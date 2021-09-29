Вместо бухгалтерии – заводской цех: как деревенская девчонка нашла свою судьбу на тольяттинском химгиганте

Галина Долбня почти 50 лет с интересом следит за преображением родного цеха. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

Неожиданная специальность

В середине 70-х годов Тольятти прирастал людьми со всех концов страны: КуйбышевАзот, Куйбышевфосфор, Синтезкаучук, Волжский автомобильный завод – сюда ехали и специалисты, и студенты, и вчерашние школьники. Закончив 10 класс в селе Мусорка Ставропольского района, прибыла сюда с подружками «поступать на бухгалтера» и Галина. Но жизнь уготовила ей другую судьбу: в приемную комиссию 52-го училища заглянул мастер производственного обучения, да и уговорил девушку поступить на специальность«машинист насосных установок». «Петр Степанович его звали, – вспоминает Галина Яковлевна. – Фамилию его, к сожалению, уже не помню. Очень грамотный наставник был, и человек хороший». Профессионально-техническое училище №52 в те годы являлось основным поставщиком квалифицированных кадров для химических заводов Тольятти. Машинисты насосных установок были в большой цене. Ведь для любого химпредприятия характерны длинные цепочки химических реакций, в результате которых одно вещество превращается в другое. Исходное сырье, полученный продукт, вода или пар транспортируются по территории предприятия по трубопроводам с помощью насосов, а стало быть специалист, который в них разбирался и следил за их работой, был заводу жизненно необходим.

Практику Галина проходила на Куйбышевском азотно-туковом заводе, как тогда назывался КуйбышевАзот. В 1975 году,по окончании училища, была распределена сюда же в цех №9, который и по эту пору обеспечивает все подразделения завода паром и речной водой, использующейся для охлаждения.

Завод – второй дом

В первые годы Галина отвечала за вентиляторы градирен – специальных сооружений, с помощью которых охлаждалась вода, успевшая нагреться после использования в каком-либо технологическом процессе. Когда она достаточно остывала, ее можно было использовать повторно. И так круг за кругом, цикл за циклом…

- Градирщицами, как по-простому называли машинистов градирен, тогда работали только женщины, – вспоминает Галина Долбня. – Работа была тяжелой, но мы не жаловались. Зимой регулярно брали ломы и пики и шли обкалывать лед вокруг чаш градирен, который образовывался от брызг воды. В начале 80-х ветераны стали уходить на пенсию, появилась возможность сдать на 5-й разряд и стать старшим машинистом. То есть специалистом, который отвечает не только за работу вентилятора градирни, но и следит за давлением, температурой, нагрузкой на оборудование, расходом речной воды и так далее. Очень ответственная должность. Долгое время примером для нас был наш мастер Николай Александрович Шмонин. Наставник замечательный, специалист отличный и очень хороший человек.

Сегодня уже сама Галина Яковлевна является наставником для многих молодых специалистов.

- Сколько обучила? Ну,человек двадцать-то точно, – говорит она. – Закрепляют за мной очередного работника и тот ходит хвостиком. Примерно месяц я его стажирую, показываю, рассказываю, объясняю, даю делать что-то самостоятельно. Ведь пока своими руками не попробуешь, никогда не сможешь сделать все как надо, как бы ты не знал теорию. Каждый насос по-своему пускается и останавливается, по-разному нажимаются кнопки, открываются и закрываются задвижки.

О своей работе Галина Яковлевна готова говорить часами. Тем более что оборудование меняется, работать становится все интереснее. Скажем, в данный момент на ВОЦ-3 (ВОЦ – водооборотный цикл) предприятия идет модернизация. Вместо старых громоздких градирен горизонтального типа устанавливаются вертикальные шестисекционные, а для выкачивания воды из чаши предусмотрены четыре погружных насоса. Галина Яковлевна трудится в одном цехе почти полвека, и всегда хочется бежать на работу.

– Как может надоесть то, что любишь? Мне нравится моя работа. Да, трудная.Предлагали полегче, но отказалась, сказала, что буду дорабатывать здесь. Это уже мой второй дом, здесь и стены помогают. Честно скажу – даже не замечаю, как проходит смена. Тем более, что у нас хороший коллектив, смена очень дружная и наш начальник Елена Владимировна Сонина – просто замечательный человек.Мы тут все заедино – помогаем друг другу, выручаем. И, мне кажется, что так было и будет всегда!