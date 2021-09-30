От BMW 321 до вездехода маршала Жукова: как самарец уже 30 лет собирает уникальные ретро-автомобили

Самарский коллекционер и реставратор уже 30 лет собирает ретро-автомобили

Какой русский не любит быстрой езды? А красивого автомобиля? А красивого ретро-автомобиля? Юрий Котиков любит всё это и приближает объекты своей любви всеми силами – уже почти 30 лет он занимается реставрацией старинных автомобилей. Среди его коллекции есть и уникальные, единичные экземпляры. Журналист «КП-Самара» пообщался с Юрием и узнать, почему он решил этим заниматься, сколько стоит такое хобби и как к нему в руки попал личный автомобиль маршала Жукова.

С чего началось ваше увлечение реставрировать автомобили?

- Когда-то мой знакомый приехал на BMW 321-й, мне понравился автомобиль, я его купил. На ней и начал оттачивать свои навыки реставрации. Мне автомобили всегда нравились, мотоциклы тоже. К тому же, отец и дед были автослесари – разбираться в машинах я начал с детства. О старинных машинах никогда до этой BMW, конечно, не задумывался. Но когда увидел этот автомобиль – началось такое увлечение.

Автомобили притягивали Юрия ещё с детства

Это ваше хобби или уже основная работа и способ заработка?

- Хобби и образ жизни, наверное. Заработок тут не при чём, работаю я в других местах. Специальность схожа с увлечением, но там я больше занимаюсь консультациями.

А как вы находите автомобили для реставрации? Куда-то ездите, сидите на форумах в интернете?

- Естественно, посещаю все выставки в России. Ну, может и не все, но большинство точно. Обязательно Москва, Питер, Екатеринбург, Уфа. О выставках знаю либо постоянных, которые проходят каждый год в одно и то же время, либо сами организаторы пишут, приглашают. Меня многие знают, я постоянно участвую в выставках. Но чаще всего просто знаешь, что в августе всегда выставка в Казани, в районе 8 марта всегда в Москве выставка. Все даты заранее известны. В августе выставка «Моторы войны» в Москве, которую я постоянно посещаю. Так и нахожу автомобили.

Восстановленные Юрием авто принимают участие в Параде Победы 9 мая

А как долго проходит процесс реставрации? Чему уделяется больше всего внимания?

- Внимание уделяем всему, потому что нельзя что-то оставить нетронутым. Обязательно нужно разобрать всё до болтика, всё пропесочится, варится, дефильтруется – так работа потихоньку и проходит. В среднем от полугода до нескольких лет один автомобиль реставрируется. Может и 5 лет, и 10. Зависит от автомобиля. Сейчас, например, мы делаем ГАЗ-6140, его мы делаем, наверное, уже пятый год. Надеемся в начале следующего года завершить его. Очень интересный автомобиль, 1937 год, полноприводной кабриолет.

А какие ещё редкие автомобили были в ваших руках?

- Был такой, ГАЗ-61-73, вездеход, принадлежавший маршалу Жукову. Этот автомобиль был выпущен в 1942 году в единственном экземпляре. Есть документ, где он был изготовлен лично для маршала Жукова и направлен в город Куйбышев. Этот автомобиль был здесь, потом он работал в НКВД, а после его один человек выкупил. Потом мы его случайно нашли, познакомились, приехали и выкупили авто. Автомобиль поизносился – рехтована был крыша после того, как кто-то на нём перевернулся; родной двигатель лежал рядом с автомобилем в гараже, а стоял другой мотор. Мы отреставрировали родной мотор, вернули его в автомобиль, варили, красили.

Юрий - постоянный участник выставок и пробегов ретроавто

Вы реставрируете как отечественные автомобили, так и зарубежные. С каким проще работать – с нашими или с зарубежными?

- Наши автомобили делали проще, там меньше работы, так скажем. Но с нашими сложнее в том, что наши машины эксплуатировали до конца, поэтому очень много неродных запчастей бывает на автомобиле, приходится искать. А иностранные автомобили, тем более если они куплены где-нибудь за границей, то они более комплектные. У них всё родное.

Как к вашему увлечению относятся друзья и знакомые?

- Хорошо относятся, всем приятно посмотреть на красивые автомобили и прокатится на них. Некоторые просят прокатиться.

Разрешаете?

- Смотря, кто просит.

Друзья уважают хобби Юрия и иногда даже просят прокатить на уникальных автомобилях

Помимо того, что вы реставрируете автомобили – вы ещё их и коллекционируете. Принимали ли вы со своей коллекцией участие в каких-нибудь выставках, автопробегах?

- Да, например 12 сентября на площади Куйбышева участвовал, там был голубой с белым Ford Fineline-500 1956 года, кабриолет. Первый такой автомобиль был изготовлен в подарок президенту Эйзенхауэру. Очень редкий кузов, их было сделано немного, так как большим спросом они тогда не пользовались – в багажник ничего не положишь, только если себя возить.

В зарубежных выставках участие принимали?

- Нет, я патриот своей страны. С большим удовольствием принимал участие в парадах в Самаре, 9 мая или 7 ноября, например. Регулярно мои автомобили принимают участие в парадах 9 мая. Мои автомобили участвуют и в реконструкциях, но не со мной. В том смысле, что владельцем являюсь не я, просто я его реставрировал.

В коллекции у самарского мастера автомобили как маршала Жукова, так и президента Эйзенхауэра

Не жалко отдавать?

- Нет, мне интересен сам процесс реставрации. Сделал машину, кайф получил, сел, прокатился – наигрался этой игрушкой, хочется уже другую. Иногда одну не успеваешь закончить – хочется другую, душа просит новенького.

Затратно реставрировать автомобили?

- Конечно, тратишь и деньги, и время. Успеваю только работать и потом в гараже таким образом «отдыхаю».