В Самарской области еще одно предприятие сократило издержки и повысило эффективность благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Активные сотрудники отмечены грамотами.

- На 33% сократилось время производства металлоконструкций, выработка продукции увеличилась на 35% - с 87,9 кг на человека до 118,5, уменьшилось количество незавершенных процессов, причем сразу на 31%, - делится успехами начальник производства ООО «НОВА» Сергей Ахметсагиров.

Добиться таких результатов помогло участие в национальном проекте «Производительность труда», который инициировал президент страны Владимир Путин.

Компания «Нова» - специализируется на строительстве магистральных трубопроводов и объектов обустройства месторождений нефти и газа и по праву считается одной из крупнейших в стране. Стать предприятию еще эффективнее помог нацпроект. Пилотным проектом был выбран процесс изготовления металлоконструкций. Полгода рабочая группа из сотрудников предприятия вместе с экспертами из Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области искала точки роста и варианты оптимизации изготовления металлоконструкций. Итоги этой работы подвели 28 сентября.

Все начинается с анализа

Сотрудники предприятия прошли обучение и приступили к применению поученных знаний на практике. Первым делом был проанализирован весь процесс работы на выбранном участке производства. Для этого применили инструменты бережливого производства. Детальный анализ помог составить подробные карты потока создания ценности в текущем, идеальном и целевом состоянии. Итогом этой работы стала перепланировка и разработка стандарта рабочих мест. Все это помогло сделать производственное пространство более эффективным.

Результаты не заставили себя ждать. Процесс ускорился за счет устранения задержек, которые возникали из-за несвоевременной комплектации.

- Благодарю министерство промышленности Самарской области, Региональный центр компетенций за возможность участия в данном проекте. Мы находимся еще в самом начале пути по повышению производительности труда. Участие в национальном проекте было для нас очень полезным. В первую очередь, мы увидели наши узкие места, которые не замечали за рабочей рутиной. Наши сотрудники очень ответственно подошли к реализации данного проекта. Я регулярно смотрел отчеты. Изменения налицо. Не будем останавливаться на достигнутом, а продолжим совершенствовать производственную культуру и в дальнейшем планируем тиражировать полученный опыт на других производственных участках и в строительстве, – отметил заместитель генерального директора по персоналу ООО «НОВА» Дмитрий Журавлев.

Время производства металлоконструкций сократилось на 33%

Точки роста

Благодаря детальному анализу процесса изготовления металлоконструкций рабочая группа вместе с экспертом РЦК выявила 29 проблем и потерь, определила их причины и нашла эффективные решения. Так, создание стеллажей для исходящего потока с плазмы позволило исключить потерю, связанную с поиском необходимых деталей для сборки. Изменение системы хранения длинномеров и создание стеллажа для хранения листового металла позволило уменьшить время транспортировки на операцию резки. На операции упаковки были определены зоны по заказам, что помогло уйти от поисков необходимых деталей. Это лишь часть изменений. При этом модернизация, принесшая столь положительные результаты, прошла внутренними ресурсами без серьёзных затрат.

Руководитель РЦК Константин Серов поблагодарил всех участников рабочей группы ООО «НОВА» за проделанную работу, а самым результативным он вручил почетные грамоты министерства промышленности и торговли Самарской области. Константин Серов также отметил, что РЦК своих воспитанников не бросает и всегда готов помочь предприятию в дальнейших проектах.

На благо области

Реализация национального проекта «Производительность труда» в Самарской области активно продолжается. К 2024 году в проект будут вовлечены 169 компаний губернии, что обеспечит ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях - важная часть Стратегии лидерства и ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

- Цель нацпроекта – за счет роста производительности труда каждого сотрудника повысить финансовые показатели предприятия в целом. В этом случае предприятие сможет направлять больше средств на обучение персонала, увеличение заработной платы и расширение производства. Все это повлечет и рост налоговых отчислений, являющихся базой для развития социальной сферы, - отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. - Уже 111 компании губернии присоединились к нацпроекту и показывают достойные результаты.

Поддержка для участников

Участие в проекте не ограничивается консультациями экспертов регионального и федерального центров компетенции. Для предприятий-участников предусмотрен целый ряд дополнительных мер поддержки разработанных как Правительством РФ, так и Правительством Самарской области. В числе дополнительных возможностей, льготный займ из федерального и регионального фондов развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль.