Традиционный конкурс «Клиника года-2021» стартует в Самаре

В Самаре стартовал конкурс «Клиника года – 2021». Это ежегодный проект издательского дома «Комсомольская правда». Его цель – сделать региональную сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя Самарской области, рассказать о последних достижениях и ведущих специалистах отрасли, а также узнать, какие клиники пользуются доверием и уважением. Конкурс проводится с 2014 года.

По традиции выбирать медицинские учреждения будут сами жители, читатели сайта samara.kp.ru. Им предстоит оценить работу клиник, больниц и поликлиник, а также медицинских лабораторий, которые представлены более чем в 20 номинациях.

В мире сложно найти более достойного призвания, чем медицина. Непростые 2020 и 2021 годы еще раз об этом напомнили. Конкурс «Клиника года-2021» - еще один повод поблагодарить врачей и медсестер за их труд и преданность своему делу. Церемония награждения лидеров народного голосования ежегодно превращается в яркий праздник с творческими сюрпризами и поздравлениями. На торжественном мероприятии участники получают дипломы и статуэтки.

В Самарской области информационный партнер конкурса - еженедельная газета «Комсомольская правда», сайт www.samara.kp.ru и радио «Комсомольская правда» 98,2 FM. На этих ресурсах всегда можно найти актуальную информацию о медицинских учреждениях, участвующих в конкурсе, полезные материалы, посвященные здоровью и медицине.

Делитесь своими позитивными историями медицинской тематики, следите за голосованием и поддерживайте тех, кого считаете достойными победы на сайте samara.kp.ru, а самые свежие новости слушайте на радио «Комсомольская правда» 98,2 FM.