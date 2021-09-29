Когда-то первыми блюдами на праздничном столе волжан были стерляжья уха и пироги с визигой. Сегодня побаловать себя блюдами из осетровых маловероятно - волжская стерлядь занесена в Красную книгу. Остроносая рыба, живущая лишь в чистой воде, оказалась на грани исчезновения «благодаря» развитию технического прогресса: гидроэлектростанции, судоходство и промышленность свели почти на нет былое изобилие представителей этой ценной породы. Но все еще может измениться в лучшую сторону: национальный проект «Оздоровление Волги» поможет великой реке очиститься, а экологически ответственные предприятия - восполнить некогда богатое биологическое разнообразие. В ДОБРЫЙ ПУТЬ! Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество НК «Роснефть») зарыбляет Волгу уже несколько лет: за последние годы число молоди стерляди, сазана и толстолобика, отправленной в реку сотрудниками СНПЗ, превысило 700 тысяч особей! Каждая акция в рамках восстановления волжской экосистемы проходит под контролем специалистов и тщательно готовится. Завод получает от экспертов точную информацию о том, какого вида и сколько особей нужно выпустить в реку, а предприятие в свою очередь заключает договор с рыбопитомником, который выращивает новых речных обитателей до оптимальных размеров. Традиция продолжилась и этой осенью: 24 сентября в сызранском грузовом порту состоялся очередной выпуск мальков. В естественную среду обитания отправились 46 тысяч маленьких стерлядей, выращенных по заказу Сызранского НПЗ саратовским рыбопитомником. Возраст каждой рыбки - два месяца: несмотря на небольшой вес, каждая из них готова к самостоятельной жизни в открытом водоеме и естественной среде. Осень - лучшее время для выпуска малька стерляди. Рыба этой породы любит прохладную чистую воду, насыщенную кислородом. Летом, в период цветения водорослей, этого химического элемента в речной воде недостаточно, что создает риск плохой приживаемости мальков. Еще один плюс осеннего новоселья - снижение активности хищников и болезнетворных бактерий. Место выпуска - грузовой порт - тоже выбрано не случайно: здесь глубина и чистота дна оптимальны для адаптации стерляди. Участниками экологической акции, кроме обязательных представителей Росрыболовства, по традиции стали студенты Сызранского филиала СамГТУ. - Инициатива хорошая, утраченные биоресурсы нужно восполнять, - считает студентка Ольга Бодрянова. - Мне было очень интересно - я впервые участвую в таком важном деле, о котором много слышала, но ни разу не видела. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД Этой осенью Сызранский НПЗ пополнит и популяцию сазана в Волге. В акваторию будет выпущено 82,5 тысячи мальков этой породы. Выпуск рыбы - часть системной работы по охране природы, которую проводит Сызранский НПЗ. Заводчане заботятся не только о численности «населения» реки, но и о чистоте среды его обитания. - В рамках стратегии «Роснефть-2022» наш завод реализует долгосрочную программу по охране окружающей среды, включающую модернизацию действующих и строительство новых экологических объектов, совершенствование системы экологического менеджмента, общественно значимые природоохранные акции и проекты, - рассказал инженер отдела охраны окружающей среды АО «СНПЗ» Наталья Изюмская. - В этом году у нас появился новый передвижной экологический пост контроля воды и почвы. Мобильная лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим на месте оценить качество природной, сточной, блокооборотной воды, отобрать пробы почвы в соответствии с действующими нормативами, с высокой точностью определить физико-химические свойства воды и почвы. Это еще один важный шаг предприятия по обеспечению экологической безопасности в регионе своей производственной деятельности.