Квадрокоптер за любовь к природе: в Новой Самаре прошел экопраздник

Экопраздник собрал малышей и родителей со всего микрорайона. Фото: ГК «ФИНСТРОЙ»

Мировая тенденция

В минувшие выходные в микрорайоне прошел добрый и познавательный экопраздник

Такие события для ребятни давно уже стали доброй традицией Новой Самары

Но такая масштабная экологическая акция прошла впервые. Дети и взрослые собрались на велосипедной дорожке, чтобы, как это всегда бывает на дворовых праздниках, повеселиться от души, узнать что-то новое и познакомиться с соседями. Малыши, конечно, пришли с родителями – кто как не взрослые научат подрастающее поколение бережливости в отношении ресурсов? И, как выяснилось, все больше мам и пап, жителей современного микрорайона, придерживаются популярной во всем мире тенденции: не выкидывают, а собирают все, что можно переработать – доказательством тому послужили полные контейнеры с разноцветными крышечками, батарейками и пластиковыми бутылками.

Жители охотно сдавали батарейки, бутылки, пластиковые крышки. Фото: ГК «ФИНСТРОЙ»

- Еще несколько лет назад мы и не задумывались о том, что можем что-то сделать для окружающей среды, - говорит жительница Новой Самары Анна Рахальская. – А сейчас я даже яйца в магазине не куплю, если они не в картонной упаковке. И так со многими продуктами и бытовой химией. Дочку постепенно к этому приучаю. Мы собираем батарейки и крышечки, а потом отвозим их в контейнер в большой торговый центр рядом. Поэтому сегодня принесли не так много вторсырья, как могли бы, поэтому призов нам не досталось. Но все равно, мы отлично провели время.

Мастер-класс: как здорово сделать что-то красивое для дома своими руками. Фото: ГК «ФИНСТРОЙ»

Будущий блогер

Даже за одну сданную батарейку ребятам полагался аквагрим. В тот день в Новой Самаре появилось немало ребятишек, лица которых преобразились в мордочки бельчат. И пусть не все мальчики и девочки пока понимают, как важен их маленький вклад в большое дело. Главное, такой образ жизни становится для них естественным и понятным с самого раннего возраста. Кроме того, ребята и взрослые приняли участие в конкурсах, многочисленных развлечениях и мастер-классов. Они с увлечением расписывали холщовые сумки – в них можно носить в школу сменную обувь, или ходить за покупками в магазин – прекрасная альтернатива привычным пластиковым пакетам.

Партнер акции – магазин Леруа Мерлен – научил детей работать с самым теплым, добрым и экологичным материалом - деревом. Под руководством мастеров юные защитники природы изготовили украшения для дома: ключницы из ажурных листочков и роботов.

Мероприятие прошло в лучших традициях дворовых праздников Новой Самары: с песнями, танцами, веселыми конкурсами. Фото: ГК «ФИНСТРОЙ»

Экопраздник собрал и старожил, и новоселов. Последних с каждым днем становится все больше, так как жить в Новой Самаре – комфортно и весело. Полина и ее родители переехали сюда всего пару месяцев назад и уже успели поучаствовать в дворовом празднике, посвященном бездомным животным. А с экологической акции семья ушла с ценным призом – квадрокоптером. Девочка и мама рассказали: крышечки собирают даже в саду Новой Самары, который посещает малышка.

- Мы крышки собирали уже давно, а потом увидели плакатик около подъезда и решили их отнести сюда, взвесить. Оказалось, мы собрали больше всех, - радуется девочка.

Возможно, Полина совсем скоро станет популярным блогером и поделится своим экологическим опытом с другими ребятами. Благо, возможности для этого у нее уже есть.

Юные чемпионки велогонки. Фото: ГК «ФИНСТРОЙ»

Кроме коптера в этот день разыгрывались так же умные часы и электронная книга. Все они достались неравнодушным к будущему планеты новосамарцам.

Все собранное вторсырье на переработку принял и отвез на переработку специальный Экомобиль, от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - ЭкоСтройРесурс. А довольные гости праздника отправились по домам с призами, подарками и зарядом отличного настроения – до следующего дворового праздника.