоки столицы очищаются с помощью «Микрозима». Применяется он и на очистных сооружениях городов, стоящих на Волге – в Самаре, Волгограде.

Внесенные в воду «резиденты» не только чистят ее от посторонних примесей, но и обеззараживают – восстанавливают баланс полезных микроорганизмов и подавляют болезнетворные. Если, к примеру, вода на пляже недостаточно прозрачна и безопасна по санитарным показателям, достаточно его обработать «Микрозимом», чтобы официально возобновить купальный сезон.

- Наш препарат очень эффективен для очищения водоемов – он прекрасно себя зарекомендовал на протяжении 20 лет, радикально меняя к лучшему все их жизненно важные показатели, - говорит Виктор Валентинович. - Но комплексный подход к решению экологических проблем – строгое исполнение природоохранного законодательства и ответственное отношение общества к природе – необходим.

Препарат успешно «лечит» не только воду, но и почву. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Натуральная» рекультивация

Кстати, препарат «Микрозим» успешно применяется для оздоровления не только водоемов, но и почвы. Никому не придет в голову собирать ягоды и грибы вдоль автомобильной трассы – земля здесь впитала все «плоды» цивилизации, «обогатившись» вредными химическими элементами. Городская земля столь же далека от идеала – потоки транспорта в мегаполисах не останавливаются даже ночью. Даже поля сельхозназначения, через которые не проходят ни автодороги, ни нефтепроводы, со временем истощаются и нуждаются в рекультивации. Помочь почве вернуть безопасность и плодородие может тот же «Микрозим» - состав микроорганизмов в препарате меняется в зависимости от задачи. А экологических задач перед нами стоит немало…