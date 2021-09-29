Осенний субботник: тольяттинские химики навели порядок на Федоровских лугах

Участники акции прибыли на уборку в хорошем расположении духа. Фото: ПАО «ТОАЗ»

Сохранение природы родного края и благополучие земляков всегда числились в приоритетах промышленного химического гиганта ПАО «ТОАЗ». Политику предприятия всецело поддерживает его коллектив: регулярные экологические акции стали доброй традицией - в них участвуют не только работники, но и их семьи. Притом совершать благие дела никого насильно не заставляют: химики понимают, что это их город, край и страна. А значит, и город, и край, и страну нужно держать в чистоте и благополучии.

ТРАДИЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

18 сентября ежегодно отмечается Всемирный день чистоты. Именно этот день был выбран активистами Тольяттиазота для проведения акции по уборке мусора совместно с Тольяттинским социальным экологическим союзом. Живописные Федоровские луга являются ярким примером красивейшей природы Самарской области, однако часто нерадивые туристы оставляют тут (да и не только тут) мусор - бутылки, пакеты и даже старые шины. Работники предприятия и жители Тольятти регулярно устраивают мероприятия по наведению чистоты на общественных пространствах, поэтому эта территория также попала под пристальный взгляд волонтеров.

К полудню к турбазе «Транспортник» стали съезжаться люди - кто на собственном авто, кто на автобусе от предприятия. На лицах улыбки: погода хорошая, природа прекрасная, вокруг единомышленники, объединенные благой целью - что еще нужно для того, чтобы суббота удалась? Привычно, со знанием дела, химики разобрали синие и зеленые ветровки с логотипом ТОАЗа, а также перчатки и мусорные мешки. Прослушали небольшой инструктаж по технике безопасности и вперед - мусор сам себя не соберет. Общественный инспектор по охране окружающей среды Андрей Наумов уверен: экологические акции - очень важное и нужное дело.

- Переехав в Портпоселок, я полюбил ходить по утрам на Волжский замок. И наблюдая каждый день, насколько люди относятся безразлично к природе, начал убирать там оставленный ими мусор, - рассказал Андрей Наумов. - Сегодня я не один: несколько раз в год мы проводим акции совместно с нашим партнером - Тольяттиазотом. Химики помогают с транспортом, закупают сеянцы, которые мы высаживаем в лесах весной и осенью. Такая получилась синергия.

Многие решили позаботиться об экологии всей семьёй. Фото: ПАО «ТОАЗ»

Многие тольяттинцы приезжают помочь природе всей семьей: за мешки для мусора дружно хватаются даже самые юные защитники экологии. Таким семейным подрядом - с женой и двумя сынишками - приехал и оператор ДПУ Сергей Тураев. Несмотря на нежный возраст, мальчишки вместе с папой освобождали живописный уголок от автомобильных шин, которым здесь явно не место. Сергей считает, что ничего зазорного в том, чтобы убирать мусор за другими, нет.

- Везде недобросовестных людей хватает, как и ответственных, не дожидающихся, когда мусор сам уберется, - считает Сергей. - Мы с коллегами не только чистоту наводим - и о ветеранах заботимся, и леса сажаем. В прошлом году во время пандемии организовали волонтерский штаб для оказания помощи пожилым людям. Так все должны поступать - в этой стране жить нашим детям.

В акции приняли участие и маленькие эковолонтёры. Фото: ПАО «ТОАЗ»

ДОЛОЙ РАВНОДУШИЕ!

Активное участие во всех природоохранных и социальных акциях принимает совет молодежи Тольяттиазота. Председатель совета Евгения Суходеева в первых рядах волонтеров уже третий год.

- Очень важно поддерживать чистоту нашего города, ведь мы здесь живем, - считает Евгения. - Важно быть причастным к положительным переменам - уделять хотя бы чуть-чуть своего времени, чтобы сделать город и природу родного края чище. Наш совет молодежи никогда не остается равнодушным - мы постоянно принимаем участие во всех акциях, к чему призываем и других!

Акция прошла под неофициальным слоганом «Кто если не мы?» Фото: ПАО «ТОАЗ»

Илья Сиволобов, коллега Евгении по совету молодежи, ответственный за социальное направление, с девушкой согласен: чтобы собрать команду химиков ради благого дела, никого уговаривать не приходится. Была бы инициатива, а желающие ее поддержать найдутся! Идея акции по уборке Федоровских лугов родилась сама собой - приехали, увидели горы мусора и поняли, что так быть не должно.

- Мы убираем мусор несколько раз в год - на природе, в городе, на пляжах. Ежегодно выезжаем на субботник по посадке леса. И всегда много желающих поучаствовать, хотя акции не обязательные, а добровольные, - улыбается Илья. - Человек 50-60 из нашего совета молодежи участвуют в акциях не время от времени, а постоянно - людям нравится быть полезными. Да и просто становится обидно, когда приезжаешь куда-нибудь отдохнуть и полюбоваться природой, а тебя встречают горы мусора - это ведь наша страна, и она достойна лучшего отношения.

Убирать мусор за другими — вызывает уважение. Фото: ПАО «ТОАЗ»

Субботник на Федоровских лугах уже стал для тольяттинских химиков традицией. Хочется верить, что и подобных мероприятий, и неравнодушных людей станет больше - в Тольятти, Самарской области, России. И когда-нибудь мы научимся не только помогать природе, очищая ее от свалок, но и беречь ее изначально. Планета скажет спасибо!